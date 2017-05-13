Глава российского государства Владимир Путин подписал указ против анонимности в интернете и об урегулировании похожих на СМИ сервисов. Документ размещен на сайте президента России и соотносится со «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».

В соответствии с указом течение полугода кабинету министров предстоит заниматься поддержкой традиционных СМИ и урегулированием ситуации новостными агрегаторами, соцсетями, интернет-телевидением, мессенджерами и, как указано в документе, «сайтами в сети интернет», похожими на СМИ. Как поясняется, эти меры необходимы для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений».

Документ также предлагает принять меры, исключающие анонимность интернет-пользователей и их «безответственность и безнаказанность». При этом планируется создать систему, гарантирующую «личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации».

Кроме того, к 1 октября 2017 года предложено разработать меры, которые позволят госорганам перейти на российские средства шифрования, а также создать систему защиты российской инфраструктуры от кибератак.

Карнавал масок. Анонимный участник / pixabay.com

По мнению Артема Козлюка, руководителя общественной организации «Роскомсвобода», для того, чтобы должным образом оценить возможные последствия принятых решений, нужно дождаться конкретных регулирующих документов. В беседе с «Полит.ру» он пояснил, что хотя общий тренд вполне очевиден, для сколько-нибудь взвешенных прогнозов нужны конкретные нормы, которые вскоре появятся.

«Тут нужно будет смотреть по факту, когда в публичное пространство будут вноситься какие-то конкретные нормы законодательного или иного регулирующего характера – законопроекты, приказы, постановления правительства и так далее, которые будут обосновывать свое появление этой Стратегией и нести какие-то конкретные регулирующие нормы в отношении СМИ, интернета, IT-отрасли и других средств коммуникации граждан. Ведь информационное поле – это не только СМИ, но и интернет, и приложения, которые пользователи устанавливают с помощью которых обмениваются информацией.

Словом, говорить о каких-то более конкретных вещах и разъяснять их можно будет уже на материале именно регулирующих проектов. А они, безусловно, будут выдвигаться на основании этой Стратегии – она ведь подписана не просто так. Наверняка будут и очередные указы президента по ее исполнению, будет требоваться отчет со стороны разработчиков, со стороны министерств или смежных рабочих групп при аппарате правительства или при аппарате президента, Института развития Интернета... Может быть, будут даны поручения Клименко, который является советником президента по вопросам Интернета, и другим ответственным лицам, которые и будут разрабатывать конкретные пункты.

Понятно, что то, что уже заложено в «Стратегии», и это отмечают большинство экспертов, продолжает регрессивный и, даже можно сказать, репрессивный государственный тренд в отношении интернет-пространства, взаимодействия пользователей в нем, взаимодействия медиа-компаний как между собой, так и с пользователями. То есть, налицо некий закрепощающий оборот информации тренд, по факту предлагающий внести в законодательство такие нормы, которые сейчас начинают применяться на практике в каком-то негативном аспекте – например, отказ от анонимности со стороны пользователей.

А анонимность ведь является правом граждан, что подтверждено Советом по правам человека в ООН. Новые цифровые права граждан – это право на анонимность, право на криптографию, право на доступ в интернет. А как действующая судебная практика, так и подобные стратегии-нормы противоречат этой международной позиции – они предлагают полностью деанонимизировать пользователей, запретить им по факту использовать какие-то средства криптографии. На наш взгляд, это является не соответствующим как потребностям граждан и общества, так и в целом развитию мировой практики законодательства в этой сфере.

Защита данных паролем / pixabay.com

Пока можно строить только какие-то предположения о том, как этот документ отразится на нас с вами, на каких-то отраслях, на средствах массовой информации, на IT. Можно будет говорить уже более точно, когда будут разрабатываться конкретные документы о том, как это в итоге будет продвигаться. Но, конечно, понятно, что прогнозы пока неутешительны. От идеи в ближайшем будущем не откажутся, и в текущем политическом тренде можно прогнозировать регрессивное развитие. Это мы предугадывали в определенной мере начиная с 2012 года, когда появился первый закон, вносивший какую-то регуляторику в интернет-пространство (это был закон о «черных списках» сайтов – он позволил ряду государственных ведомств выносить решение о том, является ли та или иная информация запрещенной без суда). Это приоткрыло калитку всему дальнейшему.

