Топ новостей 11 мая
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня блогер Руслан Соколовский получил условный срок по делу о ловле покемонов в церкви, Совет ЕС окончательно утвердил отмену виз для украинцев, СМИ сообщили о появлении сотрудников СБУ у дома Павла Шеремета незадолго до его убийства.
Руслан Соколовский получил условный срок
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Соколовский признан виновным по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), в семи эпизодах по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), а также по одному эпизоду по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).
Суд признал Соколовского виновным. Он приговорен к условному наказанию.— Лентач (@oldLentach) 11 мая 2017 г.
Будьте внимательны когда достаете телефон — вас могут осудить pic.twitter.com/hzQjm6tKSW
Светское государство, которое мы заслужили. pic.twitter.com/O0NLqFeyoY— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 11 мая 2017 г.
Соколовский назвал приговор по своему делу оправдательным
Блогер Руслан Соколовский, осужденный по делу о ловле покемонов в церкви в Екатеринбурге, прокомментировал вынесенный ему приговор: «На данный момент я считаю это почти оправдательным приговором. В целом доволен, что остаюсь на свободе».
Интересно, что в итоге ловец покемонов Соколовский провёл в камере времени гораздо больше, чем Васильева по делу Оборонсервиса.— Alexey Navalny (@navalny) 11 мая 2017 г.
Соколовский осуждён к условному сроку. Впредь ему предписано передвигаться на коленях в сопровождении двух священнослужителей.— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 11 мая 2017 г.
— Соколовский формирует мнение, что в России царит мракобесие и произвол.— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 11 мая 2017 г.
— Что будем делать?
— Сажать!
— Получается, он прав.
— LOL
— КЕК
СБУ прокомментировала появление своего сотрудника у дома Шеремета
Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко, который попал записи камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома в Киеве, был уволен СБУ в 2014 году, заявила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.
ЕС пригрозил приостановить безвиз с Украиной при проблемах с мигрантами
Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Напомним, 11 мая Совет ЕС окончательно одобрил отмену визового режима для Украины.
«Безвіз» – це гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави!https://t.co/1Iu7ghaQuC— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 мая 2017 г.
Троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга предъявлены обвинения
Троим фигурантам дела о теракте в петербургском метро предъявлены обвинения по статье о терроризме. Бахрам Эргашев, Ибрагимжон Эрматов и Махамадюсуф Мирзаалимов обвиняются в теракте; незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств.
СМИ рассказали о роли Суркова в политике ДНР и ЛНР
Помощник президента России Владислав Сурков оказывает непосредственное влияние на внутреннюю политику самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, утверждают источники, ранее занимавшие высокие посты в руководстве ДНР и ЛНР.
СМИ назвали претендентов на пост директора ФБР
На замещение поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) претендуют пять человек: ФБР могут возглавить бывший руководитель Управления по безопасности на транспорте Джон Пистол, экс-начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Гоуди, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи или заместитель генпрокурора по вопросам нацбезопасности Кеннет Вайнштейн.
МИД представил Думе кандидата на пост посла России в США
Министерство иностранных дел России направило в Госдуму письмо, в котором предложило кандидата на замещение поста посла РФ в США, сообщает источник, знакомый с ситуацией. По словам источника, письмо поступило в нижнюю палату российского парламента. В нем предложена кандидатура заместителя министра иностранных дел РФ Анатолия Антонова.
Экс-руководителей «Роснано» освободили из-под ареста по делу о растрате
Бывший глава госкорпорации «Роснано» Леонид Меламед, являющийся фигурантом дела о растрате бюджетных средств, освобожден из-под домашнего ареста, сообщил источник во ФСИН. Как пояснил источник, мера пресечения Меламеду была отменена «в связи с истечением предельного срока содержания» под домашним арестом.
Все «резонансные» дела о коррупции заканчиваются так: арестовывают громко, отпускают тихоhttps://t.co/W9KzQSu5PP— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 11 мая 2017 г.
Большинство опрошенных россиян называли причинами болезней работу и стресс
Основными причинами плохого самочувствия опрошенные россияне назвали работу и стресс, а также нехватку денег на лекарства и профилактику болезней. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Такой точки зрения придерживаются по 35% респондентов. Еще 32% считают, что причиной их недомоганий является плохая экология.