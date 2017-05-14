Ночью 14 мая Северная Корея провела очередные ядерные испытания. Ракета, пролетев 8 километров, упала в Японское море неподалеку от российских берегов. Эксперты считают, что ракета может быть новым типом вооружения.

Первыми внимание на северокорейские испытания ядерного вооружения обратили внимание представители США. Журналист телеканала CNN Уилл Рипли со ссылкой на источники в Пентагоне написал в своем аккаунте в твиттере , что ракеты упали в 60 милях южнее Владивостока, где находится штаб Тихоокеанского флота России.

Позднее информацию подтвердили в Японии. Генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга собрал по этому поводу экстренную пресс-конференцию. Он рассказал, что ракета была запущена приблизительно из города Кусон, преодолела 800 км, а затем упала. «Она упала в Японское море в 400 км от основной территории страны за пределами исключительной экономической зоны. Протяженность полета по времени составила 30 минут. К настоящему времени никакой информации об ущербе морским или воздушным судам не поступало», — приводит слова японского представителя ТАСС. Суга также подчеркнул, что очередные испытания ракет в КНДР еще раз продемонстрировали важность сближения Южной Кореи и США, о чем ранее говорил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Вслед за этим на происшествие стали реагировать и другие мировые лидеры. В частности, американский президент Дональд Трамп обвинил Северную Корею в провокации и пригрозил усилением санкций, а также силовым речением конфликта, передает Deutche Welle. Правда, позднее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки выступило с заявлением о том, что ракетный пуск не представлял угрозы для США, пишет «Интерфакс».

На встрече лидеров России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, также обсудили проблему ядерных испытаний в Северной Корее. «Разумеется, достаточно подробно поговорили о ситуации на Корейском полуострове. Была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация и как растет напряженность», — приводит слова пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова «Интерфакс».

В Минобороны РФ подчеркнули, что опасности для России запуск ракет не представляет. «Российскими средствами Системы предупреждения о ракетном нападении около 23:30 мск 13 мая обнаружен пуск баллистической ракеты с территории КНДР. Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полета до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России). Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы Российской Федерации и на значительном удалении. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме», — приводит официальное заявление МО РФ телеканал «Звезда».

На сайте Приморского гидрометцентра опубликовали актуальные данные по радиационному фону — сейчас он составляет 14 микрорентген в час, информация обновляется каждые 60 минут.

Сейчас эксперты пытаются определить, что за ракету запустили в КНДР. Военные из США пояснили, что, скорее всего, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, а в Министерстве обороны Японии, также ссылаясь на данные о траектории полета, предположили, что это может быть новый тип оружия. «Высота полета ракеты превысила 2 тысячи километров. Есть вероятность, что это был новый тип ракеты. Мы все еще анализируем данные», — заявила в эфире телеканала NHK глава ведомства Томоми Инада.