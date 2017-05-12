Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 мая 2017, пятница, 21:37
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
12 мая 2017, 17:57

Эксперт по энергетике Сергей Кондратьев: Процесс позитивного изменения отношения к атомной энергетике в Германии может занять даже не годы, а десятилетия

Меры по повышению стабильности энергосистемы в случае отказа от атомной энергетики и закрытия всех АЭС к 2022 году в Германии могут привести к росту цен на электроэнергию для населения. Об этом заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии (Bnetza), сообщает Bloomberg. В рамках программы отказа от атомной энергетики власти ФРГ планируют увеличить долю угольных, ветряных и солнечных электростанций в энергобалансе. Для поддержания стабильности энергосистемы в условиях переменчивости производства электроэнергии из возобновляемых источников необходимы резервные мощности.

По словам главы Bnetza Йохена Хоманна, сейчас речи не идет о том, что страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Однако для того, чтобы не было перерыва в поставках, придется заниматься перенаправлением энергопотоков и вмешиваться в работу рынка, чтобы в случае необходимости снижать или увеличивать генерацию электроэнергии, а это в свою очередь, приведет к повышению цен.
В настоящее время Германия находится на втором месте после Дании среди европейских стран по уровню цен на электроэнергию. В этом году потребители заплатят около 24 млрд евро в виде обязательных платежей на поддержку «экологически чистой энергетики».

Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»:

Конечные цены в Германии действительно одни из самых высоких в Европе. В этой стране, кстати, сложилась наиболее показательная ситуация, характерная для многих западных стран. Я имею в виду серьезный дифференциал между оптовыми и конечными ценами на электроэнергию. Оптовые цены в Германии считаются одними из самых низких в Западной Европе, а конечные цены, которые формируются с учетом налогов и сборов на развитие возобновляемой энергетики, уступают только ценам в Дании.

Но надо понимать, что с выводом к 2022 году из эксплуатации атомных станций ситуация может ухудшиться. В отличие от сравнительно небольшой датской энергосистемы у Германии меньше простора для маневра. Потому что ставка на развитие в первую очередь возобновляемой энергетики требует и очень серьезных инвестиций в строительство и развитие сетей, а также перехода к другому режиму их работы. Исходя из этого, даже германские регуляторы говорят, что цены на электроэнергию в перспективе будут расти.

И развитие возобновляемой энергетики в ближайшие годы не то что не спасет от роста тарифов, а совсем наоборот – будет ему способствовать. Допускаю, что в долгосрочном плане (20-30 лет) возможна на этом фоне и стабилизация цен. Но сейчас Германии придется платить сверх цены, которую она могла бы платить, оставив в эксплуатации атомные станции. Это, наверное, путь многих первопроходцев.

Напомню, что на протяжении последних пяти лет в Европе развивается ситуация, когда мультипликаторы, на которые указывают лоббисты возобновляемой энергетики, в первую очередь связанные с созданием дополнительных рабочих мест, перестают быть актуальными. Потому что большую часть солнечных панелей, значительную часть оборудования для ветряных станций в Европу поставляют китайские компании – предприятия, которые смогли добиться наиболее низких издержек в производстве.

Европейские предприятия с этого рынка постепенно уходят. На днях крупнейший в Германии производитель солнечных батарей Solarworld AG заявил, что намерен подать заявление о банкротстве. В лучшем случае такого рода компании остаются на рынке, как специализирующиеся на научных исследованиях и разработках. Поэтому занятость в этом секторе оказывается ниже потенциально ожидаемой политиками или стратегами, которые формируют видение будущего, в том числе в немецкой энергетике.

На сегодняшний день есть несколько путей развития атомной энергетики. Сейчас европейская энергетика находится в точке некоего перелома. Потому что с одной стороны в Великобритании началось строительство АЭС «Хинкли-Пойнт», введение в эксплуатацию которой ожидается в 2025 году. Она должна заменить частично выводимые мощности на той же площадке. Причем британское правительство довольно долго принимало решение быть или не быть этому проекту, но в итоге решилось на заключение соглашение с французскими и китайскими инвесторами. В этом плане мы видим, что будущее для атомной энергетики в Западной Европе есть. И это не единственный пример положительных изменений для атомной отрасли. Чуть ранее агентство «Рейтер» сообщало, что администрация нового президента Франции Макрона, вполне возможно, рассмотрит вопрос о поддержке атомной отрасли, чтобы ускорить строительство новых энергоблоков для замещения старых мощностей. Речь шла даже о предоставлении государственных субсидий на строительство этих энергоблоков, потому что французская атомная отрасль сейчас находится не в лучшем своем положении. Мы сейчас находимся в таком цикле, когда привлекать недорогие кредиты для строительства новых энергоблоков действительно тяжело. В такой ситуации помощь государства будет нелишней. Так что в самой Европе, как видим, есть расхождение в позициях по отношению к атомной генерации между теми же Германией и Великобританией, да и Францией, кстати, тоже. Она ведь фактически является безусловным лидером в Западной Европе и по выработке электроэнергии на атомных электростанциях, и по развитию технологий в атомной сфере.

