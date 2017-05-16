В российских СМИ широко распространилась информация о том, что мессенджеру Telegram в России грозит блокировка. По данным источника газеты «Ведомости», администраторы мессенджера знают о такой возможности и предупредили об этом авторов Telegram-каналов.

Пользователи Telegram призывают создателя мессенджера Павла Дурова предоставить российским властям информацию о ресурсе, чтобы не допустить его блокировки. Петиция соответствующего содержания была опубликована на сайте Сhange.org.

В петиции отмечается, что в начале мая в стране уже начались блокировки мессенджеров, не предоставивших в Роскомнадзор сведения о себе и своей деятельности для внесения их в реестр организаторов распространения информации. За две недели были заблокированы Zello, Line, Blackberry Mesenger, vChat, imo.im и WeChat, подчеркивается в ней.

Между тем газета «Известия» распространила информацию о том, что Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), выступающий экспертной площадкой администрации президента, открыл собственный Telegram-канал. По сообщению газеты, эти сведения от ее источников подтвердил член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов. Прдполагатеся, что целевой аудиторией канала станут политологи, политтехнологи, представители СМИ, социологи и люди, «разделяющие подходы института к анализу общественных процессов».

Телефон с месенджером / pixabay.com

Аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов прокомментировал ситуацию.

«Вчера поздно вечером газета «Ведомости» со ссылкой на свои частично не названные источники заявила о том, что Роскомнадзор готовится блокировать мессенджер Telegram. В этом сообщении много интересного, и самое интересное - не то, о чем вы подумали, а то, какова у нас информационная культура.

Впервые новость об этой возможной блокировке опубликовал Telegram-канал «Давыдов-индекс» – это случилось в субботу поздно вечером. Но волшебным образом на нее никто не отреагировал, кроме части проправительственных Telegram-каналов, которые вдруг начали обвинять «Давыдов Индекс» в том, что они говорят что-то не то, что-то не туда и что-то не так. Ну, вот прошло два дня – и теперь об этом говорят все.

История эта обычна и в ней не было бы ничего сверхъестественного, если бы на нее не накладывались некие дополнительные обстоятельства. Как мне представляется, главным среди них является непонимание информационной средой того, что сегодня представляет собой мессенджер Telegram, а точнее – мессенджер Telegram в его общественно-политической части.

Глупо говорить о том, что о том, что инициатором блокировки Telegram Роскомнадзор выступил потому, что ему не понравились рецензии на какие-то новые книги, или размышления о каком-то новом кино и его прокатных сборах, или, о ужас, какие-то с эротикой или около того. Нет, совершенно очевидно, что речь идет о регулировании общественно-политической среды накануне президентских выборов. И здесь мы сталкиваемся с целым рядом явлений, которые, как торосы в Арктике, налезают друг на друга – и поди пойми, от чего из них больше пользы, от чего – вреда и как эти льдины будут дальше вращаться.

Первое и главное: можно говорить о том, что общественно-политический сегмент в Telegram достаточно зарегулирован. Зарегулирован он тем менеджментом, который в последнее время осуществляла Власть.

Нет, конечно, мы понимаем, что никакой Власти с большой буквы, власти как некоей среды или структуры, которая проводит единую политику, в России не существует, а существует несколько властных групп, у каждой из которых есть свои интересы, свои цели. И каждая из этих групп идет в информационное пространство, в том числе Telegram, для того, чтобы минимизировать риски для себя и максимировать риски для конкурентов. Но в этой связи можно сказать, что власть была достаточно эффективна, поскольку ею был применен принцип, ранее сработавший с «Живым журналом», и фактически размыта содержательная повестка.

Тут, конечно, знающие люди могут возразить и задать справедливый вопрос, а много ли мы этой содержательной повестки видели вообще? Я отчасти согласился бы с таким замечанием. Но факт остается фактом. Не хочу называть никаких каналов, чтобы не делать им неоправданную рекламу. Но, скажем так: наиболее крупные провластные каналы, которые сидели на инсайде осенью и зимой прошлого года, каналы, про которые говорили СМИ, очень сильно сменили вектор, обросли системой спойлеров и наладили трансляцию некоторой лоялистской информации с системой перепостов и перелицевания высказываний.

