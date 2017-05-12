Эксперт по энергетике Сергей Кондратьев: Процесс позитивного изменения отношения к атомной энергетике в Германии может занять даже не годы, а десятилетия

Меры по повышению стабильности энергосистемы в случае отказа от атомной энергетики и закрытия всех АЭС к 2022 году в Германии могут привести к росту цен на электроэнергию для населения. Об этом заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии (Bnetza), сообщает Bloomberg. В рамках программы отказа от атомной энергетики власти ФРГ планируют увеличить долю угольных, ветряных и солнечных электростанций в энергобалансе. Для поддержания стабильности энергосистемы в условиях переменчивости производства электроэнергии из возобновляемых источников необходимы резервные мощности.

По словам главы Bnetza Йохена Хоманна, сейчас речи не идет о том, что страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Однако для того, чтобы не было перерыва в поставках, придется заниматься перенаправлением энергопотоков и вмешиваться в работу рынка, чтобы в случае необходимости снижать или увеличивать генерацию электроэнергии, а это в свою очередь, приведет к повышению цен.

В настоящее время Германия находится на втором месте после Дании среди европейских стран по уровню цен на электроэнергию. В этом году потребители заплатят около 24 млрд евро в виде обязательных платежей на поддержку «экологически чистой энергетики».

Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»:

Конечные цены в Германии действительно одни из самых высоких в Европе. В этой стране, кстати, сложилась наиболее показательная ситуация, характерная для многих западных стран. Я имею в виду серьезный дифференциал между оптовыми и конечными ценами на электроэнергию. Оптовые цены в Германии считаются одними из самых низких в Западной Европе, а конечные цены, которые формируются с учетом налогов и сборов на развитие возобновляемой энергетики, уступают только ценам в Дании.



Но надо понимать, что с выводом к 2022 году из эксплуатации атомных станций ситуация может ухудшиться. В отличие от сравнительно небольшой датской энергосистемы у Германии меньше простора для маневра. Потому что ставка на развитие в первую очередь возобновляемой энергетики требует и очень серьезных инвестиций в строительство и развитие сетей, а также перехода к другому режиму их работы. Исходя из этого, даже германские регуляторы говорят, что цены на электроэнергию в перспективе будут расти.

И развитие возобновляемой энергетики в ближайшие годы не то что не спасет от роста тарифов, а совсем наоборот – будет ему способствовать. Допускаю, что в долгосрочном плане (20-30 лет) возможна на этом фоне и стабилизация цен. Но сейчас Германии придется платить сверх цены, которую она могла бы платить, оставив в эксплуатации атомные станции. Это, наверное, путь многих первопроходцев.

Напомню, что на протяжении последних пяти лет в Европе развивается ситуация, когда мультипликаторы, на которые указывают лоббисты возобновляемой энергетики, в первую очередь связанные с созданием дополнительных рабочих мест, перестают быть актуальными. Потому что большую часть солнечных панелей, значительную часть оборудования для ветряных станций в Европу поставляют китайские компании – предприятия, которые смогли добиться наиболее низких издержек в производстве.

Европейские предприятия с этого рынка постепенно уходят. На днях крупнейший в Германии производитель солнечных батарей Solarworld AG заявил, что намерен подать заявление о банкротстве. В лучшем случае такого рода компании остаются на рынке, как специализирующиеся на научных исследованиях и разработках. Поэтому занятость в этом секторе оказывается ниже потенциально ожидаемой политиками или стратегами, которые формируют видение будущего, в том числе в немецкой энергетике.

На сегодняшний день есть несколько путей развития атомной энергетики. Сейчас европейская энергетика находится в точке некоего перелома. Потому что с одной стороны в Великобритании началось строительство АЭС «Хинкли-Пойнт», введение в эксплуатацию которой ожидается в 2025 году. Она должна заменить частично выводимые мощности на той же площадке. Причем британское правительство довольно долго принимало решение быть или не быть этому проекту, но в итоге решилось на заключение соглашение с французскими и китайскими инвесторами. В этом плане мы видим, что будущее для атомной энергетики в Западной Европе есть. И это не единственный пример положительных изменений для атомной отрасли. Чуть ранее агентство «Рейтер» сообщало, что администрация нового президента Франции Макрона, вполне возможно, рассмотрит вопрос о поддержке атомной отрасли, чтобы ускорить строительство новых энергоблоков для замещения старых мощностей. Речь шла даже о предоставлении государственных субсидий на строительство этих энергоблоков, потому что французская атомная отрасль сейчас находится не в лучшем своем положении. Мы сейчас находимся в таком цикле, когда привлекать недорогие кредиты для строительства новых энергоблоков действительно тяжело. В такой ситуации помощь государства будет нелишней. Так что в самой Европе, как видим, есть расхождение в позициях по отношению к атомной генерации между теми же Германией и Великобританией, да и Францией, кстати, тоже. Она ведь фактически является безусловным лидером в Западной Европе и по выработке электроэнергии на атомных электростанциях, и по развитию технологий в атомной сфере.

Ситуация, сложившаяся в Германии с атомной энергетикой, имеет преимущественно политическую основу, достаточно укорененную в немецком обществе, поскольку такая позиция находит широкое понимание и отклик у избирателей. Дело в том, что обычно немецкий бизнес настроен более скептически к выводу атомных электростанций из эксплуатации. Сейчас в Германии функционирует довольно сложная система тарифов на электроэнергию. Крупнейшие немецкие промышленные предприятия платят за электроэнергию существенно меньше, чем их ближайшие соседи – бытовые потребители или менее крупные промышленные предприятия (часто на том же уровне напряжения). Потому что есть план поддержки немецких экспортно ориентированных производств. По мере развития возобновляемой энергетики, когда она будет увеличивать свою долю выработки, уровень поддержки, видимо, будет сокращаться – бремя высоких цен должны будут нести все. Это может стать не очень приятным сюрпризом и для немецких промышленников, а также для других компаний и их работников, которые будут пытаться вывести свое производство за пределы страны. Я думаю, что процесс позитивного изменения отношения к атомной энергетике в Германии может занять даже не годы, а десятилетия. И до 2022 года в стране должно произойти что-то невероятное (но и такое бывает!), чтобы Германия отказалась от вывода своих АЭС из эксплуатации и более того – начала бы по примеру Великобритании, Франции, Венгрии и Финляндии рассматривать возможность строительства новых энергоблоков. В такой краткосрочной перспективе в отношении к атомной энергетике в Германии пока будет довлеть политика.