Ситуация, сложившаяся в Германии с атомной энергетикой, имеет преимущественно политическую основу, достаточно укорененную в немецком обществе, поскольку такая позиция находит широкое понимание и отклик у избирателей. Дело в том, что обычно немецкий бизнес настроен более скептически к выводу атомных электростанций из эксплуатации. Сейчас в Германии функционирует довольно сложная система тарифов на электроэнергию. Крупнейшие немецкие промышленные предприятия платят за электроэнергию существенно меньше, чем их ближайшие соседи – бытовые потребители или менее крупные промышленные предприятия (часто на том же уровне напряжения). Потому что есть план поддержки немецких экспортно ориентированных производств. По мере развития возобновляемой энергетики, когда она будет увеличивать свою долю выработки, уровень поддержки, видимо, будет сокращаться – бремя высоких цен должны будут нести все. Это может стать не очень приятным сюрпризом и для немецких промышленников, а также для других компаний и их работников, которые будут пытаться вывести свое производство за пределы страны. Я думаю, что процесс позитивного изменения отношения к атомной энергетике в Германии может занять даже не годы, а десятилетия. И до 2022 года в стране должно произойти что-то невероятное (но и такое бывает!), чтобы Германия отказалась от вывода своих АЭС из эксплуатации и более того – начала бы по примеру Великобритании, Франции, Венгрии и Финляндии рассматривать возможность строительства новых энергоблоков. В такой краткосрочной перспективе в отношении к атомной энергетике в Германии пока будет довлеть политика.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Хакер
СМИ сообщили об атаке хакеров на внутренние сети МВД и СКР
Эмманюэль Макрон
Во взломе почты Макрона заподозрили американских неонацистов
Ильдар Дадин
Дадин задержан на Красной площади
Молоток судьи
Фигурант дела о теракте в Петербурге Эрматов арестован судом
Владимир Путин, Дмитрий Песков и Юрий Ушаков
В Кремле подтвердили возможность ответных мер к США за невозврат дипсобственности
20:49 Суд отказался заочно арестовать бывшего челябинского губернатора Юревича
20:37 RT потребовал от Reuters опровергнуть сообщения о «фейковых новостях»
20:24 СМИ сообщили об атаке хакеров на внутренние сети МВД и СКР
19:59 СМИ узнали о хакерской атаке на «Мегафон»
19:52 Дадин задержан на Красной площади

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Андрей Амальрик
Андрей Алексеевич Амальрик
12 мая 1938 года родился Андрей Амальрик, публицист, диссидент, один из основателей Московской Хельсинкской группы.
19:23 Хакеры предприняли масштабную атаку на британские больницы
18:47 В Кремле подтвердили возможность ответных мер к США за невозврат дипсобственности
18:26 Трамп предложил отменить брифинги для большей «точности»
18:15 Роулинг попросила читателей не покупать похищенную рукопись приквела «Гарри Поттера»
17:31 Госдуме предложат законопроект о легализации деятельности колдунов и магов
17:06 В Совфеде пообещали не вводить ограничения для самозанятых граждан
17:04 Фигурант дела о теракте в Петербурге Эрматов арестован судом
16:50 Американские эксперты обвинили хакеров из РФ в атаках на команду Обамы
16:33 Путин пообщался с новым лидером Южной Кореи
16:16 Вкладчики «Татфондбанка» устроили акцию у храма на Красной площади
15:52 В Омской области возбудили дело из-за мемориальных плит в дорожной яме
15:43 Суд вернул жалобу «Новой газеты» на бездействие СКР по поводу гонений геев в Чечне
15:29 СМИ сообщили об очередном переносе возобновления полетов в Египет
15:19 Палеонтологи нашли недостающее звено эволюции усатых китов
15:12 В Эрмитаже прошла первая за сто лет архиерейская служба
14:49 Из банков РФ выведен почти 1 млрд рублей под залог бочек с водой
14:25 Сбербанк разрешил клиентам получать платежные карты без привязки к отделению
14:19 Кремль пожелал поменьше снега в мае
14:05 Экс-главу Внешпромбанка приговорили к девяти годам колонии
14:04 Boeing президента США мог загореться из-за некачественного техобслуживания
13:34 В КНДР назвали подозреваемых в подготовке покушения на Ким Чен Ына
13:33 Песков заявил об отсутствии у Путина планов обсуждать с оппозицией выборы-2018
13:20 Кремль пояснил свою роль в выдаче загранпаспорта Навальному
13:18 Израильские археологи нашли следы битвы при Мегиддо
13:07 Законопроект Яровой о «группах смерти» примут ускоренными темпами без поправок правительства
12:55 Западные кинопрокатчики отметили четырехкратный рост числа экранных копий в РФ
12:29 Расходы на программу развития Арктики предложено сократить вчетверо
12:14 Во взломе почты Макрона заподозрили американских неонацистов
12:05 ВЦИОМ сообщил о росте симпатий россиян к Рамзану Кадырову
11:47 Против волгоградского штаба Навального завели дело из-за коллажа с «Родиной-матерью»
11:46 Предок энтерококков появился 450 миллионов лет назад
11:42 В Риме прогремел взрыв
11:28 В Госдуме хотят запретить брать под опеку чужих детей
11:12 Суд отклонил иск о бездействии властей на петицию за отмену «пакета Яровой»
11:00 Составлена детальная карта вулканического региона на Ио
11:00 В Крыму дан старт строительству федеральной трассы «Таврида»
10:49 Миллиардер Ахмедов обвинил Лондон в экспроприации из-за решения по разводу
10:40 Подозреваемый в получении взяток экс-прокурор Ленинградской области умер в больнице
10:07 В Минобороны объяснили цель сближения Су-27 и самолета ВМС США над Черным морем
09:52 Упрощен порядок подтверждения стажа для начисления пенсии
09:45 СМИ узнали о закрытии государственного поисковика «Спутник»
09:38 Россиянин вышел в финал «Евровидения» в Киеве
09:21 Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС «разводом с Российской империей»
09:04 Навальный рассказал о письме в АП для получения загранпаспорта
11.05 20:54 В Белом доме обвинили личного фотографа Сергея Лаврова в обмане
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.