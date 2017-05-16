Считающийся близким к администрации президента Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал схему, которая позволит обойти блокировку мессенджера Telegram. Так он отреагировал на публикации о том, что Роскомнадзор может заблокировать мессенджер, если тот откажется раскрыть данные.

Канал отметил, что блокировка, скорее всего, произойдет, а обойти ее поможет использование VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть, позволяет обеспечить соединение поверх существующей интернет-сети). Он также привел список сервисов, которые могут использоваться дл этого.

«Не так уж и важно заблокируют в итоге Телеграм или нет. На самом деле давно пора задуматься о доступе к любым заблокированным ресурсам и на это есть минимум 5 причин», – говорится в публикации канала.

Старейший в России Telegram-канал «Давыдов Индекс» отозвался на эту новость таким образом: «Анонимные телеграммеры демонстрируют ощущение своей будущей невостребованности и учат граждан, как обходить возможный запрет Роскомнадзора. А что и кому демонстрируют их кураторы или владельцы? Что не так?»

На деле кураторы и владельцы канала, в сущности, демонстрируют отличный образец медиа-менеджмента. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» политический обозреватель Андрей Щербаков.

«Самый крупный проправительственный Telegram-канал выступил с пламенной речью вроде такой: «Не бойтесь, товарищи, наш Telegram закрывают, но мы с вами сможем спокойно обходить все запреты через vpn-соединение!». И опубликовал список наиболее удобных для этого сервисов. Это очень интересное нововведение – когда власть борется сама с собой. Но я хотел обратить внимание даже не на это обстоятельство.

Мы часто говорим о том, что многие проблемы России сводятся к излишней централизации. У нас есть одна или две компании, которые торгуют газом. У нас не так много металлургических компаний, как, возможно, того требует рынок. У нас высокая централизация на том же IT-рынке, и так далее, и тому подобное. Здесь же мы видим совершенно другую картину, и она говорит о том, как правильно и мудро крупные российские медиа-менеджеры выстраивают бизнес.

Не секрет, что тот самый канал, о котором мы говорим, по всей вероятности, контролируется группой компаний, связанных с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым. И, на первый взгляд, мы имеем дело с совсем уже параноидальной ситуацией, когда электронные информационное активы, подконтрольные уважаемому медиа-менеджеру, говорят одно, журналистские активы говорят другое, а Telegram-активы говорят третье, противоположное и первому, и второму.

Сергей МИхайлов Пресс-служба главы Республики Крым

На самом же деле здесь речь должна вестись о том, как мудро и правильно выстроена система менеджмента в подобного рода крупных компаниях. Потому что то, что мы видим, является фактическим примерном лоббирования продолжения финансирования одной из крупных digital-дирекций, по-видимому, подконтрольных господину Михайлову.

Происшедшее говорит о том, что активы распределены по направлениям; говорит о том, что финансирование у них изолированное, и это существенно облегчает деятельность бухгалтерского учета и аудита. И оно говорит о том, что владельцы, правильно распределив свои усилия и инструменты, пытаются контролировать все информационное пространство целиком.

Остается только поаплодировать таким мудрым и современным менеджерам, которые оставляют своим сотрудникам возможность не только впрямую обслуживать власть, но и, когда этого требуют обстоятельства, помогать растерянным пользователям тех или иных мессенджеров», – сказал Андрей Щербаков.

Напомним, информация об угрозе блокировки в России мессенджера Павла Дурова Telegram появилась в Telegram-канале экспертной сети «Давыдов Индекс» еще 13 мая вечером. Тогда новость не была замечена, однако к утру 16 мая ее опубликовали многие российские СМИ и она сделалась предметом самого широкого обсуждения.

microsiervos / Flickr

Кроме того, на сайте Change.org в связи с угрозой блокировки мессенджера появилась петиция, в которой говорится, что хотя Роскомнадзор направил руководству Telegram уведомление о необходимости предоставить данные для внесения в реестр распространителей информации, ответа на запрос пока не было дано. В связи с этим авторы петиции просят основателя Telegram Павла Дурова выполнить требования Роскомнадзора.

«Мы обращаемся к команде Telegram и лично г-ну Дурову с просьбой помочь нам использовать Telegram и развивать его экосистему в России. На начало 2017 года нас, активных пользователей Telegram, было около 6 миллионов. Сейчас нас еще больше», – говорится в обращении.

Авторы Telegram-каналов утверждают, что включение месседжера в реестр распространителей информации – это во многом формальность, не накладывающая на него дополнительных обязательств. Комментариев со стороны Роскомнадзора по этой теме пока не поступало. Между тем с начала мая по аналогичному поводу Роскомнадзор заблокировал в России четыре мессенджера.

Добавим, что Telegram в России используют многие СМИ и публичные лица, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.