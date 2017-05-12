Эксперт: При успешном запуске АЭС «Барака» в условиях повышенной конкуренции Росатом приобретет новый стимул для продолжения развития своих технологий

Сроки пуска первого энергоблока АЭС «Барака» в ОАЭ будут сдвинуты с 2017 на 2018 год, сообщили в корпорации ENEC, владельце строящейся атомной станции – первой в Арабских Эмиратах. В сообщении ENEC отмечается, что перенос сроков вызван желанием достичь высшего качества исполнения работ и соблюдения требований безопасности после анализа, проведенного силами специалистов ENEC, энергокомпании Nawah Energy (совместное предприятие, созданное ENEC и KEPCO для эксплуатации АЭС «Барака») и международных экспертов. При принятии решения также «был учтен опыт строительства третьего энергоблока АЭС «Шин-Кори» в Корее, который является референтным для блоков в ОАЭ», отмечают в ENEC. В компании поясняют, что необходимо достаточное количество времени для проведения оценки международными экспертами и обеспечения соблюдения принятых в ядерной отрасли стандартов безопасности, а также совершенствования профессиональных навыков персонала атомной станции. АЭС «Барака» строится KEPCO с 2012 года по проекту APR-1400. Атомная станция будет состоять из четырех блоков.

Юрий Прокудин, аналитик Olymp Trade:

Постройка АЭС «Барака» в ОАЭ является довольно серьезным шагом для Южной Кореи: во-первых, это первый зарубежный проект для корейской KEPCO, и от его успешности и своевременности зависит то, насколько эффективно смогут корейцы в дальнейшей перспективе использовать свои технологии в других зарубежных проектах и получат ли они дополнительный спрос на них. Во-вторых, корейцы в данном проекте демонстрируют одни из самых перспективных реакторов собственного производства - APR-1400, что может также помочь им отвоевать часть довольно серьезного рынка.

Однако, рано или поздно корейцы должны были столкнуться с проблемами реализации таких сложных проектов в срок: по предварительным данным, запуск первого энергоблока АЭС «Барака», который должен был состояться в мае текущего года, будет перенесен на 2018 год. Объяснить данное явление можно тем, что поскольку реакторы нового поколения являются инновационным продуктом, очень многое может делаться впервые. В таких условиях сроки соблюсти бывает довольно проблематично.

Данную ситуацию можно сравнить с прецедентом реализации первых АЭС с реакторами ВВЭР-1200, где ставка в итоге была сделана не на сроки, а на законченность проекта. Таким образом специалисты Росатома получили бесценный опыт, который помогает им в работе над новыми проектами как на территории РФ, так и в зарубежных проектах.

При успешном запуске АЭС «Барака» в условиях повышенной конкуренции Росатом приобретет новый стимул для продолжения развития своих технологий. При этом радует, что российская атомная корпорация значительно раньше прошла тот путь, который корейцы только преодолевают сейчас.