Швейцарский футболист хитро запустил мяч и забил гол в свои ворота

Защитник швейцарского клуба «Пулли» Адриен Гульфо ударил по мячу в падении через себя и угодил в свои же ворота. Запись автогола появилась на YouTube еще 4 мая (с 1:50), позднее на нее обратило внимание издание Guardian Football.

Игра, как сообщается на сайте «Пулли», проходила 3 мая. Соперником команды был клуб «Ренен». В результате игра закончилась со счетом 4:3 в пользу «Пулли».