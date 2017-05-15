Президент Владимир Путин в субботу утвердил стратегию экономической безопасности страны на период до 2030 года. На официальном сайте правовой информации указ с текстом стратегии был опубликован только в понедельник, 15 мая.

В тексте стратегии в первую очередь перечислены «вызовы и угрозы» экономической безопасности страны, но также даются «цели, основные направления и задачи политики в сфере обеспечения экономической безопасности».

В качестве первого вызова отмечается, что развитые страны стремятся использовать свои преимущества в качестве инструмента глобальной конкуренции. На втором месте стоит «усиления структурного дисбаланса в мировой экономике и финансовой сфере». Под этим понимается рост частной и суверенной задолженности, а также «разрыв между стоимостной оценкой реальных активов и стоимостью производных ценны бумаг».

Только на третьем месте упоминаются санкции против России и конфликты в зонах интересов России, а также близ границ страны.

После описываются проблемы на сырьевых рынках, а также рост популярности «зеленых» технологий в энергетике.

Буровая на месторождении сланцевого газа в США Ruhrfisch / Wikimedia Commons

Всего в стратегии перечислено 25 вызовов и угроз и найти там можно что угодно, на любой вкус: от недостатка трудовых ресурсов до проблем с качеством госуправления, от высокой доли теневой экономики до истощения ресурсной базы ТЭК.

Целей у государственной политики в сфере экономической безопасности намного меньше, всего шесть. Но это и улучшения качества жизни россиян, и укрепление экономического суверенитета России.

Согласно документу, правительству поручено разработать в течение трех месяцев меры организационного и правового характера для реализации стратегии. Также правительство должно осуществлять контроль за реализацией стратегии.

В результате к 2019 году должны быть разработаны документы, которые позволят реализовать стратегию, а к 2030 году она, собственно, должна быть реализована, все вызовы и угрозы для экономической безопасности должны быть нейтрализованы.

Проблема этой стратегии, как и многих других подобных документов, в том, что она, фактически, просто описывает сложившуюся картину мира — но не предлагает расставить приоритеты. Пока правительство не разработало никаких документов, но уже понятно, что любое решение можно «вписать» в стратегию.

Куда менее приятно работать тем, кто разрабатывает сейчас стратегию под президентские выборы 2018 года. Там действительно выбираются приоритеты, принимаются решения, куда и, главное, откуда направлять финансовые потоки, и уже сейчас очевидно, что будут недовольные. Мало кому, например, понравится новость о том, что высшее образование должно быть куда более платным, чем сейчас — но авторы «Стратегии» считают, что денег на его развитие просто не найти.

Может быть поэтому дискуссии вокруг «Стратегии» еще будут идти долго, а авторы стратегии экономической безопасности мало кого интересуют.