Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом едва ли произойдет в этом году. Высокий туристический сезон уже начинается, и отпускники, многие из которых не позволяли себе заглядываться на загранпоездки предыдущие пару лет, стали смотреть в сторону Европы и Турции.

Властям Египта не удалось убедить российскую сторону в том, что аэропорты страны безопасны для отечественного туриста. В частности, не достигнуты договоренности о том, что российские эксперты будут присутствовать в крупных воздушных транспортных узлах Египта, чтобы контролировать системы безопасности. Об этом ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. При том, что, по словам министра транспорта РФ Максима Соколова, обсуждения между Россией и Египтом не прекращаются. Правда, пока без результата.

«К сожалению, после трагических событий позапрошлого года, но каких-либо новостей в данном плане нет», — приводит агентство «Прайм» слова чиновника.

Отчаявшиеся получить дешевый морской отдых россияне на этом фоне все больше заглядываются на Турцию, когда речь заходит о летних отпусках. Опасения о том, что чартеры на курорты Анталии, Алании и Мармариса могут закрыть, которые появлялись в прессе в середине апреля, оказались беспочвенными.

После того, как президенты двух стран — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — провели двусторонне встречу, туроператоры выдохнули спокойно, и стали продавать больше пакетов в сравнительно недорогую Турцию.

По данным туроператоров, в настоящее время по этому направлению продается около 40% всех пакетных туров. Такие сведения, например, приводит Уральская ассоциация туризма.

При этом россияне готовы лететь и в Европу. Сказывается сразу несколько факторов, которые способствуют росту популярности этого направления. Во-первых, снижение курса валют в пользу рубля. Во-вторых, эффект отложенного спроса.

«Некоторые не ездили отдыхать в последние два года, но решили больше не ждать, — приводит агентство «Новый День» слова главы исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева.

При этом туристы настолько истосковались по отдыху за рубежом, что глубина бронирований туров сейчас велика, как в докризисные время — сейчас планируют октябрь и ноябрь.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, такого специалисты отрасли не наблюдали уже довольно давно.

«Важно, что впервые за два года продажи по европейским направлениям показывают не отрицательную, а положительную динамику, но я сомневаюсь, что по итогам года общие продажи смогут достичь хотя бы уровня 2015 года», — пояснила она «Коммерсанту».

То, что нынешние показатели могут не добрать до уровня 2015 года, туроператоры объясняют еще и тем, что россияне все чаще самостоятельно планируют свои путешествия, не прибегая к услугам посредников на бронь билетов и отелей.

«Коммерсантъ» также приводит данные, озвученные директором по развитию OneTwoTrip Аркадием Гиннесом, который рассказал, что «самостоятельные» покупки билетов в первом квартале этого года выросли в Италию — на 70%, во Францию — на 80%, в Германию — на 76%.

При этом больше всех в сложившейся ситуации, как ни странно, страдают российские морские курорты — Сочи и Крым. Субсидирование перевозок на полуостров не спасает ситуацию — цены в объектах размещения серьезно уступают той же Турции, поэтому потребитель едет за рубеж за понятным и более недорогим сервисом.

Специалисты отрасли считают, что спасти положение может только субсидирование в сфере гостиничного бизнеса, как это сделано в уже упомянутой Турции.