Видео дня. Новый трейлер легендарного «Твин Пикса»

Американский канал Showtime разместил новый трейлер третьего сезона сериала «Твин Пикс», который выйдет в конце мая спустя 20 лет после первых двух.

Видео длится чуть более минуты.В нем показаны новые и старые герои сериала. В кадре появляются агенты ФБР Дейл Купер в исполнении Кайла Маклоклена, его шеф Гордон Коул в исполнении Дэвида Линча, Альберт Розенфилд, которого сыграл Мигель Феррер. Он не дожил до премьера нового сезона всего несколько месяцев.

«Это происходит снова», — под таким девизом вышло видео.

Очень ждем!