Топ новостей 11 мая

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня блогер Руслан Соколовский получил условный срок по делу о ловле покемонов в церкви, Совет ЕС окончательно утвердил отмену виз для украинцев, СМИ сообщили о появлении сотрудников СБУ у дома Павла Шеремета незадолго до его убийства.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Соколовский признан виновным по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), в семи эпизодах по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), а также по одному эпизоду по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Суд признал Соколовского виновным. Он приговорен к условному наказанию.



Будьте внимательны когда достаете телефон — вас могут осудить pic.twitter.com/hzQjm6tKSW — Лентач (@oldLentach) 11 мая 2017 г.

Руслан Соколовский

Блогер Руслан Соколовский, осужденный по делу о ловле покемонов в церкви в Екатеринбурге, прокомментировал вынесенный ему приговор: «На данный момент я считаю это почти оправдательным приговором. В целом доволен, что остаюсь на свободе».

Интересно, что в итоге ловец покемонов Соколовский провёл в камере времени гораздо больше, чем Васильева по делу Оборонсервиса. — Alexey Navalny (@navalny) 11 мая 2017 г.

Соколовский осуждён к условному сроку. Впредь ему предписано передвигаться на коленях в сопровождении двух священнослужителей. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 11 мая 2017 г.

— Соколовский формирует мнение, что в России царит мракобесие и произвол.

— Что будем делать?

— Сажать!

— Получается, он прав.

— LOL

— КЕК — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 11 мая 2017 г.

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко, который попал записи камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома в Киеве, был уволен СБУ в 2014 году, заявила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Напомним, 11 мая Совет ЕС окончательно одобрил отмену визового режима для Украины.

«Безвіз» – це гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави!https://t.co/1Iu7ghaQuC — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 мая 2017 г.

Троим фигурантам дела о теракте в петербургском метро предъявлены обвинения по статье о терроризме. Бахрам Эргашев, Ибрагимжон Эрматов и Махамадюсуф Мирзаалимов обвиняются в теракте; незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Митинг в Луганске

Помощник президента России Владислав Сурков оказывает непосредственное влияние на внутреннюю политику самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, утверждают источники, ранее занимавшие высокие посты в руководстве ДНР и ЛНР.

На замещение поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) претендуют пять человек: ФБР могут возглавить бывший руководитель Управления по безопасности на транспорте Джон Пистол, экс-начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Гоуди, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи или заместитель генпрокурора по вопросам нацбезопасности Кеннет Вайнштейн.

Министерство иностранных дел России направило в Госдуму письмо, в котором предложило кандидата на замещение поста посла РФ в США, сообщает источник, знакомый с ситуацией. По словам источника, письмо поступило в нижнюю палату российского парламента. В нем предложена кандидатура заместителя министра иностранных дел РФ Анатолия Антонова.

Леонид Меламед

Бывший глава госкорпорации «Роснано» Леонид Меламед, являющийся фигурантом дела о растрате бюджетных средств, освобожден из-под домашнего ареста, сообщил источник во ФСИН. Как пояснил источник, мера пресечения Меламеду была отменена «в связи с истечением предельного срока содержания» под домашним арестом.

Все «резонансные» дела о коррупции заканчиваются так: арестовывают громко, отпускают тихоhttps://t.co/W9KzQSu5PP — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 11 мая 2017 г.

Девушка на набережной

Основными причинами плохого самочувствия опрошенные россияне назвали работу и стресс, а также нехватку денег на лекарства и профилактику болезней. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Такой точки зрения придерживаются по 35% респондентов. Еще 32% считают, что причиной их недомоганий является плохая экология.