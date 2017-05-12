До 80% импортеров вина, действующих на российском рынке, могут его покинуть. Такие опасения высказывают участники рынка в связи с действиями Минфина, пишет газета «Коммерсантъ».

По ее данным, Минфин предлагает отменять для импортеров вина пониженную ставку акциза для поставок в Россию продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). В ведомстве решили, что эта льгота должна распространяться только на отечественное вино.

Кроме того, предлагается обязать импортеров вина доплатить акциз за весь период действия пониженной ставки (а действовала она с 1 января 2016 года). Между тем в Налоговом кодексе размеры акциза на защищенные вина прописаны без ограничений по месту происхождения продукции.

По сообщению газеты, об этом речь идет в подписанном 5 мая приказе Минфина; кроме того, свою позицию ведомство изложило в письме директора его департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова первому заместителю руководителя ФТС Руслану Давыдову. Издание утверждает, что располагает копией письма.

Источники газеты среди менеджеров крупных компаний утверждали, что для некоторых компаний размер доначисленных акцизов за такой период может превысить 100 миллионов рублей. Президент «Ладога дистрбьюшен» Вениамин Грабар сказал, что, по его сведениям, это решение «лоббировали отечественные производители вина».

Виноград перед сбором урожая

Сам Алексей Сазанов заявил газете, что Минфин не преследует фискальных целей.

Ситуацию прокомментировал для «Полит.ру» Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». По его мнению, решение Минфина не слишком скажется на потребителе, однако само по себе оно нарушает закон и потому должно быть оспорено.

«Хотел бы сказать несколько вещей. Первое. Задача Минфина – исключительно фискальная, никакого отношения к поддержке Союза виноделов России не имеет. Минфин, как курочка по зернышку, ищет, где бы найти денег – и вот выбрал импортеров вина, нашел места, где можно снять денег.

Второе. Потребитель этого изменения не заметит, потому что это дорогие вина, дороже 400-500 рублей. Если их цена вырастет на 5%, никто этого не заметит. Такая разница несущественна для потребителей этих вин.

И третье, самое важное, – сами меры, которые принял Минфин. Фактически, благодаря его решению повышается ставка акциза. Это абсолютно незаконно, на мой взгляд, потому что Налоговый кодекс России не делает разницы между импортным и российским продуктом в данном случае. Поэтому мне лично непонятно, на каком основании Минфин это делает.

Я не юрист, но бизнес, безусловно, должен не просто бить во все барабаны и рассказывать про вероятный уход импортеров с рынка, а опротестовать это решение. Союз импортеров должен подать в суд на Минфин – ну, или обратиться в какой-то еще орган, который может разобраться с этим решением.

Само решение Минфина как бы двойное: с одной стороны, оно вводит повышенную ставку акциза для импортеров вина, а с другой оно представляет собой попытку получить деньги с импортеров за полтора года – за ту продукцию, которую за это время ввозили на рынок России. И если вторая часть решения тут принципиально важна.

Фигура лягушонка с бутылкой безалкогольного напитка

Если доначисления акциза не будет, то, большому счету, в стане импортеров ничего не изменится. Если же предложение Минфина пройдет целиком, включая часть с доначислением акциза (хотя сейчас говорят, будто момент с доначислением пока только кулуарно обсуждается), то в этом случае речь идет о примерно в сто миллионов литров дорогого вина, завозимого в Россию в год. И тогда сумма платежа за счет доначисления за полтора года составит примерно 2 миллиарда рублей. А это существенные деньги для компаний-импортеров. Где им их достать? Придется брать кредиты для этого?

Так что если решение по акцизам утвердят без доначисления, то никто из импортеров с рынка не уйдет. Если же доначисления решат ввести, то не исключаю, что часть компаний уйдет с рынка, чтобы не платить эти деньги. Может быть, обанкротятся, может быть, придумают что-то еще, но уйдут. Пусть не 80%, как пишут СМИ, но какая-то часть точно уйдет.

Но, опять-таки, если кто-то уйдет, потребитель этого не заметит: все контракты ушедших возьмут на себя оставшиеся; кроме того, придут новые компании-импортеры. Так что я считаю, не о том бизнес тревожится, о чем следует. Не из-за того следует бить в барабаны, что уйдут импортеры, на это государству плевать, а из-за незаконности действий Минфина. На мой взгляд, это предложение Минфина незаконно, потому что, как я уже говорил, в Налоговом кодексе относительно вин этого типа нет разделения на российские и импортные.

Можно ли это делать, пытаться таким образом отщипнуть кусок, я не знаю. Это вопрос для юристов. Мне, как я уже сказал, представляется, что это незаконно, что Минфин неправильно трактует это положение Налогового кодекса. Не представляю, правда, каковы могут быть шансы в таком судебном процессе, если в суд все же подадут, и в какой именно суд стоило бы обращаться – может, в Конституционный... Но прецедент должен быть, я считаю. На мой взгляд, необходимо куда-то обратиться, чтобы получить оценку правомочности такого решения», – сказал Вадим Дробиз.