А нынешняя «Стратегия» – логичное продолжение тренда, направленного не на стимулирование развития пользовательских взаимоотношений, развития интернет-бизнеса в России, развития потребления контента, а на закручивание гаек, закрепощение и жесткий государственный контроль всего и вся, в том числе – интернет-пространства. На наш взгляд, это избыточно и уже в настоящий момент нарушает ряд наших конституционных прав», – сказал Артем Козлюк.

Говоря о возможных последствиях развития ситуации в рамках тренда, эксперт отметил, что оно может привести к дальнейшему нарушению прав граждан. И каждое новое подобное посягательство на эти права, по его словам, подталкивает Россию в недемократическую плоскость.

«Это может привести к нарушению прав – в ходе правоприменения законов, которые последуют в рамках реализации этой «Стратегии». Например, думаю, что могут быть официально запрещены средства анонимизации – анонимайзеры, прокси и так далее. Что сейчас, кстати, уже происходит де факто по решению региональных судов, куда обращаются представители местных прокуратур. Они направляют в суды заявления, что тот или иной интернет-ресурс является сайтом-анонимайзером, который предоставляет возможность пользователям заходить на запрещенные в России сайты – и такими формулировками без вызова администратора или владельца данного сервиса в суд на двоих, прокурора и судью, решают вопрос о запрещении такого рода средств, сервисов и сайтов. Такие случаи происходят сотнями.

На наш взгляд, это незаконно – на текущий момент в российском законодательстве нет таких норм, которые запрещали бы использовать средства анонимизации и проксирования. Но возможно, в будущем появится закон, который легализует подобную судебную практику, и в нем напрямую будет написано, что такими средствами пользоваться нельзя – под угрозой, например, административных санкций. Прецеденты такие в мире известны – не в демократических странах, к сожалению. И каждый такой «наезд» на права граждан скатывает наше государство в недемократичную плоскость», – объяснил Артем Козлюк.

Эксперт напомнил, что относительно дальнейшего высказываются разные предложения, в числе которых – идея отгородить российскую часть интернета от внешнего мира.

«Звучат такие предложения: «Сделаем интранет, как в КНДР!» Там интернет существует только внутри государства, и то – с доступом в него только в определенных местах и определенным гражданам. Можно пойти по такому варианту, такие предложения в России со стороны государственных лиц тоже есть. Есть и другие идеи, и в зависимости от того, предложение какой степени суровости будет организовано в закон, можно будет оценить, что станут делать пользователи. Кого-то отпугнут штрафы, кого-то – нет, кто-то будет продолжать заниматься интернет-активизмом, предоставляя свободный доступ к интернет-ресурсам через альтернативные средства.

Смартфон с программами-месенджерами / pixabay.com

Словом, конкретики пока нет, но определенный тренд задан. И он вполне вписывается в ту концепцию, которую сейчас проповедует государство в отношении Интернет-пространства и развития IT в России», – заключил Артем Козюк.

Напомним, Иван Бегтин, директор АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив, в беседе с «Полит.ру» высказал мнение, что рядовому пользователю необходимо принять к сведению: интернет перестает быть анонимной зоной.

«Государство будет целенаправленно и постепенно внедрять все возможные механизмы – нерезко, чтобы бунтов не было, чтобы пользователи не исчезли массово из Рунета в другие информационные среды. Но оно будет целенаправленно деанонимизировать каждого пользователя. Этот процесс в других странах давно запущен и даже в какой-то степени уже развился», – считает Иван Бегтин.

«Думаю, это неизбежно. Единственный способ не противостоять, но как-то взаимодействовать с этим – это иметь собственную публичную и связанную с государством позицию. Потому что надо отстаивать свои права, как это делает в США, например, Electronic Frontier Foundation и другие организации», – добавил он. У российского государства есть возможности бороться с анонимностью, убежден эксперт, и справиться с нею не будет слишком сложно.