В далеких от идеала российско-украинских отношениях внезапно всплыла тема территориальных претензий, о которых, казалось бы, уже давно все забыли.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что главное условие для возобновления прямого авиасообщения между Украиной и Россией — это возвращение Киеву Крыма, востока Украины и Кубани. Если позиция сторон по Крыму и Донбассу, в принципе, ясна и проговаривалась уже не раз, то претензии на Кубань выглядят все-таки несколько странно. Действительно украинские националисты во время проведения первых границ государства в 1910-1920-х годах иногда заявляли претензии на Кубань и соседние с Украиной области Центральной России, но сейчас об этом вспоминают достаточно редко, тем более люди в ранге министра.

По всей видимости слова Омеляна прозвучали настолько странно, что в российском МИДе на них даже не стали реагировать, отвечать пришлось губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Губернатор решил ответить украинскому министру с помощью исторических аргументов.

Украинский рынок/Flickr.com

«Кубань никогда не была и не будет украинской, — заявил губернатор. — Не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли». «Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани. Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование Российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой», — добавил губернатор, выразив готовность отправить Омеляну учебники по истории и географии «для восполнения пробела в знаниях».

Почти одновременно информационное агентство Reuters опубликовало статью, в которой утверждается, что помощник президента России Владислав Сурков фактически управляет самопровозглашенными «народными республикой» через своих людей — об этом журналистам рассказали три бывших лидера сепаратистов.

«Любой звонок из Москвы рассматривался как звонок бога и немедленно исполнялся», – рассказал один из сепаратистов. Более того, Сурков регулярно проводит встречи с представителями ДНР и ЛНР. Причем всех тех, кто изначально находился у власти в Донбассе, постепенно отстранили под угрозами смерти или ареста.

Между тем официально внешняя политика Украины предполагает, что государство будет скорее двигаться в сторону интеграции со странами Европы, а не захватывать новые территории на востоке. Именно сейчас можно наблюдать за результатом этого движения: еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос сообщил, что Совет Европейского Союза утвердил решение о либерализации визового режима для граждан Украины. «Я рад видеть, что мы приближаемся к завершению процесса. Я приветствую принятие Советом решения о визовой либерализации для Украины — последний шаг к безвизовым поездкам в зону Шенгена для украинских граждан», — заявил еврокомиссара.

Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что считает безвизовый режим с Евросоюзом «разводом с Российской империей». «Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать», — заявил украинский лидер в эфире канала «1+1». Он добавил, что безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран». Кроме того, Порошенко выразил уверенность, что безвизовый режим с ЕС поможет Украине вернуть Крым и Донбасс.

Петр Порошенко - президент Украины / ZN.ua

Согласно плану, уже 17 мая документ будет официально подписан в Европарламенте в Страсбурге, в церемонии примет участие президент Украины Петр Порошенко. Затем соглашение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС, а еще через через 20 дней официально вступит в силу. Ориентировочная дата вступления в силу безвизового режима — 11 июня 2017 года.