The Economist против «трампономики»
The Economist, который с самого начала очень не любил американского президента Дональда Трампа, теперь подробно, серией материалов, критикует его экономическую стратегию. Эту стратегию там называют «трампономикой». Поводом послужило интервью, которое Трамп дал этому изданию – незадолго до того, как он уволил директора ФБР Джеймса Коми.
Предлагая для трамповской экономической политики специальное название, авторы хотят показать, что такой курс не вписывается в привычные рамки, как отмечается в одном из материалов. Трамп любит говорить о национальном самоуважении в экономическом разрезе. Для республиканцев это нехарактерно, но Трампа это не смущает. Также Трампу свойственна непоследовательность и изменчивость в суждениях, однако как раз в сфере экономики есть одна константа: он считает, что США систематически заключают международные сделки в ущерб себе.
При этом критика американской экономики, по мнению автора, у Трампа беспредметная и противоречивая. Это дает Трампу большие преимущества в спорах, потому что с такой позиции удобно возражать на аргументы, использующие конкретику.
Помимо заключения выгодных для США сделок, в трамповской стратегии автор выделяет еще несколько составных частей. Одна из наиболее важных – это налоговая реформа, чтобы облегчить давление на корпорации (традиционная для республиканцев повестка). Сюда примыкает снижение государственного контроля над бизнесом. Еще одна важная часть – это вложения в инфраструктуру. Это уже, скорее, приоритет из репертуара демократов. Иммиграционная повестка Трампа (ужесточение иммиграционных правил) на самом деле тоже связана с экономической стратегией, потому что она так или иначе будет сказываться на рынке труда.
Сама по себе эта повестка может выглядеть привлекательной, оговаривает автор, но здесь всё портит непоследовательность, а также неверное толкование ситуации с искаженным пониманием проблем. Например, Трамп считает, что для создания занятости надо делать ставку на промышленное производство, в то время как там работают сейчас всего 8,5% американцев. При этом он игнорирует инновационные индустрии, в которых сейчас занято гораздо больше людей.
В другом материале автор объясняет, что «трампономика» не сможет «сделать Америку снова великой». Там отмечается, что в отличие от других именных экономик (была, например, «рейганомика»), «трампономика» - это вообще не экономическая доктрина. Это, считает автор, - набор пожеланий, которые предлагают бизнесмены Трампу и его «придворным» (автору нравится описывать нынешний американский Белый дом в монархических терминах).
В этом смысле трампономика, по мнению автора, сама больше напоминает бизнес, чем государственную экономическую стратегию. Поэтому этот подход воспринимается инвесторами и бизнесменами с большим энтузиазмом. В краткосрочной перспективе это работает – биржи процветают, вера инвесторов в бизнесы растет. Налоговая реформа, скорее всего, будет одобрена конгрессом. Даже инфляция продолжает набирать обороты, а этого долго ждала Федеральная резервная система США.
Насчет долгосрочной перспективы автор не уверен. На этом пути, считает он, команду Трампа подстерегают две большие опасности. Первая состоит в том, что допущения, на которых строятся представления об экономических успехах, часто бывают ошибочными, потому что экономические процессы внутренне противоречивы. Вторая состоит в том, что вся стратегия исходит из предпосылки, что американская экономика отстала на несколько десятилетий, что тоже может привести к неверным решениям.