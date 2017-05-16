В понедельник Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) начинает прием заявок от производителей на получение добровольного сертификата соответствия, который позволит при маркировке продукции использовать знак ГОСТа. Одновременно Росстандарт начинает проверять продукцию прямо с прилавков магазинов.

Таким образом Росстандарт, а также Министерство промышленности и торговли, в чьем ведении он находится, хотят возродить доверие россиян к ГОСТам, а также, возможно, повысить качество продукции на прилавках. Но сделать это получится едва ли.

Система ГОСТов создавалась еще в Советском Союзе. Ее проблема изначально была в конфликте интересов: государству принадлежали предприятия, государство же проверяло их продукцию на соответствие ГОСТам. Может быть, если бы у промышленности не было недостатка в ресурсах, ей бы и удавалось выпускать продукцию соответствующего качества, но реальность такова, что чего-то постоянно не хватает, а в условиях социалистической экономики дефицит был тем более ощутим. В результате государство, когда-то принявшее ГОСТы, начало постепенно снижать их планку. Чтобы условная докторская колбаса не исчезала с полок, в ее рецептуру постоянно вносились изменения, так что ее вкус становился все менее приятным.

Композиция из хлеба и колбасы / pixabay.com

С крушением Советского Союза, казалось бы, необходимость системы ГОСТов отпала — рыночная экономика позволяла покупателям самостоятельно выбирать товары, а систему стандартов при желании могли бы выработать отраслевые союзы. Но до реформы стандартизации и регулирования в потребительской сфере руки дошли только в начале 2000-х годов.

В 2003 был вступил в силу закон «О техническом регулировании», который разделял понятие безопасности и качества. За безопасность отвечали вновь принимаемые технические регламенты, сначала российские, а теперь Таможенного союза, а качество оставалось на совести производителя. При этом, как ни странно, сохранялись ГОСТы — правда, их смысл давно утратился и стандарты продолжали размываться.

Можно в качестве примера привести сгущенное молоко, в состав которого, в теории, должно входить только молоко и сахар. Но если сгущенка изготовлена по ГОСТу для консервов молокосодержащих сгущенных с сахаром (ГОСТ 31703-2012), то там вместо животных жиров вполне могут содержаться растительные (это в документе аккуратно называется «заменитель молочного жира»).

Иными словами, маркировка продуктов значком ГОСТ для потребителя не дает никакой гарантии качества. Проблема в том, что, как правило, качественные товары стоят дороже — а достаточно бедные в целом россияне часто не готовы переплачивать за еду. То есть даже повальная маркировка высококачественных продуктов значком ГОСТ, который вернет себе доверие потребителей, вряд ли что-то изменит в рационе питания россиян.

Сырная лавка. Свежий сыр / pixabay.com

И все же в этом году проверки производителей начнутся в Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях и в Крыму, а в 2018 году проект заработает на территории всей России. Те, кто смог выпускать продукцию в соответствии с ГОСТом, получат право маркировать ее знаком Национальной системы стандартизации (НСС).

По мнению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, проект НСС даст возможность защитить потребителя, который «доверяет качеству продукции с указанием ГОСТов». При этом пересматривать ГОСТы, по всей видимости, никто не собирается — а ориентироваться потребителям все-таки придется не на красивые значки, а на собственный опыт, что, впрочем, не так уж и плохо, не стоит недооценивать покупателей в магазинах.