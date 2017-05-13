Слезы от хакеров
Накануне вечером глобальной хакерской атаке подверглись несколько десятков тысяч компьютеров по всему миру. Точное число заблокированных устройств, от которых распространители вируса требуют по 300 долларов за возобновление доступа к гаджетам, пока неизвестно, но в числе пострадавших - мобильные операторы разных стран, учреждения здравоохранения и даже службы безопасности.
Об атаке стало известно вечером в пятницу. По разным данным, заражены вирусом-вымогателем оказались пользователи от 74 до 99 стран. Примечательно, что вирус WannaCrypt (Wanna Cry) с зимы известен IT-специалистам. Он поражает только устройства с операционной системой Windows при скачивании файлов или переходе по ссылке. Причем, как пишет Forbes, вирус прочесывает Сеть на предмет выявления уязвимых устройств - этим объясняется то, что он так быстро распространился. Троян, попав на компьютер, зашифровывает файлы таким образом, что пользователь не может получить к ним доступ, пока не выполнит требования разработчиков вредоносного ПО - то есть не заплатит выкуп. В самом Microsoft, похоже, были готовы к тому, что хакеры станут быть именно по этой уязвимости, а потому выпустили обновление оси, которое добавляет защиты компьютеру. Но из-за его свежести пропатчить свои устройства успели не все. В «Лаборатории Касперского» рассказали «Интерфаксу» о том, что только в первые часы атаки были заражены 45 тысяч компьютеров.
По оценкам специалистов из Group IB, еще одной причиной быстрого распространения вируса стало то, что хакеры использовали технологии спецслужб, в частности, инструменты, которыми пользуются эксперты Агентства национальной безопасности США. Речь идет об эксплоите ETERNALBLUE, который ранее выложили в Сеть представители группировки Shadow Brokers. Возможно, это стало причиной для заявления экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. «Несмотря на предупреждения, АНБ создало опасные инструменты для хакерских атак, которые могли быть нацелены на западные ПО. Сегодня мы видим цену этому», — написал он в своем аккаунте в Твиттере.
О том же говорят и в WikiLeaks. «Как только одно такое кибероружие «уплывет», оно может распространиться по всему миру за считанные секунды, его могут использовать противоборствующие государства, киберпреступники, а также юные хакеры», — писали ранее на сайте организации, занимающейся расследованиями.
Среди стран, получивших наибольший ущерб, оказалась и Россия. Скорее всего, это связано не с причастностью АНБ к атаке, а с менталитетом российских пользователей, которые, как правило, сами не торопятся устанавливать защитные обновления. Тем не менее, среди тех, кто попал по действие вируса, оказались компании «Вымпелком» и «Мегафон». Во второй, например, перестал работать сall-центр. Впрочем, его отключили намеренно, что не распространять вирус дальше. «Масштаб довольно большой, затронуло большую часть регионов нашей страны. Но мы справляемся, сейчас вместе с «Лабораторией Касперского» решаем этот вопрос», - прокомментировал ТАСС директор «Мегафона» по связям с общественностью Петр Лидов. Однако позднее в компании пояснили, что восстановили работу всех систем.
Оказались заражены трояком-вымогателем и сервера МВД России. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, под действие вируса попали порядка 1000 компьютеров. Причем, по данным «Фонтанки», атакованы оказались базы МРЭО, а собственно атака оставалась незамеченной 45 минут.
«В настоящий момент вирус локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты», — сказала Ирина Волк для официального сайта МВД РФ.
Впрочем, Россия - не единственная пострадавшая от атаки хакеров страна. В списке уязвимых оказалась, например, Великобритания, где, по данным BBC, под натиском хакеров легли сервера Национальной системы здравоохранения. ЧП коснулось Лондона, а также графств Камбрия и Хардфоршир. В некоторых медучреждениях из-за блокировки компьютеров перестали принимать пациентов - только экстренных. Позднее ситуацию прокомментировала премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. «Атака не была направлена конкретно на Национальную систему здравоохранения. Это международная атака, в результате которой пострадали организации по всему миру», — передает ее слова The Guardian.
В свою очередь, в Испании, как и в России, больше других пострадали телекоммуникационные системы. В частности, Telefonica, у которой заблокированы оказались 85% компьютеров, передает El Mundo. Издание одним из первых высказало предположение о том, откуда географически был выпущен вирус - газета считает, что из Китая. Однако подтверждения этим данным пока не нашлось.
Большинство экспертов, тем временем, советуют пользователям Windows принять дополнительные меры безопасности - установить мартовские обновления от Microsoft, убедиться, что защита включена, просканировать файловые системы и поискать вирус.