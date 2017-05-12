Финансирование программы, в рамках которой малоимущие получат продукты по «карточкам», может обойтись федеральному бюджету в 200-300 млрд рублей в год, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Это значит, что на каждого, с доходом ниже прожиточного минимума, в лучшем случае, придется примерно 1200 рублей в месяц.

Но, как бы то ни было, введение в России продовольственных карточек — одной из наименее эффективных практик социальной помощи — в принципе обостряет дискуссию вокруг различных типов вэлфера. Сколько Россия готова направлять на помощь малоимущим? Сколько необходимо выделять на это денег? Какие механизмы перераспределения наиболее подходят для нашей страны? Это не такие простые вопросы, как кажется.