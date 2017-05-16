За март Россия купила облигаций американского правительства на 13,5 млрд долларов. Центральный банк, судя по отчетности, покупок валюты в таких объемах не совершал, то есть американские бумаги покупало или правительство, или корпорации. Учитывая, что как раз в это время рубль внезапно начал укрепляться, можно предположить, что доллары начали покупать те, у кого были большие рублевые резервы.

Вера россиян, в широком смысле этого слова, к устойчивости американской валюты всегда обнадеживает. Каковы бы ни были отношения двух стран, что бы ни говорили политики и дипломаты, интересы людей и компаний это затрагивать не должно. И вряд ли затронет, пока в этом будет заинтересованность.