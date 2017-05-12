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12 мая 2017, 19:48
Ингушетия Иркутская область Крым Новосибирск регионы
Евгения Холина

#Россия 12.05. Главное

Съемная квартира
Съемная квартира
Pixabay

Новость дня

Более половины россиян (55% ) готовы поменять место жительства и переехать в другой регион, если им предложат там более высокую зарплату. Такие результаты показал опрос, проведенный в апреле Федеральной службой по труду и занятости на портале www.trudvsem.ru.

Ради возможности получить в другом регионе работу по специальности готовы переехать 10% опрошенных россиян. А вот поменять место жительства ради карьерного роста оказались готовы лишь 8,8% граждан страны.

При этом 40% участников опроса отметили, что хотели бы получить «подъемные» средства для обустройства в новом регионе.

Всего в опросе «Готовы ли вы к переезду в другой регион России» приняли участие более 3 тысяч человек.

 

Антиновость дня

В Ингушетии в ночь на пятницу было совершено вооруженное нападение на пост ДПС на западной окраине города Малгобека. Вооруженные автоматами и гранатометом мужчины обстреляли КПП МВД около часа ночи.  Сотрудники полиции открыли ответный огонь. В ходе перестрелки двое нападавших были убиты, один полицейский получил ранение в живот и был доставлен в городскую больницу, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Один из нападавших опознан - им оказался активный член бандподполья Магомед Бекбузаров, находившийся в розыске за ранее совершенные преступления.

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

 

Непонятная новость дня

Иркутские коммунисты сегодня сдали в региональный избирком пакет документов на регистрацию инициативной группы по подготовке референдума о возвращении прямых выборов мэра Иркутска и глав муниципальных образований.

На референдум предлагается вынести вопрос: «Согласны ли вы, чтобы в Иркутской области был принят закон, предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов, городских округов на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании».

 
Сергей Левченко / kprf-irkutsk.ru

В начале апреля избранный от КПРФ губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил, что коммунисты внесут в Заксобрание области законопроект о возвращении выборов. Видимо, чтобы подстраховаться от блокировки законопроекта депутатами от «Единой России», и было решено подкрепить законодательную инициативу референдумом, который намечено провести в день выборов президента страны.

Избирком  в течение 15 дней должен проверить, соответствует ли содержание сданных документов законодательству о проведении референдума в Иркутской области, и направить ходатайство в Заксобрание, которое и решит, соответствует ли вопрос, выносимый на референдум, законодательству.

 

Ассорти

В Крыму дан официальный старт началу строительства автотрассы «Таврида». Памятный камень, символизирующий начало стройки,  был торжественно заложен в Белогорском районе республики. Трасса протяженностью почти в 280 км свяжет крупнейшие города полуострова -  Керчь,  Феодосию,  Белогорск,  Симферополь, Бахчисарай и Севастополь - со строящимся мостом через Керченский пролив, ведущим к материковой части России.

 
Памятный камень на трассе "Таврида" / Фото: пресс-служба правительства Крыма

Стоимость строительства «Тавриды» оценивается почти  в 140 млрд рублей.  Трасса должна быть полностью построена к концу 2020 года, но четыре из шести участков будут готовы уже к концу 2018 года принять транспортный поток с возводимого Керченского моста.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что трасса будет сдана в срок и заявил, что намерен пригласить президента РФ Владимира Путина первым проехать по «Тавриде».

* * *

Сразу два авиапроисшествия случились сегодня в небе станы. К счастью, оба раза обошлось без жертв, а пассажиры «отделались легким испугом».

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Анталью, вскоре был вынужден вернуться обратно. Борт А-321 рейса U6-3725 возвратился в аэропорт Кольцово из-за попавшей в двигатель птицы. В результате рейс был задержан на 9 часов.

А в Иркутской области  приземлился дальнемагистральный Боинг-787 «Дримлайнер», направлявшийся из Токио в Дюссельдорф. Находясь в воздушном пространстве России, лайнер резко изменил траекторию в связи с отказом одного из двигателей и запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. В итоге японский самолет благополучно приземлился в аэропорту Братска. Предварительно некоторое время он кружил над городом, вырабатывая топливо.

* * *

Программист из Новосибирска вживил в собственное тело компас. Теперь у него на груди установлено устройство, вибрирующее, когда он поворачивается к северу.

Имплант-компас крепится к телу при помощи пирсинговых штанг. Его размеры не превышают четырех квадратных сантиметров и на теле он ощутим только в момент активности.

26-летний Даниил Лыткин стал первым в России человеком, купившим «шестое чувство». Гаджет, придуманный британскими инженерами, он приобрел по предзаказу за 250 фунтов стерлингов. При этом сам программист признается, что никакой практической цели использования импланта для навигации у него нет.

«Мой интерес в том, чтобы ощутить нечто новое и ранее недоступное. Я предполагаю, что со временем перестану воспринимать сигнал устройства через осязание, и это превратится в некое совершенно новое ощущение», - цитирует  Даниила «РГ».

Создатель инновационного устройства компания Cyborg Nest планирует в течение 20 лет максимально расширить сенсорное человеческое восприятие и сделать развитие физических способностей и чувств при помощи технологий нормой для человека.

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