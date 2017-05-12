Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ), созданного экс-министром финансов Алексеем Кудриным, придумали, как увеличить явку на выборах. Для этого достаточно создать больше участков за пределами страны, чтобы голосовать смогли те, кто покинул Россию.

О поправках КГИ к законопроектам сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова о реформе избирательного законодательства в пятницу пишет РБК. По сути в КГИ предложили разрешить участникам избирательных комиссий иметь иностранный вид на жительство, а членам УИКов за рубежом — иметь второе гражданство, сегодня это запрещено законом о выборах.

Россиян, проживающих за пределами страны, условно можно разделить на три категории. Во-первых, это жители Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья — им достаточно массово раздавали российские паспорта. Во-вторых, это жители других республик бывшего Советского Союза, которые по какой-то причине получили российское гражданство по упрощенной процедуре, но не переехали в Россию. В-третьих, это собственно эмигранты, они, как правило, живут в странах дальнего зарубежья.

Голосование на выборах в Госдуму в посольстве России в Кабо-Верде capeverde.mid.ru

Так, на парламентских выборах 2016 года в Абхазии проголосовали 20,3 тысячи человек, в Южной Осетии 10,6 тысяч, а в Молдавии и Приднестровье вместе взятых — 57,6 тысяч. Также чуть больше 10 тысяч человек проголосовали в Латвии. В странах, куда уезжало больше всего россиян, голосовало не так много человек: в Израиле 4,3 тысячи, в Германии — 8 тысяч, в США 4,5 тысячи, в Британии — 1,6 тысяч, на Кипре — 1,3 тысяча и т. д.

В целом, более трети «зарубежных» голосов приходится именно на Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье, еще треть — на остальные страны бывшего СССР, остальное — на дальнее зарубежье.

Один из авторов поправок, член экспертной группы при ЦИКе Аркадий Любарев считает, что предложения КГИ помогут увеличить явку на грядущих президентских и даже губернаторских выборах. «Я знаю, что в Израиле и многих других странах россияне не могут проголосовать, потому что из-за нынешних законов быть членами избирательных комиссий за рубежом могут только люди без двойного гражданства — сотрудники посольств, — пояснил Любарев. — На такие участки бывает невозможно попасть».

Действительно, сейчас избирательные участки создаются только в посольствах и консульствах, куда зачастую не имеет возможности приехать, например, туристы, или эмигранты, которые живут в отдалении от столицы или ближайшего крупного города. Если позволить создавать участки людям с двумя гражданствами, то это позволит сильно расширить географию УИКов. А отмена запрета на обладание иностранным видом на жительство упростит ситуацию в некоторых регионах, где такой документ не редкость: в Карелии, Псковской области, Крыму и т.д.

Избирательный участок для голосования на выборах в Госудуму РФ в Южной Осетии. 18 сентября 2016 osinform.ru

Также КГИ предложил разрешить назначать более чем одного наблюдателя в одну участковую комиссию, отменить заблаговременную аккредитацию СМИ на выборах, назначить наказание за незаконное удаление наблюдателей с участков, а также вдвое снизить количество подписей для преодоления муниципального фильтра. Но этот пакет предложений вряд ли напрямую скажется на явке.

Другое предложение КГИ — перенести единый день голосования, который в этом году придется на 10 сентября, по крайней мере на месяц, например на 14 октября. На сентябрьских выборах активность избирателей ниже, чем на выборах в другие осенние или весенние месяцы, говорится в пояснительной записке к поправкам КГИ. Впрочем, против переноса даты голосования возражают в «Единой России», так что пока выборы проводятся в первой половине сентября.

Напомним, сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков 3 марта внесли на рассмотрение парламента пакет поправок, связанных с выборами. Сенаторы предложили отменить открепительные талоны, «разукрупнить» УИКи и расширить допуск наблюдателей на выборы. Президентские выборы, которые должны состояться в 2018 году, сенаторы предложили назначить на 18 марта — годовщину присоединения Крыма к России.