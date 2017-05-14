В России вновь подняли минимальные цены на крепкий алкоголь. Больше других подорожали коньяк и водка — на 15% и 8% соответственно. Такое решение приняло министерство финансов РФ.

Со вчерашнего дня, согласно приказу ведомства, одна бутылка традиционного русского напитка объемом пол-литра в розницу теперь будет стоить 205 рублей, а бутылка коньяка того же объема — 371 рубль. Отпускные цены для оптовиков также подросли, причем в процентном отношении существенно больше. Например, покупать коньяк стало куда накладнее, чем прежде — на 24%. Рост цен в Минфине объяснил тем, что повышаются акцизы, постоянно меняются в большую сторону тарифы на электроэнергию, что сказывается на затратах на производство, а также инфляцией, т. д.

Интересно, что различные ведомства на протяжении последних месяцев спорили о том, сколько должна стоить спиртосодержащая продукция. Например, тот же Минфин, как пишет «Газета.ру», еще в прошлом году добивался удорожания водки — то до 197 рублей в августе, то до 219 рублей в декабре. Напротив, в Минэкономразвития предлагали уменьшить минимальную ставку на поллитровку «беленькой» до 136 рублей, а в Минпромторге и вовсе до 100 рублей. Правда, главный санитарный врач России такое предложение отверг, посчитав, что страна сопьется.

Аргументы Роспотребнадзора нельзя назвать несостоятельными. В частности, в Российской академии народного хозяйства и госслужбы подсчитали, что меры по постепенному повышению цен на спиртосодержащие продукты способствует снижению потребления алкоголя. По данным вузовских аналитиков, за последние четыре года продажи крепкого алкоголя снизились почти на 3% на душу населения в год.

«Катастрофически снизились продажи водки. За восемь месяцев этого года — минус 13,4% к аналогичному периоду позапрошлого года. Основное сокращение произошло в прошлом году, когда продажи водки снизились к 2014 году на 12,6%», — ранее пояснила «Газете.ру» старший научный сотрудник РАНХиГС Александра Бурдяк.

Правда, сокращение потребления многие эксперты склонны связывать с переходом части аудитории в нелегальный сегмент — подделок и спиртовых аптечных настоек. Причем во втором случае опасностей меньше, несмотря на иркутскую трагедию с метанолом, считают эксперты, так как статистически количество контрафакта среди легального алкоголя куда больше, передает «Новый День» со ссылкой на главного нарколога Свердловской области Олега Забродина.

При этом в ведомстве Вероники Скворцовой считают, что одной фразы «Минздрав предупреждает!» недостаточно. Необходимо постоянно напоминать потребителям, какая доза алкоголя относительно безвредна для здоровья. Поэтому в ведомстве разработали стратегию ЗОЖ, которая в том числе предлагает законодательно закрепить требование публиковать на этикетках бутылок со спиртным «информацию о вреде ее избыточного потребления с указанием предельно допустимой дозы в миллилитрах в сутки», пишет RNS.

При этом в России по-прежнему обсуждают инициативы по поводу запрета продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года, ограничений на торговлю спиртосодержащей непищевой и нелекарственной продукцией, а также запрет на выпуск алкоголя в таре объемом меньше 30 мл.

Интересно, что большинство зарубежных стран идет тем же путем. Например, в соседней Украине также повышают акцизы и розничные цены на алкоголь — в местном Минэкономики уверены, что повышение цен на спиртное отвадит население от чрезмерной алкоголизации, пишет «Укринформ».

В Литве, например, Сейм рассматривает целый блок поправок в законодательство, касающееся розничной продажи спиртного. Так, в стране хотят учредить специальные магазины по продаже алкоголя. Нигде, кроме них, покупать горячительные напитки будет нельзя. Кроме того, там хотят создать территории, свободные от рекламы алкоголя — решение об этом будет приниматься на уровне муниципалитетов, передает «Евразия Дейли».

Добавим, что вместе с тем в России хотят снизить цены на медовуху, а вот акцизы на вино иностранных производителей поднять, в связи с чем убытки импортеров могут составлять десятки миллионов рублей, что спровоцирует или существенный рост розничных наценок на вино, или уход с рынка иностранных брендов — таких может оказаться до 80%, отметил в беседе с «Коммерсантом» владелец компании «Моро» Дмитрий Сырых.