Конференция пользователей Телеграмм-каналов / YouTube.com

В этом отношении достигнуты очень серьезные успехи. И если возникает некоторая задача – по погашению ли протеста, по возбуждению ли его, по трансформации ли погашения в возбуждение, а возбуждения в погашение, можно утверждать, что Telegram-каналы этого пула вполне готовы к решению таких задач. Иное дело – и это очень важно, – что раз мы можем говорить, что содержательная повестка последнего времени отсутствует вовсе, можно говорить о том, что Telegram-каналы эти являются незаряженным пистолетом.

То есть, вот он, пистолет, лежит, теоретически он может использоваться, решать какие-то задачи – но пуль нет. А если и есть, то какие-нибудь травматические резиновые пульки, которыми можно, скажем пострелять для развлечения. В принципе, крупные Telegram-каналы этим и занимаются – вот самый крупный общественно-политический, название которого на «н» начинается и на «ь» заканчивается, вчера, например, опубликовал про абсолютную высоту какого-то частного человека – видимо, просто начав зарабатывать нагло определенным образом. Раньше себе такого администраторы Telegram-каналов не позволяли.

И понятно почему. Два с половиной месяца назад основные Telegram-каналы перекупил Сергей Михайлов. Не тот Сергей Михайлов, которому приписывали руководство солнцевской преступной группировкой, а тот Сергей Михайлов, которому приписывают руководство информационным агентством ТАСС. В этой связи существенно изменилась среда, подача, темы – все как-то осторожно обмельчало и коммециализировались. Ну да вольному воля.

Это была первая история, которая ставит вопрос: а что они собираются закрывать – себя? Кстати, это отчасти правильный ответ, потому что обратите внимание, кто именно стремится к закрытию каналов. Это Роскомнадзор, а кто такой Роскомнадзор? Это правительство. А правительство – это кто? Ну, мы знаем этого человека. И помним, что он находится под большим информационным ударом, и что для него существенно важно сузить информационное поле как можно более плотно – чтобы хоть как-то контролировать движение материалов против себя.

Поэтому – помните, с чего мы начинали, когда говорили про Власть, власть с большой буквы? Здесь мы имеет дело с движением одной ветви власти (с маленькой буквы) по отношения к другой ветви власти (тоже с маленькой буквы, но и размеров маленьких букв здесь можно спорить).

Есть в происходящем и вторая история – технологическая. Об этом написала, в частности, очень активная в Telegram, хотя и не очень читаемая замечательная девушка Кристина Потупчик. Видимо, у нее есть очень хорошие друзья и знакомые, которые объяснили ей, что технологически закрыть Telegram в том виде, в котором он существует, практически невозможно.

Скажу больше: в силу должностных обязанностей я не так давно консультировался с людьми, имеющими самое прямое отношение к Telegram в России, и они мне приблизительно рассказали, как, по их мнению, будет решена проблема. Решена она будет очень локально: будет закрыт web, как им кажется, будут закрыты какие-то частные активности Telegram. Но сам мессенджер едва ли подвергнется каким-то серьезным репрессиям, поскольку технологи сегодняшнего дня позволяют обходить попытки блокировок с достаточной легкостью.

Мы все знаем или слышали про vpn-соединение, мы знаем или слышали, а некоторые даже видели, как это сделали в Facebook, и понимаем, что механизм vpn-соединения существует и внедрить его в Telegram господину Дурову, полагаю, не составит сколько-нибудь серьезного труда. А раз так – ну, блокируют Telegram. Давайте, блокируйте что и где хотите – и посмотрим, что получится.

История эта в целом непростая: она связана с тем, что существует закон, который нужно исполнять. И Роскмнадзор, может быть, даже готов его не исполнять, но, во-первых, на него давят. А во-вторых, история с социальными сетями 2011 года по-прежнему стучит в сердце.

