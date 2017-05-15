«Яндекс», одна из крупнейших в России «построенных с нуля» частных компаний, показывает, как можно зарабатывать на падающем рынке. Поисковик в ближайшее время запустит агрегатор автосервисов — это перспективное направление, учитывая, что после начала кризиса средний возраст автомобиля в России увеличился с трех до четырех-пяти лет.

В идеале всякий экономический спад должен приводить к построению новых бизнесов, которые, в итоге, вытягивают экономику вверх. Но часто что-то идет не так. То государство пытается регулировать слишком много, то предприниматели не уверены в завтрашнем дне.

Но в конечном счете экономический рост — это всегда вот такие сервисы, компании, предприятия. Остается понять, почему в России их мало.