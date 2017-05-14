Победителем «Евровидения-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который исполнил песню Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»). Второе и третье место заняли Болгария и Молдавия соответственно. Первую из них представлял Кристиан Костов, который долгое время жил в Москве и имеет российское гражданство. Вторую — музыкальная группа SunStroke Project.

«Я хочу сказать, что мы живем в мире одноразовой музыки, фестивальной музыки, которая не содержит в себе никакого смысла, и я думаю, что это может быть победой музыки с людьми, которые создают музыку со смыслом. Музыка — это не фейерверк, музыка — это чувство. Так что давайте попробуем изменить это и вернуть настоящую музыку», — сказал победитель.

Симпатии зрителей оказались на стороне 27-летнего певца, хотя сопровождающее световое шоу было — в масштабах конкурса — довольно скромным, так что оценивали, скорее, манеру исполнения. «Он был абсолютно португальский, посмотрев этот номер, я понял, — вот такая она, португальская культура, такие у них композиторы и поэты, исполнители и аранжировщики. Я познакомился, как будто побывал в Португалии», — прокомментировал РИА Новости выступление португальца российский певец и композитор Юрий Лоза.

Интересно, что Сальвадор почти не принимал участия в репетициях в Киеве, поскольку с детства страдает пороком сердца. Как пишет РИА Новости, мужчине до конца года необходимо найти донора для пересадки.

Кстати, Сальвадор не был главным фаворитом «Евровидения-2017». Букмекеры отдавали предпочтение исполнителю из Италии Франческо Габбиани — по данным портала Oddschecker, коэффициент на его победу составлял 2 к 1. Певец с Аппенин приехал в Киев с песней на итальянском Occidentaliʼs Karma. Ранее критики писали, что композиция Габбиани, которую он написал совместно с младшим братом, примечательна не столько музыкальностью, сколько подтекстом. Как пишет «Медуза», в ней поется о тотальном интересе и даже любви европейцев и американцев к восточной культуре.

Всего же за победу боролись 26 стран. По итогам отборочных туров в финал прошли Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия. Без конкурса, по праву стран-основательниц, в финале выступали представители Великобритании, Италии, Испании, Франция и Германии, а также Украины на правах хозяйки конкурса. Последнюю представляла рок-группа O. Torvald с песней Time. Однако симпатии зрителей и слушателей композиция не вызвала — Украина заняла только 24-е место, набрав лишь 36 баллов, сообщает портал «Сегодня».

Поболеть за своих не получилось у украинского президента Петра Порошенко, о чем он написал на своей странице в Facebook. Из-за перестрелки на юго-востоке Украины, которую местные спецслужбы уже назвали терактом, глава государства отказался принимать участие в торжествах. «Мы вместе с Мариной собирались присутствовать на финале конкурса и пригласили наших бойцов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале «Евровидения», — сообщил он.

Напомним, российская участница Юлия Самойлова, которая должна была ехать на Украину с песней Flame Is Burning, на конкурсе так и не выступила — въехать в страну ей запретила СБУ в связи с тем, что певица посещала Крым в 2015 году, что, по мнению украинских спецслужб, является нарушением местного законодательства. В итоге трансляция «Евровидения» ни Первым каналом, ни ВГТРК организована не была. Также сообщалось, что у организаторов возникли сложности с поиском спонсоров, т.к. из-за потери российской аудитории многие рекламодатели отказались сотрудничать с конкурсом. «Всякий раз, когда один из участников конкурса, который участвовал многие годы, от которого приезжали артисты, которые занимали высокие места, вдруг выбывает, на мой взгляд, это, конечно, обидно. Потому что чем больше стран, тем лучше. Такова идея этого мероприятия, что все собираются, поют песенки, люди за них голосуют, ради этого все и происходит», — сказал в эфире радио «Свобода» музыкальный критик Илья Легостаев.