В России продолжается подготовка к президентским выборам. Пока что самая обсуждаемая тема — отмена открепительных удостоверений, вполне вероятно, что ЦИКу не удастся отказаться от них полностью. Также под вопросом дробление избирательных участков.

Центризбирком уже практически отказался от идеи многократного увеличения числа избирательных участков — но об этом было известно и ранее. Теперь же «Коммерсантъ» сообщает, что ЦИК хочет сохранить для избирателей, вовремя не заявивших о смене места голосования, открепительные удостоверения.

Комитет Госдумы по законодательству рассматривает законопроект сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова как раз во вторник. Во втором чтении проект закона будет рассмотрен Госдумой в пятницу, 19 мая.

Андрей Клишас Совет Федерации

Главе комитета по законодательству Павел Крашенинников уже убедил ЦИК и Администрацию президента в том, что «разукрупнение» избирательных участков нужно проводить не автоматически, «а по согласованию регионального избиркома с ЦИКом, если нижестоящая комиссия докажет, что разукрупнение необходимо». По словам парламентария, с такой идеей в ЦИК обращались Московская и Свердловская области, Якутия и Красноярский край. Дело в том, что регионы не уверены в том, что центр будет финансировать дробление участков и, соответственно, увеличение числа избирательных комиссий.

А вот отмена открепительных, судя по всему, будет лишь частичная — причем система, которая придет им на смену, будет детально прописана не в законе, а в документах ЦИКа. В законопроекте, скорее всего, будет определено, что гражданин, который живет не по адресу регистрации, должен будет для голосования обратиться в ближайший к своему «месту нахождения» ТИК или УИК и подать туда заявление о желании проголосовать. Подать заявление можно через портал «Госуслуги» или МФЦ. Только сделать это нужно будет заранее — в территориальную (районную) избирательную комиссию за 45-5 дней, а в УИК — за 10-5 дней до голосования.

Выдача открепительного удостоверения tagilka.ru

За пять дней до голосования сведения об обратившихся избирателях через систему ГАС «Выборы» будут переданы в ЦИК, который занесет их фамилии в специальный реестр. За два дня до выборов он будет передан в УИКи по месту регистрации. Таким образом, считают в ЦИКе, будет заблокирована возможность многократного голосования.

А вот для тех, кто решил уехать из дома менее, чем за 5 дней до голосования, сохранится аналог открепительных удостоверений. Они должны будут в своей участковой комиссии написать заявление со специальной маркой, с которым им и можно будет проголосовать по «месту нахождения». Причем голосовать они смогут не везде, а только на 9-12 тысячах УИКов из нынешних 96 тысяч.

Одновременно стало известно, что уголовное наказание — вплоть до лишения свободы на пять лет — может быть введено за незаконную выдачу и получение бюллетеней на выборах, если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору. Такой вариант поправок в УК обсуждают сейчас в парламенте, рассказали «Известиям» главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. По их словам, законопроект может быть внесен в Госдуму после получения отзывов из Верховного суда и правительства. Андрей Клишас пояснил, что сейчас уголовная ответственность предусмотрена за ряд нарушений избирательного законодательства: например, фальсификацию итогов голосования или фальсификацию избирательных документов. В то же время за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня предусмотрена только административная ответственность, напомнил он.

А в партиях тем временем занимаются куда более близкими проблемами, а именно — губернаторскими выборами. «Единая Россия», по информации «Известий», готова оказать оппозиционным кандидатам в губернаторы помощь в преодолении муниципального фильтра на выборах в сентябре в случае, если они обратятся с соответствующей просьбой. Об этом изданию рассказали два собеседника в партии. В регионах полагают, что такой шаг «легитимизирует выборы» и обеспечит конкуренцию предвыборных программ.

Эта схема начала применяться сразу после введения муниципального фильтра, поскольку оппозиция с трудом может собрать необходимые подписи. При этом один из собеседников «Известий» пояснил, что если оппозиционный кандидат соглашается на поддержку от ЕР, то он берет на себя обязательства не критиковать кандидата-единоросса и не вести «ожесточенную политическую борьбу».