Элитный подмосковный поселок «Павлово-2» с недавнего времени можно назвать полем битвы информационной войны. По одну сторону баррикад оказалась нынешняя управляющая компания поселка «Регион-Индустрия» и ее глава Андрей Кобзаренко, по другую – недавно созданное Товарищество собственников недвижимости и его организатор, адвокат Сергей Ковбасюк, пытающийся получить контроль над коммуникациями и инфраструктурой элитного жилого объекта. Пока идет спорт между Ковбасюком и Кобзаренко за контроль над инфраструктурой поселка, жители не платят за коммунальные услуги, ожидая, кто победит.

У жителей поселка отняли вид на озеро

Напомним: мультиформатный жилой поселок «Павлово-2», на территории которого расположены частные коттеджи итаунхаусы, был построен девелоперской компанией Михаила Прохорова «ОПИН». Управление поселком осуществляла сначала компания «Эксподом-Подмосковье», а затем, с 2016 года – «Регион-Индустрия», которую возглавляет бывший топ-менеджер Прохорова Сергей Кобзаренко. В 2015 году управляющая компания получила предложение продать коммуникации поселка, которые находились в ее собственности. Такое предложение сделал юрист Сергей Ковбасюк, владелец бюро «Адвокаты и бизнес». Тогда сделка не состоялась, однако надежды на выгодное приобретение адвокат не потерял.

В феврале 2014 года руководство компании, которая осуществляет подготовку участка, сделало запрос в Министерство экологии и природопользования Московской области. Согласно полученному ответу, земли, где проводятся так возмутившие общественность работы, неивходят в границы охраняемой зоны.

С позицией Министерства экологии Подмосковья не согласилась Истринская городская прокуратура, с сотрудниками которой у Ковбасюка давние отношения. Проверка, проведенная Истринской городской прокуратурой и администрацией Истринского района в 2017 году, показала, что спорные участки входят в состав особо охраняемой природной территории, хотя как выяснилось, до 26 декабря 2016 года границы особо охраняемой территории не были четко зафиксированы и носили описательный характер.

План поселка Павлово-2 /pavlovo-pr.ru

Руководство компании «Регион-Индустрия» также прокомментировало сложившуюся ситуацию с предполагаемой застройкой и начавшуюся вокруг нее шумиху. По словам собственника эксплуатирующей компании поселка «Павлово-2» Андрея Кобзаренко, жителям не стоит бояться того, что «лес становится все меньше и меньше», «поселок превращается в Шанхай» и прочих громких заявлений. Между существенной частью зоны таунхаусов и участком лесного фонда, работы на котором вызывают недовольство протестующих, находится еще земельный участок площадью 83,72 сотки. Вид разрешенного использования этого участка – для индивидуальной жилой застройки. Будучи его конечным собственником, Андрей Кобзаренко обещал до конца текущего года изменить вид разрешенного использования этой территории на «земельные участки общего пользования», используя предусмотренные законом процедуры. После этого вырубка леса и застройка земли между зоной таунхаусов «Павлово-2» и спорным участком будет запрещена.

А был ли мусор?

Важную роль в «экологическом скандале» сыграл уже упоминавшийся ранее адвокат Сергей Ковбасюк: именно через его компанию некоторые жители «Павлово-2» обратились в суд с претензиями к застройщику, компании «ОПИН», которая, по заявлениям граждан, ввела покупателей в заблуждение при продаже участков. Гарантировав, что на землях, граничащих с поселком, никогда ничего не будет построено. Сам юрист, к слову, является собственником нескольких участков на первой линии поселка. Интересный факт: 7 марта на канале «Истра.рф» в YouTube был опубликован ролик, посвященный предполагаемой застройке и «кучам строительного мусора», которые якобы появились на набережной поселка в результате проводимых работ. Жительница поселка, решив проверить указанные в ролике факты, выяснила, что показанная на видео куча мусора на самом деле лежит не на набережной, а на участке Сергея Ковбасюка, откуда и велась съемка.

Товарищество собственников без общей собственности

Завоевав популярность среди жителей своим активным участием в протестах, господин Ковбасюк не остановился на ведении дел в суде. По инициативе адвоката в марте 2017 года было создано товарищество собственников недвижимости (ТСН) поселка «Павлово-2». Согласно официальным заявлением организаторов, в число целей ТСН входит в том числе и «осуществление деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению имущества, находящегося в собственности или в общем пользовании Товарищества». Слова об имуществе «общего пользования» взывали у некоторых жителей «Павлово-2» недоумение. «С моими соседями по таунхаусу у меня общая долевая собственность на мансарду, конструктив дома, землю под тауном, наши взаимоотношения регулируются ЖК РФ, а вот с остальными жителями у меня какое общее имущество?» - пишет одна из жительниц на форуме поселка. Как выяснилось из дальнейших встреч граждан с создателями ТСН, в планах новой организации – покупка коммуникаций и инфраструктуры поселка у компании «Регион-Индустрия», однако на чьи средства предполагается осуществить эту сделку, и кто будет отвечать за работу коммуникаций, пока остается неясным.

Встречу жителей поселка с организаторами ТСН и руководством управляющей компании, состоявшуюся 18 марта, жители окрестили на форуме «балаганом» и«бенефисом Ковбасюка», предполагая, что цель адвоката – выкупить сети и, возможно, набережную у озера за счет ТСН. При этом сам юрист, по словам граждан, вёл себя на встрече чрезвычайно некорректно по отношению к Андрею Кобзаренко. «На собрании я слышала, как Ковбасюк кричал: Надо гнать его и все забрать!», - заявляет на форуме жительница поселка Светлана. Участники встречи подчеркнули, что так и не получили ответы на интересующие их вопросы.

Ковбасюк и война компроматов

Параллельно с организацией встреч с жителями «Павлово-2» организаторы ТСН Сергей Ковбасюк и юрист его компании Роман Зуев развернули настоящую информационную войну против управляющей компании, разослав людям статью с негативной информацией о деятельности Андрея Кобзаренко, размещенную на скандально известном ресурсе «Компромат.ру». Однако жители посёлка заявили, что статья очевидно заказная: более того, ее автором, по их предположениям, является сам Роман Зуев. Кроме того, в прессе с завидной регулярностью появлялись публикации о якобы «двойном тарифе», по которому жители «Павлово-2» в течение семи лет платят за газ. На форуме посёлка растиражированная СМИ новость вызвала искреннее возмущение. «Это что за вранье? Это кто тут у нас оплачивал по двойному тарифу? Я хочу знать ФАМИЛИИ!», - пишут жители.

На данный момент, судя по публикациям в СМИ, тема с застройкой берега озера возле поселка «Павлово-2»получила новую жизнь; возможно, опять при поддержке Сергея Ковбасюка, чтобы снизить цену за инфраструктуру поселка с помощью войны компроматов.