Существует достаточно простой выход, а возможно, и несколько. Один из них подсказал Федор Скуратов – человек, который в русском сегменте Telegram является если не главным лидером, то одним из лидеров, и содержательно, и технологически. Этот выход связан с правильной формулировкой ответа представителей Telegram Роскомнадзору, при которой начинается диалог. И, в принципе, Роскомнадзору начала диалога достаточно. Он может отчитаться наверх и сказать: вот, посмотрите, они нам ответили, сказали, они к нам приедут, чаю попьют, мы обсудим, где, что и куда.

Так, кстати, поступил и Facebook: не сказав ничего конкретного, он как бы наладил коммуникацию, и Роскомнадзору оказалось сейчас этого достаточно. В принципе, так мог бы сделать и Telegram. Правда, господин Дуров едва ли так сделает, поскольку его репутационные риски в случае хотя бы минимального публичного диалога с властью намного выше, чем риски Цукерберга.

Пока мы можем только прогнозировать, как будут развиваться события. Хотя, судя по тому, что мы знаем, они будут развиваться скверно, ибо у каждой стороны своя программа, каждая сторона понимает, что именно приобретет, а что потеряет в случае того или иного решения – и, кажется, обе стороны готовы идти до конца. Разница только в том, что конец для Роскомнадзора достаточно близок и сопряжен с нерешением задач. А стремление господина Дурова идти до конца может занять сколь угодно долгое время, быть сколько угодно эффективным и в принципе, обосновано только его личным желанием сохранить мессенджер в российском информационном поле.

А дальше можно рассуждать, зачем это и для чего. То есть, сказать о том, что Telegram будет или его не будет, для меня как эксперта в известном смысле – это немножко подмена понятий и трансформация повестки. Содержательно же повестка заключается в том, о чем мы говорим, чего мы хотим и что мы пытаемся транслировать. Вот сейчас передо мной открыт Telegram-чат, и я смотрю, кто является по-настоящему содержательным в моем понимании этого слова… и, в общем, могу пересчитать таких по пальцам.

Это, прежде всего paradox_friends, – очень глубокий канал с очень небольшим количеством читателей. Это отчасти – паблик со странным названием «IT уголовные дела СОРМ россиюшка», авторы которого высказываются нечасто, но по делу. Это – какая-то часть блока «Методичка», который сейчас очень сильно сменил ориентацию и печатает то, что нельзя назвать иначе, чем либеральной рефлексией. И это тот самый «Давыдов Индекс», который я упоминал сначала и который, на мой взгляд, является единственным содержательным пабликом, пытающимся сформировать повестку. Но сколько людей, столько и мнений, и я прекрасно понимаю, что другие наблюдатели и аналитики могут со столь же серьезными основаниями выносить какие-то иные вердикты.

Тем не менее, факт остается фактом: Telegram замер, думая о том, что же будет после того, как его «закроют». А, полагаю, надо бы размышлять о другом. Мессенджеры – это модель новых медиа, об этом вчера очень хорошо написал Илья Варламов. Так вот, наверно, надо эти самые новые медиа конструировать. Потому что, если конструировать новые медиа, у нас есть надежда на то, что у нас появится новая информационная культура, новая информация, новая рефлексия. И, чем черт не шутит, может быть, у нас возникнут предпосылки для формирования новой реальности, что будет чуть более адекватна, чем та, в которой мы живем сейчас.

P.S.

Сегодня прошла информация о том, что вновь сформированный мыслящий танки ЭИСИ открывает свой Telegram-канал. В свете того, о чем шла речь выше, это очень интересная новость. Она может говорить о чем угодно, но явно о чем-то не совсем нормальном.

Или о том, что новые законодатели дум не знают, что говорится закрытие Telegram, или о том, что они знают что-то, чего не знаем мы и, скорее всего, не знает Роскомнадзор (тогда – честь им и хвала!). Или же речь идет просто о формировании регулярных активностей, которые сегодня являются необходимым джентльменским набором – мол, любая уважающая себя организация обязана иметь Instagram, Facebook, а теперь еще и Telegram-канал.

Ну что ж, пожелаем удачи господину Глебу Кузнецову – человеку безусловно содержательному и достойному нашего уважения – в этом нелегком начинании», – сказал Василий Измайлов.