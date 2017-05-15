Топ новостей 15 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня сменился начальник московского метрополитена и появились слухи о грядущей смене ректора МГУ, Россия договорилась с Саудовской Аравией о продлении сроков сокращения нефтедобычи, а Генпрокуратура вернула запрос об «империи Медведева» в СКР как ошибочный.

Начальник ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Пегов в скором времени покинет эту должность, сообщает источник в ГУП. По словам собеседника издания, Пегов, возглавлявший структуру с 2014 года, переходит на работу в РЖД, где будет курировать и развивать блок пассажирских перевозок. При этом подчеркивается: «Дмитрий Пегов уходит на повышение, никаких конфликтов интересов тут нет».

Ректор МГУ Виктор Садовничий / kremlin.ru

Ректор МГУ Виктор Садовничий в скором времени может быть отправлен в отставку. Об этом сообщается в Telegramm-канале «Караульный», близком к генеральному директору агентства ТАСС Сергею Михайлову.

Валерий Рашкин депутат Госдумы от КПРФ / kprf.ru

Генпрокуратура вернула в Следственный комитет обращение депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который просил проверить информацию из расследования Фонда борьбы с коррупцией насчет недвижимости премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В ответе депутату за подписью Александра Русецкого, начальника управления ведомства по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, говорится, что обращение «возвращено в СКР как ошибочно направленное».

Все верно. Потому что у Медведева никакой недвижимости нет. Только у благотворительных фондов и уточки. pic.twitter.com/o13MH6Mswo — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 15 мая 2017 г.

Саудовская Аравия. Нефтеперерабатывающий завод. / wikipedia.org

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение членов Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и не-членов ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий стратегию экономической безопасности страны до 2030 года. Стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае продления или введения новых западных санкций. Предусмотренные ею меры должны не допустить снижение качества жизни граждан России, а также предотвратить кризисные явления в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах.

К 2030 году мы научимся давить санкционные яблоки и сыр лучше всех в мире pic.twitter.com/5oJUNwRPu3 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 15 мая 2017 г.

Хакер. /pixabay.com

Президент корпорации Microsoft Брэд Смит считает, что правительство США несет частичную ответственность за произошедшую на прошлой неделе массовую кибератаку.



Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос дивидендов государственных компаний еще обсуждается. При этом российский лидер подчеркнул, что при расчете дивидендов следует учитывать реальную прибыль госкомпаний: «Мы (Россия) переходим на международную систему учета, МСФО, а есть наша отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как "Газпром", большая прибыль, но она бумажная, она на бумаге, реального денежного потока нет».

Футбольный матч Спартак - Зенит / YouTube.com

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил расширенный состав команды на Кубок конфедераций. В состав национальной сборной включены 30 футболистов, в том числе шесть игроков из московского «Спартака», пять — из ЦСКА, по четыре — из «Зенита» и «Ростова».

Исполнительный директор песенного конкурса «Евровидение» Йон Ола Санд заявил, что конкурс в Киеве прошел на очень высоком уровне. Санд заявил: «Каждый год у нас есть какие-то определенные замечания или жалобы, будь то транспорт или логистика, безопасность или иные аспекты. Но «Евровидение» в Киеве прошло безупречно. Мы не имели никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне».

Инженеры компании Тойота за разработкой проекта Cartivator / YouTube.com

Японский производитель автомобилей Toyota выделит 40 млн иен (около 350 тысяч долларов) на разработку летающего автомобиля. Проект Cartivator был запущен еще в 2012 году. Первоначально средства на него собирали волонтеры через интернет. Получив финансовую поддержку от Toyota, разработчики планируют закончить создание автомобиля к 2019 году, а в 2020 году представить его на Олимпиаде в Токио.