Правительство России 11 мая одобрило законопроект о телемедицине, затрагивающий, в частности, такие вопросы как удаленное консультирование, выдача электронных рецептов и электронных справок и создание единой информационной системы в сфере здравоохранения. По данным СМИ, Комиссия по законопроектной деятельности поддержала документ днем ранее.

Что касается Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, то предполагается, что она свяжет информационные системы всех медицинских организаций и профильных государственных ведомств, что позволит вести электронные медицинские карты, регистры лиц с определенными болезнями.​

«Проще будет вести учет, планировать распределение лекарств и загрузку тех или иных процедурных кабинетов. <...> Доступ к необходимой для лечения информации будет возможен из любого медицинского учреждения. Не нужно будет носить с собой кипу бумаг, если, допустим, есть направление в другую поликлинику или если человек или семья переезжает в другой город», – приводит информационное агентство РБК пояснения премьер-министра России Дмитрия Медведев на заседании правительства 11 мая.

Ряд важных положений законопроекта по просьбе «Полит.ру» прокомментировала профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Любовь Храпылина.

«Удаленная форма консультирования, в том числе включая постановку и уточнение диагноза, выдачу рекомендаций существует очень давно. Прежде не было такого высокотехнологичного оборудования, как то, что есть сейчас, и способы применялись иные, но, тем не менее, сам принцип был известен давно и использовался достаточно активно. Особенно активно он применялся в отдаленных от центра России районах, на Севере, в горных местностях.

Этот принцип действительно был эффективен и нужен, потому что добраться до фельдшерско-акушерского пункта можно было не всегда, а возможность получить совет специалиста удаленно (сперва по телефону, а потом с помощью более современных методов – например, появилась возможность передавать на расстояние данные электрокардиограммы) была важна. Тем не менее, был период, когда от такого подхода стали отказываться, и практика его применения нарушилась. И то, что сейчас принцип этот возвращается, причем уже на отменном, технологически высоком уровне, только плюс, и довольно большой плюс.

Это дает доступ к центрам, где находятся специалисты, у которых есть масса возможностей для развития диагностического процесса и привлечения специалистов для консультирования, для консилиумов. И это очень правильно и здорово, надо всячески поддерживать эту масштабную инициативу Минздрава, тем более, если это будет касаться не отдельных населенных пунктов, а, как обещает закононопроект, каждого гражданина Российской Федерации. Это – первое, что я хотела бы отметить.

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Второй момент таков: меня очень смущает не тот факт, что в электронном варианте информация о пациенте будет доступна в любом медицинском учреждении, а вопрос, зачем она там. Дело в том, что бесплатно никто не лечится – за человека, который пришел за медицинской помощью, все равно кто-то должен платить. Или Фонд обязательного медицинского страхования, или Фонд добровольного страхования, или еще кто-то. И возникает вопрос: если в медицинском учреждении будет только информация о пациенте без финансово-экономической стороны дела, то для чего она там нужна? Просто как информация к размышлению бесплатно?

За весь процесс приема у каких-то специалистов, за выдачу документов – да за что угодно – кто-то должен заплатить. А на сегодняшний день свободного передвижения финансов вслед за больным нет. Все-таки человек закрепляется за определенным лечебным учреждением, и возможность передвигаться от одного лечебного учреждения к другому достаточно ограничена – например, это обстоит именно так в рамках обязательного медицинского страхования. И если вопрос о том, каким образом будет финансово обеспечено обращение человека за медицинской помощью в какое-то учреждение, с самого начала не будет решен, то все это останется в лучшем случае поддержкой в условиях платной медпомощи.

То есть, человек будет приходить за медпомощью, из своего кармана оплачивать ее и тогда ему необходимую медицинскую поддержку будут оперативно оказывать, пользуясь тем, что информация по медицинским документам будет доступна в любом лечебно-профилактическом учреждении. Но тогда значение обязательного медицинского страхования как-то провисает. Все же ОМС – это та самая страховка от рисков, которая каждому застрахованному гражданину Российской Федерации позволяет быть уверенным, что в случае болезней и катастроф у него будет надежная медицинская поддержка. И что при необходимости диагностических процедур в случае ухудшения состояния здоровья она также будет.

Медицинские услуги стоят дорого, и без решения финансового вопроса надо будет честно сказать, что телемедицина будет существовать преимущественно в поле платных услуг. По-другому не получится. Конечно, сейчас медицинские услуги и по ассортименту, и по объему в целом становятся все более и более платными. То есть, обязательное медицинское страхование имеет ограниченный круг действия. Может быть, как раз не плохо, а даже хорошо будет говорить открыто и честно, что такое-то количество услуг в рамках обязательного медицинского страхования будет предоставляться за счет ФОМС и перевод средств по этим основаниям будет компенсироваться Фондом обязательного медицинского страхования – а по всем другим случаям медицинские услуги, в том числе через телемедицину, будут платными.

Я считаю, механизм оказания таких услуг должен быть очень понятен людям. Не надо вводить их в заблуждение или ставить в неловкое положение, в котором они наверняка окажутся, если будут надеяться, что вот они в любое медучреждение придут – и их там кто-то распростертыми объятиями примет. Примут их так только в том случае, если будет ясно, кто за это платит.

Так что сама идея очень хороша, только перечисление денег имеет отношение к переходу пациентов от одного патронирующего учреждения к другому, и этот переход занимает некоторое время, а перевод денег – тем более. Бюджет учреждения ведь формируется на основании результатов прошедшего года, и перевод денег осуществляется не мгновенно. Как это оформят? Выдадут пациентам некие пластиковые карты? Еще что-то предложат? Согласитесь, это должно быть четко прописано в законе.

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Если этого нет в законе, а есть на уровне методических рекомендаций, постановлений, распоряжений – тут же включается человеческий фактор, и вопросы начинают решать очень свободно, подстраивая закон под свои нужды. Этого делать нельзя, в законе должно быть обозначено четко, как всему полагается происходить, чтобы все понимали это одинаково и действовали по определенному алгоритму», – сказала Любовь Храпылина.

Ожидается, что новшества, которые содержатся в законопроекте, будут внедряться поэтапно. Как говорится в заявлении министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, поступившем в редакцию РБК, поначалу технологии телемедицины начнут использовать «в передовых пилотных субъектах, например, в Татарстане», а позже – и в остальных регионах.

Документ был подготовлен Минздравом и внесен в правительство в декабре 2016 года. В разработке документа, помимо Минздрава, принимали участие эксперты по информационным технологиям. Позже законопроект дорабатывался и в самом кабмине, а также согласовывался с другими ведомствами, в том числе ФАС, Минфином и Минэкономразвития и экспертным советом при правительстве.