«Коммерсантъ» в статье «Цель поражена досрочно» пишет, что Минэкономики считает задачи ЦБ по инфляции выполненными, причем чрезмерно.

В статье «Паспорта остаются на бумаге» утверждается, что переход на электронные ПТС могут все-таки перенести.

«Избирателей извлекут из недр реестров»: Центризбирком технологизирует повышение явки.

РБК: «Украинским банкам припомнили Крым». «Дочка» АСВ за месяц подала 12 тысяч исков к банкам, работавшим на полуострове до присоединения к России.

От чего будет зависеть курс российской валюты на этой неделе, написано в статье «ОПЕК и Китай перетягивают рубль».

«Вместо расследования все футболят»: прокуратура вернула СКР запрос о проверке обвинений Дмитрия Медведева в коррупции.

«Известия»: «Хакеры переключатся на внутренние системы банков». В 2018 году в приоритете у кибермошенников будут автоматизированные системы кредитных организаций.

«Каждое пятое осложнение от прививок — на совести медиков»: Роспотребнадзор рекомендовал регионам научить медицинский персонал правильно хранить вакцины и грамотно вводить их.

«Госдума займется профилактикой "культурного экстремизма"»: при спикере Вячеславе Володине будет создан Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям.

«Газета.ru»: «Франция в руках центристов». Макрон назначил новым премьером Франции республиканца Эдуара Филиппа.

«Бундесвер уберут из Турции»: Турция не пустила немецких депутатов на базу НАТО Инджирлик.

«Дипломатия сквозь призму украшений»: Мадлен Олбрайт и ее дипломатический язык брошей.

The Economist: «Эммануэль Макрон выбрал премьер-министра из правоцентристов» (Emmanuel Macron picks a centre-right prime minister). Новым премьер-министром Франции станет Эдуард Филипп, что соответствует ожиданиям о том, что правительство будет центристским.

«Иран готовится выбирать нового президента» (Iran prepares to choose a new president). Иранские выборы будут представлять собой борьбу между изоляционистами и глобалистами.

Bloomberg: «Меркель пообещала работать с Макроном над планом по укреплению ЕС» (Merkel Vows to Work With Macron on Road Map to Strengthen EU). Канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Эммануэль Макрон договорились о сотрудничестве по укреплению ЕС и его экономики.

«ЕС ужесточил язык переговоров по Brexit'у в связи с усугублением бескомпромиссности» (EU Tightens Brexit Negotiating Language as Positions Harden). Правительства ЕС ужесточили свою позицию в отношении отделения Британии от ЕС в преддверии переговоров с ней.

The Wall Street Journal: «Глобальная кибератака ширится, эксперты пытаются ограничить ущерб» (Global Cyberattack Spreads as Experts Try to Limit Damage). Правительства и компании заявили о новых жертвах вируса, распространенного в ходе глобальной кибератаки. IT-отделы по всему миру пытаются оценить и сократить нанесенный ущерб.

«Цены на нефть подскочили в связи с разговорами о продлении лимита на добычу» (Oil Prices Jump on Talk of Extending Production Cuts). Цены на нефть поднялись, после того как министры энергетики из России и Саудовской Аравии заявили о готовности поддержать продление глобального лимита на нефтедобычу.