Утопающие бутсы

Новый стадион для футбольного клуба «Зенит» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге вновь в центре внимания. На этот раз – с подачи Алексея Миллера, председателя правления «Газпрома», владельца и спонсора клуба.

Миллер, отвечая на вопросы журналистов на полях форума «Один пояс, один путь» в Пекине, не стал приукрашивать: «Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории».

При этом Миллер подчеркнул: «Не клуб является подрядчиком» – соответственно, и адресовать претензии к качеству поля следует не «Зениту».

Самое примечательное, что в этот же день, 14 мая, оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 году в России сообщил, что «Санкт-Петербург Арена» соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций. Требованиям Кубка конфедераций, может, и соответствует, а вот стандартам РФПЛ явно нет: матч 29-го тура премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет не на новом поле сомнительного качества, а на стадионе «Петровский». Миллер счел это решение правильным – новый стадион, сказал председатель правления «Газпрома», надо оставить для летних матчей национальной сборной.

Стоит напомнить, что еще в апреле вице-губернатор Петербурга Игорь Албин вступился за стадион: «До ввода в эксплуатацию была нехорошая история у этого объекта, до 29 декабря только ленивый не пинал власти Петербурга и футбольный стадион "Санкт-Петербург Арена". Сегодня ситуация поменялась. Мы провели два неспортивных тестовых мероприятия в феврале на 10 и 40 тысяч зрителей. <…> На самом деле арена готова к эксплуатации на полную нагрузку. Я бы рекомендовал провести третий тестовый матч при полных трибунах. Окончательное решение, конечно, принимает ФК "Зенит"».

У вице-губернатора тогда нашлось и объяснение недостатков поля: «Поле готово, поле эксплуатируется, но мощи пока оно не набрало необходимой, чтобы его эксплуатировать с полной нагрузкой: тренироваться и играть в футбол».

А пока поле набирает необходимую мощь, власти Петербурга продолжают судиться с бывшим подрядчиком строительства стадиона, инжиниринговой корпорацией «Трансстрой-СПб» (Инжтрансстрой-СПб). Напомним, в марте арбитраж отказал городскому комитету по строительству в рассмотрении двух исков о взыскании с «Инжтрансстроя-СПб» 291 млн рублей и 289,5 млн рублей, мотивировав это тем, что городские власти нарушили претензионный порядок урегулирования споров с бывшим подрядчиком строительства новой спортивной арены. Тогда же арбитраж приостановил производство по самому крупному иску комитета к «Инжтрансстрою-СПб» – на 2,74 млрд рублей.

Рассмотрение апелляционных жалоб комитета по строительству на отказ в рассмотрении исков назначен на 23 мая.