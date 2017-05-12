Губернаторы, как правило, в региональных и местных СМИ упоминаются гораздо чаще президента Владимира Путина. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», говорится в исследовании компании Mindscan.

Исследованы были сообщения более 5 тысяч региональных СМИ, в том числе ТВ, рпдио, прессы и информационных агентств. Сопоставив число упоминаний губернаторов и президента, эксперты выявили, что средний коэффициент упоминаний президента 0,59. К примеру, ростовский губернатор Василий Голубев упоминается в апреле 1699 раз, а президент — 794 раза (коэффициент 0,47), глава Челябинской области Борис Дубровский — 3227, а президент — 1263 (коэффициент 0,39).

Пресс-конференция губернатора Челябинской области Бориса Дубровского gubernator74.ru

Но есть регионы, где президента, все-таки, упоминают чаще — всего их восемь. Так, губернатора Псковской области Андрей Турчак в апреле в местных СМИ упоминался 1346 раза, а Владимир Путин — 1796 раз (коэффициент 1,33). Также о президенте чаще вспоминают в Санкт-Петербурге (2,83), но там эксперты связывают такой эффект с тем, что СМИ очень активно освещают федеральную повестку. Еще одно исключение — Ярославская область, там в апреле президента упоминали 1833 раза, а врио главы региона Дмитрия Миронова — 1617 раз (коэффициент 1,13).

Исследование показывает, что упоминаемость президента не зависит от того, будут в регионах в сентябре выборы или нет. Так, в Калининградской области, как и в Ярославской, будут выборы, однако там местные СМИ упоминали Владимира Путина 1154 раза, а врио губернатора Антона Алиханова — 1923 раза (коэффициент 0,6). В Карелии, где в этом году также пройдут губернаторские выборы, президента за месяц упомянули 720 раз, а временно исполняющего обязанности губернатора Артура Парфенчикова — аж 2619 раз (0,27)

Политтехнолог Сергей Поляков в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что «нет ничего удивительного» в том, что региональные СМИ упоминают губернатора чаще, чем президента: «Надо понимать особенности местных СМИ. Они транслируют федеральную повестку, но их задача, в первую очередь, региональная тематика». Поляков уверен, что в этом «нет никакого ущемления Путина, это особенность региональной прессы».

Отметим, что зависимость местных СМИ от региональных администраций иногда становится темой для обсуждения в Москве. Год назад, в марте 2016, на заседании Совета по правам человека при президенте обсуждалась возможность передать право субсидирования СМИ в субъектах федерации от местных властей к специальным региональным или даже окружным фондам. Тогда, правда, дальше обсуждения дело не зашло.

Еще один способ стимулирования региональных СМИ — снятие запрета на рекламу алкоголя и табачных изделий, это может заметно увеличить бюджеты, особенно печатных изданий. Об этом заявлял заместитель министра связи Алексей Волин. Однако и этого сделано не было, так что многие региональные СМИ все еще финансово зависимы от местных администраций и, соответственно, не могут себе позволить их критику.