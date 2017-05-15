В Китай Владимир Путин прибыл накануне и в этот же день выступил приветственным словом. «Мы приветствуем инициативу КНР «Один пояс, один путь»… Считаю, что сложение потенциалов таких интеграционных форматов, как ЕАЭС, «Один пояс, один путь», ШОС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, способно стать основой для формирования большого евразийского партнерства», — приводит слова Путина «Ведомости».

Сразу после открытия форума Владимир Путин встретился с главой Китая Си Цзиньпином. В ожидании ее Путин сыграл на рояле несколько композиций, в том числе - «Московские окна», передает РИА Новости.

Владимир Путин у рояля kremlin.ru

На встрече же главы государств обсудили основные направления сотрудничества, в основном, в сфере экономики. «В первом квартале товарооборот составил 18 миллиардов 100 миллионов долларов, увеличившись на 2,9–3 процента, что демонстрирует мощную тенденцию оживления», — передает пресс-служба Кремля слова Си Цзиньпина. Глава КНР приглашен в Россию — с официальным визитом он приедет в стране в июле, передает ТАСС.

Помимо Си Цзиньпина Владимир Путин успел провести короткую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, они продолжили диалог, начатый в Сочи.

Встреча участников Международного форума «Один пояс, один путь». Пресс-служба президента Турции

Также г-н Путин встретился с чешским Коллегой Милошем Земаном, пишет Russia Today. «Мы знаем вашу позицию в отношении российско-чешских отношений, и в значительной степени благодаря вам наши отношения за последние годы, несмотря ни на какие сложности, всё-таки поддерживаются на высоком уровне, развиваются», — сказал на встрече Владимир Путин. Главу Чехии в России ждут в ноябре этого года в Москве.

Состоялась встреча президента России и с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом. «Отмечен значительный рост товарооборота между нашими странами, но еще больше было увеличение потока российских туристов в Грецию. Большую роль в этой области играет наша смешанная российско-греческая комиссия, в рамках которой наши министерства могут обсуждать текущие вопросы», — приводит слова Ципраса пресс-служба президента России.

В завершение первого дня форума Владимир Путин встретился с представителем Госсовета КНР Ли Кэцяном.

«Китай и Россия всегда поддерживали диалог и сотрудничество. Китайская сторона уделяет особое внимание развитию отношений с Россией», — подытожил представитель китайской стороны.

В форуме принимают участие представители 29 государств: Аргентины, Белоруссии, Чили, Чехии, Индонезии, Казахстана, Кении, Лаоса, Филиппин, России, Швейцарии, Турции, Узбекистана, Вьетнама, Киргизии, Камбоджи, Эфиопии, Фиджи, Греции, Венгрии, Италии, Малайзии, Монголии, Пакистана, Польши, Сербии, Испании, Шри-Ланки и Мьянмы. Также в Китай прибыли генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МВФ Кристин Лагард.