Революция 1917 года в Музее уличного искусства Петербурга. Фото

В Санкт-Петербурге в Музее уличного искусства проходит четвертый по счету сезон, посвященный революции 1917 года.

Художники из 11 стран в сотрудничестве с «Гете-институтом» в Петербурге подготовили для посетителей «революционный» проект — выставку «Праздник к вам приходит», кураторами которой выступили директор музея Андрей Зайцев и руководитель берлинского Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art Яша Янг.

«Крупнейшие музеи искусств во всем мире отмечают столетнюю дату революции в России ретроспективными выставками: MOMA в Нью-Йорке, Tate Modern в Лондоне, Эрмитаж, Русский музей и Третьяковская галерея в России. Основной объект —наследие русского авангарда, глобальный и мессианский дух которого серьезно повлиял на развитие современного искусства. Русский авангард стал частью истории, включен в музейные экспозиции и является дорогим сегментом арт-рынка.

Новый сезон в Музее уличного искусства носит революционный характер не только в исторической привязке ко времени и месту (Музей расположен на шоссе Революции), но и по сути жанра – тема революции крайне близка самому маргинальному из искусств, она его главная артерия и центральный нерв. Быстрое изменение основных устоев, низвержение отжившего и утверждение нового, бунтарство и самовыражение являются движущей силой стрит-арта», — сообщают организаторы.

Среди представленных работ, посетители могут увидеть граффити, медиа, саунд-арт, профессиональные фотографии, скульпторы и дизайнерские решения. В рядам самых востребованных экспонатов оказались статуя Ленина и Зимний дворец. Также эксперты выделили башню в виде «коктейля Молотова» и поющих Пикачу.

«Это не линейная экспозиция, представляющая артефакты революционного времени, и не выставка агитационного искусства прошлого. Цель проекта — рассказать о революции сквозь призму нового искусства, объединить в пространстве Музея видение современных художников из разных стран, работающих в различных жанрах – это попытка художественного осмысления революции как исторического и культурного феномена», — пояснил Андрей Зайцев.

Революции в разных ее сферах и дисциплинах — от изобразительного искусства до истории и политики — был посвящен Международный Форум. Кроме того, на площадке Музея состоялась серия перформансов от российских художников и независимых театров и мастер-класс «Создай свою Арт-революцию».

«Команда Музея стрит-арта презентует цикл музейно-педагогических занятий "С улицей на "ты": это лекции и практические мастер-классы, которые будут организованы в Музее в течение лета 2017-ого. Первый мастер-класс "Создай свою арт-революцию" пройдет в день открытия выставки. На нем каждый посетитель сможет создать свой уникальный плакат в рамках революционной тематики», — отметили организаторы.

Музей уличного искусства располагается достаточно далеко от глаз большинства горожан — на территории действующего завода по производству слоистых пластиков, который находится на шоссе Революции. До ближайшей станции метро — «Ладожский вокзал» — надо добираться на наземном транспорте.