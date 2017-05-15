Сразу после окончания многотысячного митинга против программы реновации столичная мэрия запустила на платформе «Активный гражданин» голосование среди собственников квартир в домах, которые собираются сносить. Всем очевидно: в ближайшие месяцы реновация — тема №1 для москвичей, а может быть даже для всей страны.

Для начала стоит отметить, что у самой идеи реновации действительно есть много плюсов.

Многие москвичи, дома которых не попали в «лужковскую» программу сноса пятиэтажек, ждут, что городские или хоть какие-нибудь власти снесут их дома и выделят им новые квартиры — причем, желательно, с увеличенным метражом.

Москвичи задают вопросы одному из инициаторов проекта "о реновации", депутату Госдумы Николаю Гончару. Москва, 1 апреля 2017 Фото Алины Пущиной

Грамотная реновация может действительно преобразить многие районы Москвы — причем в лучшую сторону. Практика показала, что так любимые советскими архитекторами 60-70-х годов микрорайоны — далеко не самая лучшая схема застройки города и несет в себе множество проблем. Да и построенные 50 лет назад дома, чего таить, не являются образцом качества и долговечности.

Но так вышло, что в центре внимания оказались не плюсы реновации, а ее минусы. И понятно почему.

Мэрия не установила сразу правила игры. Закон еще не принят, а список домов уже есть, условия замены квартир еще не обозначены, а голосование жителей уже идет. Это, безусловно, объясняет, почему многие так нервно реагируют на инициативу мэрии.

Москвичи собираются на митинг против законопроекта "о реновации". Москва, проспект Сахарова, 14 мая 2017 Фото Алины Пущиной

Непонятно, что будут строить вместо пятиэтажек — если, как при Лужкове, 20-этажные монстры, то это никак не улучшит городскую среду и даже если конкретные люди выиграют от переселения, город в целом проиграет. Непонятно, зачем вообще сносить пятиэтажки, можно поступить как делали во многих городах стран бывшего соцблока — реконструировать дома, это дешевле и часто эффективней. Примеры очень удачных реконструкция есть даже в Москве.

Новостройки в районе ЗИЛ. Май 2017 Фото Алины Пущиной

Юридическое оформление всего процесса вызывает споры. Что делать с теми, кто взял квартиру в ипотеку и она, соответственно, заложена банку? Почему голосование жителей проводиться по такой странной процедуре — через платформу «Активный гражданин» или в МФЦ, а не с помощью хорошо прописанной в Жилищном кодексе процедуры общего собрания собственников? Что делать собственникам коммерческой недвижимости, ведь для них часто переезд равносилен уничтожению бизнеса?

Непонятно, наконец, почему город должен тратить деньги на заботу о владельцах квартир в пятиэтажках — может быть у них и правда есть проблемы, но это их собственность, у многих москвичей квартир нет вообще, о них почему-то никто не беспокоится.

Все это стало причиной того, что в воскресенье на проспект Академика Сахарова пришло примерно 20 тысяч человек — такую цифру дают независимые наблюдатели. Чуть более чем через год Сергею Собянину предстоит избирательная кампания и если он хочет хотя бы повторить результат 2013 года, когда он с трудом, но все-таки победил в первом туре, конечно, стоит прислушиваться к недовольным.

Толпа у входа на митинг против законопроекта "о реновации". Москва, проспект Сахарова, 14 мая 2017

Сергей Собянин, надо отдать ему должное, всеми силами показывает, что к критике прислушивается. Так, после митинга он пообещал, что внимательно отнесется «ко всем содержательным заявлениям... в том числе противников программы». До того он встречался с представителями столичной Общественной палаты, после чего внес в Мосгордуму законопроект о реновации, который содержит дополнительные гарантии для собственников квартир в сносимых домах.

Правда, тот факт, что через несколько часов после окончания митинга, на день раньше плана, было официально запущено голосование за снос домов через платформу «Активный гражданин», был многими воспринят чуть ли не как объявление войны.

Дом, оказавшийся в списке "программы реновации" Фото Алины Пущиной

Вообще стоит признать, что коммуникация мэрии с москвичами выстроена не слишком хорошо, а иногда из рук вон плохо. Это и интернет-сообщества «за снос», которые заполнены ботами или так или иначе зависимыми от мэрии людьми, это и главы управ, которые не в состоянии ничего объяснить жителям своих районов, зачастую потому что сами ничего не знают, это и городские медиа, которые даже не делают попыток разобраться в теме.

В этой ситуации может быть и правда стоит обратить внимание на людей, которые вышли на улицы.