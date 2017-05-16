В понедельник, в день 82-летия Московского метрополитена, было объявлено о смене руководителя подземки. Дмитрий Пегов, возглавивший столичное метро три года назад, в июне 2014 года, был переведен в РЖД, а его место занял бывший первый замглавы подземки, Виктор Козловский.

Уже вечером, правда, выяснилось, что все не так просто. В пресс-службе метро заявили, что официальных документов, которые подтверждают, что Дмитрий Пегов «с какого-то периода уже не будет работать начальником метро», нет. «На данный момент Дмитрий Пегов продолжает работу. Будет он уходить или нет, пока точно не известно», — заявили в пресс-службе метро.

Впрочем, учитывая, что об увольнении Пегова заявили в Департаменте транспорта, которому и подчиняется метрополитен, сомнений в том, что оно состоится, нет.

Виктор Козловский будет уже третьим «собянинским» начальником Московского метрополитена.

Виктор Козловский АГН "Москва"

Под конец пребывания Юрия Лужкова на посту градоначальника метрополитен был единственной транспортной системой в городе, которая работала бесперебойно. Автомобильные дороги постоянно стояли в пробках, от которых страдал и наземный транспорт, потому что у него не было никакого приоритета. Железная дорога, фактически, не была никак интегрирована в транспортную инфраструктуру города.

Поэтому подбирать собственного человека на пост главы подземки было крайне ответственным делом. Нужно было не только обеспечить развитие метрополитена, но и обеспечить его стабильную работу, иначе Москву ждал бы транспортный коллапс.

Юрий Лужков, Дмитрий Гаев, Владимир Путин в одном из вагонов метропоезда "Яуза", 2001 kremlin.ru

Уже через четыре месяца после назначения на пост мэра Сергей Собянин все-таки сменил главу подземки: вместо Дмитрия Гаева, который руководил предприятием с 1995 года, в феврале 2011 был назначен Иван Беседин, к тому моменту возглавлявший Калининградскую железную дорогу. К нему многие отнеслись настороженно: все-таки протяженность сети Калининградской ЖД всего вдвое выше, чем у Московского метрополитена, а сложность организации движения, подвижной состав и пассажиропоток просто несопоставимы.

22 июля 2014 года, через неделю после катастрофы на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар», Беседин был уволен. Сам он позже пояснил, что «глубоко переживал трагедию и лично осознавал свою ответственность за произошедшее несчастье» и потому подал в отставку.

Иван Беседин (слева) Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

Именно на смену Беседину пришел Дмитрий Пегов. В РЖД он занимался скоростным сообщением и курировал запуск поезда «Спасан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажирам он в первую очередь запомнил тем, что закрывал на выходные целые участки линий на ремонт, ранее такой практики в Москве не было. Это, конечно, неудобно, но реконструировать участки, которые были проложены много десятилетий назад, как-то было необходимо.

В тоже время в самом метрополитене к начальнику отношение было неоднозначным. Например, несмотря на ремонты, в 2016 году был установлен рекорд по числу пожаров и задымлений — вообще эксплуатационная работа, по всей видимости, оставляет желать лучшего. У всех на виду проблемы с ремонтом подземных переходов со входами на станции метро — хотя, формально, руководство подземки за них не отвечает, что-то сделать со срывом сроков и отвратительным качеством работ необходимо делать. Вдобавок многие обратили внимание на плохую организацию пассажиропотока на загруженных станциях.

Ремонтные работы в метро Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Главный проект последнего времени — запуск движения по Малому кольцу МЦК — прошел, фактически, без участия метро, этим занимались РЖД.

В итоге метрополитен теперь будет возглавлять Виктор Козловский, по всей видимости, это означает, что мэрия изменила свое отношение к подземке. Если два предыдущих руководителя приглашались из РЖД (несмотря на кажущуюся похожесть РЖД и метро совершенно разные вещи хотя бы по их социальной роли), то Козловский уже имеет опыт работы в Московском метрополитене, хотя «вырос» он все равно в структуре РЖД.

Виктор Козловский начал дежурным по станции и постепенно дорос до начальника Санкт-петербургского отделения Октябрьской железной дороги, на этот пост он был назначен в 2003 году. После он какое-то время работал на Калининградской железной дороге, а в июне 2013 года возглавил Куйбышевскую ЖД.

В сентябре 2014 года Козловский был назначен первым заместителем начальника Московского метрополитена. Он контролировал основной участок — работу служб движения и инфраструктуры. В частности, под его руководством удалось запустить дополнительные поезда в час пик, а также выпустить на линии поезд нового поколения «Москва».