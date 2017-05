«Коммерсантъ» в статье «Скорый пояс "Москва—Пекин"» иронизирует: отношения между Россией и Китаем станут как Шелковые.

«Страховщикам сохранят доход от облигаций»: ЦБ отсрочит ввод новых рейтинговых требований для старых страховых инвестиций.

«Приказы прогуливают экзамены в автошколах»: Минюст просят помочь наладить взаимодействие с ГИБДД.

РБК: «Самозанятых обложат авансом». Совет Федерации предложил концепцию налогообложения нянь, репетиторов и домработниц.

«На Арктике предложили сэкономить»: госпрограмму по развитию региона могут сократить вчетверо.

«Рынки захватывают торговые центры»: Ginza Project нашла способ заполнить пустующие площади в ТЦ.

«Известия»: «КПРФ представит президенту свой шорт-лист кандидатов». Лидеры парламентской оппозиции обсудят с Владимиром Путиным избирательный цикл 2017–2018 года.

«Бумажную отчетность собираются запретить в 2019 году»: через два года контрольно-надзорные органы должны будут принимать документы только в электронном виде.

«Первые "Арматы" получат таманцы»: танки нового поколения начнут поступать на вооружение после 2020 года.

«Газета.ru»: «Аббас приехал в Россию за миром». В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Махмуда Аббаса.

«Турки ответят за Идлиб»: самая большая территория сирийской оппозиции уходит под контроль Турции.

Почему Руслана Соколовского не отправили в колонию объясняется в статье «Условности нашего времени».

The Economist: «Почему "трампономика" не сделает Америку снова великой» (Why Trumponomics won’t make America great again). Импульсивность и поверхностность американского президента угрожает экономике и правопорядку.

«Избранный: новый президент Франции обещает открытость и центристские реформы» (The chosen one: France’s new president promises openness and reform from the centre). Вызовы, стоящие перед избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном, велики. Однако, по мнению автора, Макрон заслуживает того, чтобы успешно их преодолеть.

Bloomberg: «Партия Макрона представляет кандидатов для битвы за парламент» (Macron's Party Presents Candidates for Battle for Parliament). Партия избранного президента Франции Эммануэля Макрона представила кандидатов в депутаты парламента для предстоящих в июне выборов. От этих выборов будет зависеть актуальность победы Макрона на президентских выборах.

«Британский популизм жив в Соединенном королевстве» (British Populism Is Alive in the UK). Премьер-министр Британии Тереза Мэй и лидер лейбористов Джереми Корбин каждый предлагают свой вариант популизма перед выборами.

The Wall Street Journal: «После Коми расследование по России интенсифицировалось» (After Comey, Russia Probe Escalates). После того как был уволен директор ФБР Джеймс Коми, конгресс США заострил внимание на потенциальной вовлеченности помощников американского президента в сговор с российским правительством.

«США рассматривает вариант запретить перевозку ноутбуков и на европейских рейсах» (U.S. Weighs Expanding Laptop Ban to Europe Routes). Американские авиакомпании собираются встретиться с представителями служб национальной безопасности. Между тем, правительство рассматривает вопрос о распространении запрета на перевозку ноутбуков на борту самолетов на некоторых рейсах между США и Европой.