Битва за поселок Стрелковской фабрики. Как не остаться на улице, если государство на стороне мошенников?

Истории о рейдерских захватах — явление достаточно знакомое современному читателю. Но в подавляющем большинстве случаев это понятие связывают с периодом «лихих девяностых», когда в ходе «дикого передела» предприятия, земельные участки и целые территории (точнее, власть на них) захватывались и перезахватывались с применением силовых методов, подлогов и других не менее сомнительных технологий по нескольку раз. Но, оказывается, встречается «классическое» рейдерство и сейчас.

Наше внимание привлекла неоднозначная и практически не поддающаяся объяснению ситуация, в которой оказались жители поселка Стрелковской фабрики, который находится в Подольском районе Московской области всего в 10 километрах от Москвы. Началась эта история как типичный рейдерский захват, с применением классической судебной схемы для легитимаций незаконно приобретенной собственности, а закончиться может крупными проблемами для всех его участников и прежде всего — для государства. Понятно, что на самом деле виноваты тут вполне конкретные представители власти, но люди склонны оценивать все через призму собственных эмоций. И сейчас дело идет к тому, что проблемы, изначально имевшие локальный характер, могут в обозримом будущем вырасти уже в глобальные проблемы для целого городского округа, да только ли для него?

Все началось в 2012 году. Тогда в поселке появились никому до того не знакомые предприниматели Евгений и Александр Ермиловы, которые решили завладеть куском земли в этом поселке. Они решили сделать это, провернув аферу с объектом недвижимости: купили реально существующий объект, назвали его библиотекой и заявили, что для ее функционирования нужны еще 3-4 объекта, распределенные по большой площади. На самом деле этих объектов физически нет и не было. Просто они прошлись по земле, увидели остатки фундамента разрушенного здания и придумали эти объекты, оформив на них все необходимые технические документы.

После этого они реализовали классическую операцию, чтобы закрепить право собственности на все эти объекты. Они продали «библиотеку» подставному лицу — некоей Филоновой Н.А. — и особо указали в договоре, что продают ее вместе с постройками, необходимыми для функционирования. Когда этот договор был заключен, а деньги переданы, продавец объекта отказался передавать «нарисованные» постройки.

Филонова обратилась в Подольский городской суд Московской области с требованием принудить продавца передать сопутствующие постройки. При этом покупатель предоставил документы, по которым основной объект и «вспомогательные» — это якобы одно целое. Судья Евгений Мизюлин, не вдаваясь в подробности, согласился с иском. Полный текст его решения находится в открытом доступе.

Возникло судебное решение, в котором говорится, что прежний владелец обязан передать все объекты. Так, решением суда, и легализовали право собственности Филоновой на все эти объекты. Это важно, так как судебное решение отменить крайне сложно. Предприниматели использовали суд как инструмент узаконивания своей схемы. Договор купли-продажи слишком легко и быстро оспаривается, и им такой путь не подошел, потому что очевидно, что дополнительные строения не нужны для функционирования библиотеки.

Через несколько лет Ермиловы делают следующий шаг: они выкупают «библиотеку» и остальные уже легализованные выдуманные объекты обратно и требуют под них землю. Такая нехитрая комбинация, в результате которой деловые люди получают за бесценок много гектар земельных участков, рыночная стоимость которых — около 300 тысяч рублей за сотку.

Итак, какие объекты необходимы для работы библиотеки? Ермиловы заявили, что для функционирования библиотеки нужно: два туалета, хозблок, овощехранилище и многофункциональная мастерская. Можете себе представить библиотеку, для функционирования которой нужен такой набор объектов? Но суд со всем этим бредом согласился. Какая же библиотека без овощехранилища? Но по закону овощехранилище является объектом, вокруг которого должна быть санитарно-защитная зона. Владелец такого объекта сможет потребовать сноса всех построек вокруг — именно в эту зону попадают дома местных жителей, которые живут там десятилетиями и никогда не слышали ни о чем подобном. Пока что прямо в библиотеке на курбан-байрам публично закалывают и свежуют баранов, ну как это принято в библиотеках подмосковных поселков.

И наконец, появилось трехэтажное общежитие для рабочих из средней Азии, и число этихрабочих вскоре примерно сравнялось с числом местных жителей. Стало небезопасно и страшно.

На фоне волны недовольства вокруг происходящего Ермиловы обращаются в администрацию, где получают ответ, что их деятельность по реконструкции объекта незаконная и в согласовании им отказано. Они обращаются в суд, чтобы оспорить решение администрации. Затем это дело рассматривается в суде, и как только они поняли, что судья вот-вот примет решение не в их пользу, то отозвали иск. Тогда судья Анна Новикова, которая рассматривала это дело, определила прекратить по нему производство. Это хитрый ход: если бы суд занял сторону администрации и принял бы решение не в их пользу, то они сразу бы лишились прав на объект, и его было бы необходимо снести.

Скриншот Google Maps

Вскоре после этого уже администрация обратилась в суд по поводу того же самого объекта с иском о признании постройки самовольной и о ее сносе. Но судья Татьяна Митрофанова приняла очень странное решение: пристройку снести, а здание оставить, говорится в судебном решении. При этом она сослалась на решение Верховного суда по делу, не имеющему ничего общего с этим случаем. В настоящее время администрация и жители поселка оспаривают это решение, идет процесс апелляции, и поэтому пока решение судьи не вступило в законную силу. Сейчас этот объект пока завис.

В этом судебном процессе вообще было немало необъяснимого. Например, выяснилось, что суд вообще не проводит экспертиз. В процессе по «мастерской» вся ситуация могла бы решиться элементарно: было достаточно назначить экспертизу и выяснить, из какого материала сделано здание. С учетом того, что оно из пеноблоков, которых в 1970-х годах в принципе не было, итог был бы однозначный. Но провести экспертизу оказалось некому: у суда и администрации нет денег. Получается, это может сделать только один участник процесса, кровно заинтересованный в нужном результате — сам застройщик.

Против Ермиловых заведено уголовное дело по подозрению в покушении на мошенничество, и только этот факт тормозит процесс легитимации через гражданские суды украденной собственности и выдавливания из поселка его жителей. Следующим этапом станет заседание суда в мае, на котором будет рассматриваться апелляция по иску администрации к предпринимателю о сносе «мастерской».