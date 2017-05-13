Сын вице-президента РЖД откупился от претензий США

Группа компаний Prevezon Holdings, зарегистрированная на Кипре на имя гражданина РФ Дениса Кацыва, заключила досудебное соглашение с Минюстом США по делу, возбужденному в 2013 году на основании «акта Магнитского».

Такой пресс-релиз появился на сайте американского Минюста (.pdf). Помимо Кацыва соглашение касается еще двух бизнесменов — Александра Литвака и Тимофея Крита.

Все они связаны с Prevezon Holdings. Крит в прошлом был владельцем Prevezon (по данным СМИ — номинальным), в 2008 году он продал свои акции Кацыву. Литвак является деловым партнером Кацыва. Кроме того Минюст ранее называл его владельцем банковских счетов Prevezon.

В конце 2015 года в газеты попали данные, что все трое потратили на отель и питание в Нью-Йорке более 50 тысяч долларов.

Денис Кацыв — сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. В середине 1990-х Кацыв-старший возглавил ГУП «Мострансавто». Затем долгое время был министром транспорта Подмосковья в правительстве Бориса Громова. По итогам 2011 года он задекларировал заработок в 9,8 млн рублей, его супруга за тот период заработала почти 112,5 млн. В октябре 2014 года Петр Кацыв стал вице-президентом РЖД. В компании, согласно сайту РЖД, он занимается вопросами развития московского транспортного узла.

Фирма его сына Prevezon Holdings подозревалась американскими властями в отмывании 230 млн долларов, как утверждалось, похищенных из российского бюджета.

В сентябре 2013 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении Prevezon Holdings. Инициировали его Уильям Браудер и его инвестфонд Hermitage Capital Management.

Юрист этого фонда Сергей Магнитский был среди тех, кто инициировал расследование о масштабном хищении средств из России — 5,4 млрд рублей в 2007 году. Хищения, по версии Hermitage Capital, велись под видом возврата налогов и при покровительстве российских силовых структур.

В России в хищениях обвинили сам инвестфонд, а Браудера в 2013 году заочно приговорили к девяти годам колонии. В том же году Магнитский был признан виновным в фальсификации налоговых деклараций.

Сам он не дожил до этого дня — юрист умер в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009-го, спустя год после задержания.

По досудебному соглашению Минюст США отзывает все претензии, касающиеся Кацыва, Литвака и Крита. А Prevezon Holdings выплачивает в бюджет США около 5,9 млн долларов.

Как пишет Bloomberg, это менее 3% от суммы, которую США изначально планировали получить с Prevezon Holdings.

Следователи считали, что Prevezon Holdings отмывала деньги, покупая недвижимость в США.

Среди этих средств, как считали в Минюсте, были и средства, присвоенные у фонда Hermitage Capital.

Как заявила представляющая интересы Prevezon Holdings адвокат Фейт Гэй, «это практически извинение со стороны правительства».

Гэй сообщила, что соглашение также означает, что Prevezon Holdings не была связана с налоговыми махинациями в России. Благодаря этому она надеется на отмену заморозки 28 млн долларов на счетах в США.

В декабре 2015 года Кацыв-старший опроверг заявление Hermitage Capital о том, что он пытался договориться о прекращении преследования Prevezon Holdings в обмен на рассказ о российской преступности.

«Можете передать, что я никогда ни с кем не встречался и не собираюсь ни с кем встречаться, что касается вопросов судебных, которые идут, процессы — это к моему сыну, у него есть адвокаты и американские и российские, можете задать все вопросы», — рассказывал вице-президент РЖД.

Фонд Hermitage Capital утверждал, что в феврале 2014 года в Риме состоялась встреча спецагента ФБР США, Дениса Кацыва и его российского адвоката. После этого якобы ФБР сообщила Минюсту, что Кацывы заинтересованы в предоставлениии информации о российской преступности.