8 июня в Британии должны пройти досрочные парламентские выборы. СМИ следят за предвыборной динамикой. Ожидается, что на этих выборах с большим отрывом победят консерваторы, в результате чего премьер-министром снова окажется Тереза Мэй, только на этот раз она уже будет в статусе не назначенного, а всенародно избранного премьер-министра. Шансы их оппонентов-лейбористов на победу оцениваются как крайне незначительные. Тем не менее, лейбористы тоже пытаются использовать предвыборный ажиотаж с пользой.

Bloomberg пишет, что кто бы ни победил на выборах в Британии, проигравшей стороной будет капитализм в плане уменьшения рыночной свободы. На протяжении почти четырех десятилетий британские правительства независимо от своего положения в политическом спектре верили в конкуренцию и либерализацию. Теперь и консерваторы, и лейбористы сменили курс. Попавший в СМИ на правах утечки черновик лейбористского меморандума сообщает, что люди страдают из-за маленьких зарплат и едва сводят концы с концами. Тереза Мэй, будучи представительницей консерваторов, говорит о том, что жизнь простых рабочих гораздо тяжелее, чем полагают многие депутаты парламента.

Автобус с агитацией за Терезу Мэй / twitter.com

В связи с этим авторы указывают на то, что с момента референдума о членстве в ЕС, состоявшегося в июне прошлого года, популизм захватил британскую политику. Это особенно ярко проявляется в том, как две главные партии, которые некогда предлагали противоположные повестки, теперь состязаются в красноречии на одну и ту же тему и предлагают примерно одни и те же вещи.

Отчасти это объясняется тем, что Мэй и лидер лейбористов Джереми Корбин имеют сходное политическое происхождение: оба стремятся дистанцироваться от своих предшественников. Мэй постоянно критикует команду предыдущего премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона, называя их «привилегированным меньшинством». Популярность Корбина среди его однопартийцев объясняется его нападками на Тони Блэра.

Джереми Корбин - лидер лейбористов / Jason / Some rights reserved

Характерно, что консерватор Кэмерон в свое время позиционировал себя как преемника лейбориста Блэра. В этом смысле закономерно, что оба нынешних лидера, дистанцируясь от старого консенсуса, оказываются примерно на одной и той же позиции. Различия между ними сейчас в основном сводятся к стилю и градусу популизма. Мэй, конечно, высказывает предложения, которые пугают бизнесменов, но очевидно, что ее платформа гораздо менее радикальна, чем платформа ее оппонента. Лейбористы хотят усилить власть профсоюзов и повысить корпоративные налоги. Также они делают «дорогостоящие» обещания в плане финансирования системы здравоохранения, повышения пенсий и бесплатного высшего образования.

Financial Times отмечает, что утечка (или, скорее, «утечка») лейбористского меморандума была знаменательным событием, заметно повысившим статус Корбина среди лейбористов. Это уже важно с учетом разрозненности, которая сейчас царит в этой партии. На итогах предстоящих парламентских выборов эта утечка, скорее всего, никак не скажется: победу одержат консерваторы во главе с Мэй.

Этот ход направлен на отдаленные цели. Одна из важных задач Корбина и его сторонников в том, чтобы удержать его в положении лидера. Также он должен возродить у низовых движений доверие к партии. Меморандум призван показать людям, что даже в не предназначенных к публикации документах партия обсуждает проблемы простых людей и способы их решения.