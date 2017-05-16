Новость дня

Определены самые популярные курорты и места отдыха на российских озерах. Рейтинг составлен аналитическим агентством ТурСтат по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания на лето 2017 года.

В топ-10 самых востребованных курортов и мест отдыха на озерах России входят Листвянка и Хужир (Байкал), Приозерск (Ладожское озеро), Петрозаводск (Онежское озеро), Казанцево (Чаны), Осташков (Селигер), Славгород (Большое Яровое), Купоярово (Аслыкуль), Белозерск (Белое озеро), Коростынь (Ильмень) и Гдов (Чудское озеро).

В топ-15 популярных у туристов озер России также входят озеро Ханка (Приморский край), Баскунчак (Астраханская область), Телецкое озеро (Алтай), Имандра (Мурманская область) и Таймыр (Красноярский край).

Антиновость дня

В Волгограде из-за взрыва газа в жилом доме три человека погибли, 12 пострадали. Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте, когда там работали газовые службы. В результате подъезд дома разрушен, пострадали 16 квартир.

Взрыв газа в Волгограде / vk.com

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, прибывший на место трагедии, назвал причиной произошедшего преступную халатность «лиц, которые пытались незаконно подключиться к водоводу». По словам губернатора, рабочие повредили газовую трубу, когда врезались в водопровод, «после чего подъезд взлетел на воздух».

Местные жители полагают, что речь идет о пивном киоске, который расположен в 20 м от дома. За два часа до взрыва рабочие раскопали там котлован, после чего по всему микрорайону распространился сильный запах газа.

На месте обрушения ведется разбор завалов. Объявляются «минуты тишины».

Развернут и работает межведомственный оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области. Для лишившихся жилья людей организованы пункты временного проживания.

Непонятная новость дня

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня сообщил на своей странице в Facebook, что пойдет на губернаторские выборы от партии «Яблоко».

«Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской области от Яблока. Григорию Явлинскому – спасибо за позицию и поддержку», – написал Ройзман. За пару часов пост набрал более двух тысяч лайков и более сотни репостов.

До этого заявления Ройзман упорно отказывался говорить о том, какую политическую силу будет представлять. Зампред регионального отделения «Яблока» Виталий Листраткин еще в середине апреля заявлял «ФедералПресс» , что у него есть «субъективное ощущение», что Ройзман пойдет на выборы не от «Яблока».

«Предположу, что у него уже наведен мост с другой партией. Такие мосты наводятся заранее: встречаются, разговаривают на эту тему, жмут руку и так далее. С "Яблоком" никто таких разговоров не вел, хотя на дворе без пяти минут май», – говорил Листраткин в апреле.

Ассорти

В Хабаровске создали Международную ассоциацию туриндустрии стран АТР. Пока в нее входят только компании из Китая и Хабаровского края, но организаторы надеются увидеть там представителей всех стран АТР.

Вступить в ассоциацию могут туристические компании, региональные администрации и сами туристические объекты.

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В Перми приступили к строительству первой очереди нового зоопарка, площадь которого будет в 14 раз больше существующего. Зоопарк, возводимый на территории в 25 га, смогут ежегодно посещать почти полмиллиона человек. В нем построят акватеррариум и пять экспозиционных зон: «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Страна обезьян и Тропический рай», «Африканская саванна».

Визитной карточкой зоопарка станет огромный аквариум с акулами, который будет виден прохожим с улицы. Уникальный аттракцион предоставит возможность купания с акулами под присмотром инструкторов. Кроме аквариума с акулами будут созданы не менее зрелищные аквариумы со скатами, муренами, крабами и омарами.

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Видеокамера на Эльбрусе / www.5642-elbrus.ru

На Эльбрусе установлены две самые высокогорные в Европе веб-камеры, работающие в режиме реального времени. Их установили между станцией «Гара-Баши» и «Приютом 11» - на площадке приюта «LeapRus», расположенного на отметке свыше 3,9 тысячи метров. Одна камера показывает саму вершину, а вторая - Главный Кавказский хребет.

На горнолыжных трассах Эльбруса веб-камеры функционируют давно. Всего на разных высотах установлены уже восемь устройств. Трансляцию в онлайн-режиме можно посмотреть на сайте курорта.