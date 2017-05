Топ новостей 12 мая

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль рассказал о своей роли в выдаче Алексею Навальному загранпаспорта, СМИ назвали причастных к взлому почты Эммануэля Макрона, а в России решили запретить опеку над чужими детьми.

Кремль перенаправил обращение Алексея Навального о выдаче ему загранпаспорта в МВД, но, как утверждают в АП, это никак не повлияло принятие решения о выдаче документа. Навальный ранее рассказал, что он написал письмо главе администрации президента РФ Антону Вайно, чтобы получить загранпаспорт по совету главы Совета по правам человека при президенте. «Не знаю, что там происходило внутри — Федотов мне помог или Вайно мне помог», — отметил он. Навальный предположил, что, «может быть, кому-то в Кремле стало стыдно за то, что они плескали в меня зеленкой».

Петр Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС «окончательным разводом с Россией» и историческим возвращением домой в Европу. «Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать», — заметил он.

К взлому почты бывшего кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона могут быть причастны американские неонацисты. Как выяснила французская полиция, сайт nouveaumartel.com, на котором хакеры опубликовали украденные письма, находился на том же сервере, что и сайт американских неонацистов dailystormer.com, созданный Эндрю Овернеймером.

Государственная поисковая система «Спутник» будет закрыта или переориентирована на другие задачи, так как она не смогла завоевать популярность у пользователей. Судьбу поисковика определят до 1 июня.«Спутник» могут перенаправить на задачи, связанные с расчетом больших баз данных, к примеру, в инфраструктуре электронного правительства, а также для анализа оттока аудитории.

В Госдуме предложили ограничить право брать детей под опеку и предоставлять его только их родственникам, так как недобросовестные лица зачастую берут сирот под опеку ради денег, которые государство платит им. Тем же, кто не является родственниками, депутаты предлагают оставить только право на усыновление без регулярных выплат.

Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы Фонда борьбы с коррупцией на бездействие министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в связи с подачей петиции об отмене «пакета Яровой». Под петицией подписались 100 тысяч человек, но ответа они не получили.

Клиенты Сбербанка отныне смогут заказывать, получать и перевыпускать карты в любом отделении банка, а не только в том, где карта была выдана изначально. Для этого нужно не позднее чем за 3-5 дней до окончания срока действия карты обратиться в удобное отделение с заявлением о досрочном перевыпуске.

В Волгограде возбуждено дело о реабилитации нацизма в связи с публикацией в паблике Алексея Навального коллажа, на котором у мемориала «Родина-мать» лицо было раскрашено в зеленый цвет. Дело возбуждено по части 3 статьи 354.1 УК РФ — «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично».

Симпатии россиян к главе Чечни Рамзану Кадырову растут, заявил ВЦИОМ. Большинство респондентов дают ему нейтральное определение (руководитель Чечни, 70%), либо положительное: человек, стабилизировавший ситуацию в регионе (5%), «добрый, хороший», «патриот» (по 4%), «уважаемый/адекватный/влиятельный/активный политик» (3%).

Москвич Кристиан Костов попал в финал «Евровидения».Он представляет на конкурсе Болгарию. Певец выступил с песней «Beautiful Mess». Исполнитель живет и учится в Москве. По мнению букмекеров, он является одним из фаворитов конкурса. Финал«Евровидения» состоится 13 мая.

