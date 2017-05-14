Недавно из Австралии пришла новость, поразившая ботаников всего мира. Пограничные службы страны из-за путаницы с документами уничтожили ценные гербарные экземпляры растений.

Ученых обеспокоила судьба системы международного научного обмена. «Эта история может оказать серьезное влияние на кредитную систему между гербариями через национальные границы», – говорит Остин Маст (Austin Mast), президент Общества хранителей гербариев (Society of Herbarium Curators) и директор гербария в Университете штата Флорида в Таллахасси. «Без свободного обмена образцов темпы исследований разнообразия растений замедляются». Сожжение гербариев на таможне заставило некоторые научные учреждения немедленно прекратить поставку образцов австралийским коллегами до тех пор, пока не будет гарантий, что их образцы не постигнет такая же судьба. Такое решение приняли работники всех новозеландских гербариев и Нью-Йоркского ботанического сада – второго в мире собрания образцов растений. «Мы и многие другие гербарии не будем отправлять образцы в Австралию, пока мы не уверены, что эта ситуация не повторится», – говорит директор его гербария Барбара Тьерс (Barbara Thiers). «Это все равно, что снять картину со стены Лувра и ее сжечь», – говорит Джеймс Соломон, куратор гербария Ботанического сад Миссури в Сент-Луисе.

Всего в мире около трех тысяч научных гербариев, где в общей сложности хранится 350 миллионов экземпляров растений. Среди образцов есть и такие, которым уже больше сотни лет, есть и уникальные образцы уже исчезнувших видов. Особую научную ценность представляют типовые экземпляры, по которым в свое время было составлено научное описание вида. Когда ботаники описывают очередные виды или пытаются пересмотреть генеалогическое древо какой-либо группы растений, они сверяются именно с типовыми экземплярами.

Сейчас многие гербарии обзавелись оцифрованными изображениями своих растений, что позволяет ботанику, не покидая своего кабинета, осмотреть интересующие его типовые экземпляры, хотя они хранятся в другой стране. Но часть коллекций остается необработанной, к тому же некоторые детали строения можно увидеть только воочию. Поэтому ученые используют некий аналог межбиблиотечного абонемента. Коллекционные образцы пересылаются научными учреждениями туда, где работает специалист, интересующийся данными видами растений. Как говорит Остин Маст, система работает уже давно и риск повреждения или потери заимствованных экземпляров до самого последнего времени считался очень низким. Нью-Йоркский ботанический сад, например, отправляет зарубежным коллегам до 30 тысяч образцов в год.

Что же случилось в Австралии? Парижский Национальный музей естественной истории отправил Гербарию штата Квинсленд в городе Брисбен 106 образцов растений рода лагенофора (Lagenophora) из семейства астровых. Среди них были шесть экземпляров, собранных еще во время французской экспедиции в Австралию в 1791 – 1793 годах. Посылка прибыла в Брисбен в конце января, но была задержана таможней из-за неправильного оформления необходимых документов. «В сопроводительных документах не раскрывалась требуемая информация – например, перечень экземпляров, ботаническая номенклатура, были ли предметы обработаны для сохранения или нет», - говорится в разъяснении официальных служб.

Сотрудники фитоконтроля запросили из Гербария Квинсленда список видов растений и документацию об условиях хранения. Работники гербария послали ответ, но на неверный адрес электронной почты, поэтому получен он не был. В марте таможня вновь запросила подробности, но полученные документа опять не соответствовали требованиям. Затем образцы, хранившиеся все это время на складе, были сожжены, так как время их хранения и так уже превысило норму на 46 дней.

Как объясняет департамент сельского хозяйства и водных ресурсов Австралии, определяющий правила фитоконтроля на границе, случившееся вызвано тем, что образцы имели объявленную ценность всего два доллара США, а все задержанные пакеты с низкой ценностью уничтожаются спустя месяц хранения. Мишель Гиро из Национального музея естественной истории на это отвечает, что указание минимальной стоимости – обычная политика его музея при посылке образцов. «Так как они незаменимы, нет способа определить их реальную страховую стоимость», – поясняет он.

Также Мишель Гиро говорит, что пакеты были отправлены со стандартной документацией, и он попытается выяснить, почему на этот раз всё пошло не так. Пока же и парижский музей готовит решение о временном прекращении пересылки любых образцов в Австралию. Со своей стороны департамент сельского хозяйства признает, что его работники совершили ошибку, уничтожив растения, но отказывается нести единоличную ответственность за происшествие. «Это очень печальное событие, но оно подчеркивает важность общей ответственности за системы биозащищенности Австралии и необходимость соблюдения условий импорта», – говорится в официальном заявлении. Департамент сообщает, что уже пересмотрел процедуру обработки просроченных отправлений, а также намерен рассмотреть возможность установление по этикеткам ценность научных образцов. 8 мая официальные лица встретились с представителями австралийских гербариев, чтобы обсудить с ними условия ввоза в страну коллекционных материалов. «Образцы гербариев не лишены риска с точки зрения биозащищенности», – разъяснял представитель департамента. – Они могут содержать почву и другие объекты, которые создают опасность проникновения вредителей и болезней, новых для Австралии». Тем не менее, и работники департамента, и ученые готовы вместе работать над процедурой, которая исключила бы досадные инциденты и уничтожение ценных научных коллекций. Ботаник Мишель Уэйкотт (Michelle Waycott) из Университета Аделаиды сказала после встречи, что в данный момент вопрос решается очень позитивно.

Но одновременно выяснилось, что недавно произошел еще один инцидент с уничтожением гербарных экземпляров на австралийской границе. Сотрудники Гербария имени Гарри Аллана (Allan Herbarium) из новозеландского города Линкольн узнали в апреле об уничтожении шести экземпляров лишайников, в том числе типового образца вида Buellia macularis, отправленных ими в прошлом году в Австралийский национальный гербарий в Канберре. Как оказалось, образцы были сожжены еще в октябре 2016 года сотрудниками фитоконтроля в Сиднее.

Сейчас все новозеландские гербарии приостановили сотрудничество с Австралией. Директор гербария в Линкольне Ильзе Брайтвизер (Ilse Breitwieser) говорит, что они хотя и весьма огорчены потерей ценных экземпляров своей коллекции, но с нетерпением ожидают возобновления научных контактов, правда, готовы пойти на это только после получения письменных гарантий с австралийской стороны.