«Коммерсантъ» в статье «МВФ исследовал мировое пепелище» пишет про новое исследование, которое показывает: кризис 2008 года лишь содействовал финансовой глобализации.

«Вирус собрал выкуп»: новая вспышка заражений компьютеров ожидается уже в понедельник.

В статье «Работа до смены места жительства доведет» утверждается, что большинство россиян готовы переехать ради карьеры за границу или в другой город.

РБК в статье «Верховный суд идет на выручку» пишет, что прецедентное решение высшей судебной инстанции может облегчить нагрузку на предпринимателей.

«Олег Дерипаска возвращается на стройку»: UC Rusal размораживает проект крупного алюминиевого завода.

Как компании внедряют трехдневные выходные описывается в статье «Небудничная неделя».

«Известия»: «Из-за бюрократизма школы лишились необходимых учебников». Педагоги просят Министерство образования пересмотреть порядок утверждения федерального перечня учебных пособий.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям» о введении дополнительной стандартизации отечественной продукции, об этом в статье «Государство возвращает ГОСТу его высокий статус».

«Регионы протестируют на патриотизм и продовольственную безопасность»: ЭИСИ проведет до конца мая семинары в Краснодаре и Севастополе.

«Газета.ru» в статье «Курды рвутся к Средиземному морю» пытается понять, могут ли сирийские курды сорвать договоренности в Астане.

«Хакерская атака мирового масштаба»: вирус-вымогатель атаковал компьютеры по всему миру.

«Пенсионерам добавили стажа»: правительство упростило порядок подтверждения стажа для назначении пенсии.

The Economist: «Европейская антинационалистическая ответка» (Europe’s anti-nationalist backlash). Молодые образованные европейцы начинают выражать свою преданность ЕС.

«Киберпреступность: масштабная кибератака выявила структурную проблему в управлении национальной безопасности» (Cybercrime: A large-scale cyber attack highlights the structural dilemma of the NSA). Американское управление национальной безопасности разрывается между защитой компьютерных систем и атаками на них.

Bloomberg: «Партия Меркель унизила своих соперников из социал-демократов в последнем предвыборном испытании» (Merkel Party Humiliates SPD Rivals in Last Pre-Election Test). Партия канцлера Германии Ангелы Меркель одержала решительную победу на выборах в самой крупной по численности населения земле Германии. Социал-демократы потерпели унизительное поражение. Это укрепляет позиции Меркель в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся в сентябре.

«Макрон возглавил расколотую Францию, став самым молодым президентом» (Macron Takes Charge of Divided France as Youngest-Ever President). В воскресенье Эммануэль Макрон, победивший на выборах 7 мая, вступил в должность президента Франции.

The Wall Street Journal: «Число жертв кибератак превысило 200 000» (List of Cyberattack Victims Grows to More Than 200,000). В последние дни как минимум в 150 странах число пострадавших от кибератак превысило 200 тысяч.

«Чиновники ожидают, что кибератаки продолжатся и в понедельник» (Officials Expect Cyberattacks to Spread on Monday). Эксперты по кибербезопасности ожидают новую волну атак на компьютерные системы в понедельник. Атаки состоят в том, что некоторые файлы в системах шифруются, и злоумышленники требуют выкуп за расшифровку.