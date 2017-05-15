Новость дня

Более десятка субъектов федерации не справляются с реализацией программы расселения аварийного жилья. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень сообщил, что есть регионы, которые уже завершили или завершают взятые на себя обязательства - Ингушетия, Калининград, Московская область, Чеченская республика и еще целый ряд субъектов. Но есть и те, которые не справляются с обязательством.

«По нашим оценкам, 11–12 субъектов могут не закончить это в срок, до конца это года. И это будет их персональная ответственность. Деньги все вовремя были переданы. Значит, моя оценка такая, что в большинстве случаев это неправильное администрирование губернаторами этой программы»,— заявил Мень телеканалу НТВ.

Антиновость дня

В Ростове-на-Дону установили памятник Советскому солдату с опечаткой в слове «героически». На памятнике, установленном в Кумженской роще, где в годы Великой Отечественной войны шли жестокие бои, оказалось написано: «Освободителям города Ростова-на-Дону, герочески сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками».

Монумент, торжественно открытый 8 мая, состоит из трехметровой фигуры солдата, держащего в руках автомат, и двух пилонов. Он был изготовлен в Москве за счет средств Российского военно-исторического общества и установлен в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».

Опечатка на памятнике

Ошибку в надписи заметила местная жительница, выложившая фотографию памятника в соцсети. В администрации Ростова-на-Дону пообещали, что уже сегодня к вечеру опечатка на памятнике будет исправлена.

Непонятная новость дня

Во Владивостоке члены команды Алексея Навального не сумели найти желающих сдать им офис. По словам главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, восемь помещений вернули уже полученные авансы за открытие штаба. В итоге штаб открыли на открытом воздухе – во дворе последнего резервного помещения, в котором в последний момент собственник поменял замки.

«Штаб во Владивостоке - самый южный и 30-й наш штаб - конечно, открыт. А помещение найдем, и тогда еще раз приедем», - написал Волков в соцсети Facebook. Но сам и признал, что открытием это можно назвать лишь условно, поскольку помещения нет, а «координатору сидеть еще пять суток».

Ассорти

В Башкирии в день Последнего звонка в школах республики будет объявлен «сухой закон» - в этом году впервые в истории 25 мая ни выпускники, ни кто-либо еще не смогут купить алкоголь.

Такая мера предусмотрена изменениями в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Башкортостан», вступивших в сил в этом году.

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В Чувашии хотят наказывать за неиспользование чувашского языка. Госсовет республики разрабатывает проект, предусматривающий ответственность за нарушение языкового законодательства, сообщают местные СМИ.

Ввести административную ответственность за отсутствие чувашского языка в названиях остановок, вывесках и знаках, а также в письменных ответах чиновников республиканскому Госсовету предложили активисты «Общества национально-культурного возрождения «Иреклех».

Остановка "Студенческий городок" на чувашском языке

С подобным предложением члены общества уже обращались к депутатам еще в 2015 году, но тогда в парламенте отклонили его после обсуждения на «круглом столе». В апреле этого года общественники снова вернулись к инициативе и обратились к парламентариям повторно.

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В Карелии монахи Валаамского монастыря вырастили в теплице колумбийский ананас. «Два года назад на Рождество Христово братию в утешение, угощали ананасами: пару из них решили высадить, прижились. И сегодня первые плоды, вернее плод – желтый и яркий ананас. Говорят, что колумбийский», - рассказывается на сайте монастыря.

Две теплицы площадью 250 кв. метров каждая были подарены монастырю в 2012 году. Урожаи в них собирают даже зимой - по 300 грамм всякой зелени, 10 – 14 кг свежих огурцов и до 18 кг помидоров ежедневно.

Экзотические для сурового карельского климата фрукты и ягоды монахи выращивали и раньше. Монастырское садоводство на Северном Афоне, как называли прежде Валаам, возникло еще в 1810 году. В урожайный год монастырский сад давал более 200 центнеров яблок. Помимо яблонь всех сортов в садах росли груша, слива, крыжовник, смородина и малина, а в теплицах – арбузы, дыни и тыквы. Сейчас в монастырских садах растет около 600 деревьев.