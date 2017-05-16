Топ новостей 16 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Украина ввела санкции против «Яндекса», «ВК» и «Одноклассников», в жилом доме в Волгограде прогремел взрыв, а Роскомнадзор пригрозил Telegram блокировкой.

Петр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка лиц из санкционного списка Украины. В него вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Под санкции попали «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также их дочерние ресурсы. Ограничения затронули Mail.Ru Group, разработчиков антивирусных продуктов «Лаборатория Касперского» и DrWeb, а также ABBYY, «1С». Санкции введены против сайтов телеканалов РЕН ТВ, НТВ Плюс, РБК, ТНТ и других. В Кремле пригрозили в ответ запретить украинские ресурсы и СМИ.

1. Глупость.

2. Позор.

3. Огромный удар по украинскому интернет-бизнесу.

4. Волшебный подарок путинской пропагандеhttps://t.co/KxfYcsiv6q — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 16 мая 2017 г.

тут порошенко, вроде как, запретил вк. так вот если пропадут МОИ ТРИ ТЫЩИ СОХРАНЕНОК, я выйду на третий майдан — tilda (@JULIK_NE_VORYI) 16 мая 2017 г.

Скоро будут новости из серии "в ДНР задержали украинского военного,который пересек линию соприкосновения,чтобы выйти с телефона в ВК" — Константин (@BWelch1984) 16 мая 2017 г.

Вконтакте блокируют, потому что правильно Наконтакте. — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 16 мая 2017 г.

В Волгограде при взрыве обрушился подъезд жилого дома

В четырехэтажном жилом доме в Волгограде произошел мощный взрыв. Это привело к полному обрушению подъезда, разрушено 16 квартир, погибли трое и как минимум 9 человек пострадали. Скорее всего, взорвался бытовой газ. По словам местных властей, произошло нарушение техники безопасности при ведении ремонтных работ.

На прошлой неделе Роскомнадзор отправил Telegram Messenger LLP письмо с просьбой к руководству мессенджера предоставить данные пользователей для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. При отказе от сотрудничества доступ к мессенджеру заблокируют. Официально эту информацию в РКМ не подтвердили. Между тем пользователи уже создали петицию с просьбой к руководству мессенджера последовать требованиям ведомства.

Telegram: «ни одно правительство не получит ни бита от нас»https://t.co/HaeyapKqGq — Roem.ru Молния (@roem_vzzZ) 16 мая 2017 г.

Как учил классик, первым делом возьмут почту, телефон, Telegram pic.twitter.com/DexbLFL0oo — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 мая 2017 г.

В ответ на блокировки в Украине Роскомнадзор планирует заблокировать Telegram. — МинПанд (@crimeapanda) 16 мая 2017 г.

Д.Трамп и С. Лавров / flickr.com/photos/mfarussia

Дональд Трамп на встрече с Сергеем Лавровым мог разгласить секретную информацию о каналах получения информации о террористах из Сирии. Он мог указать город на территории, контролируемой ИГ (запрещено в РФ), откуда поступает информация, однако государство-информатор не давало права на разглашение. Теперь же Москва сможет вычислить этот источник. Кремль и МИД РФ отрицали факт получения данных.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 мая 2017 г.

...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 мая 2017 г.

Госдума рассмотрит законопроект о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении 5 июля, сообщил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Ярослав Нилов сообщил, что в июне пройдут парламентские слушания законопроекта, а второе чтение состоится в июле после обсуждения поправок.

Вирус-вымогатель WannaCry мог быть создан хакерами из Северной Кореи, так как в троянских программах группы северокорейских хакеров Lazarus обнаружен тот же код, что и в вирусе. «Вы ведь помните еще наших северокорейских грабителей банков через SWIFT и ломателей Sony Pictures? Да, тех самых Lazarus, о которых мы так много в последнее время. Детектив закручивается все сильней и теперь один и тот же код обнаружен в #WannaCry и в троянцах от Lazarus», — отметили в «Лаборатории Касперского».

Вирус-вымогатель WannaCry затаился в почтовых ящиках – эксперты



Видео - Reuters pic.twitter.com/4YjZSQ9rtl — Крым. Реалии (@krymrealii) 16 мая 2017 г.

"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCry



И сломанные часы показывают точное время 2 раза в сутки. — Промеж Строк (@k_alexej) 16 мая 2017 г.

В Госдуме создадут Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям, который будет работать при Вячеславе Володине. Его задачами станут рассмотрение вопросов «морального климата в обществе», «воспитания патриотизма» и профилактикой экстремизма в сфере культуры.

Еще нужны советы по спорту и дракам, девственности и дорогам, науке и кулинарии. RT @GazetaRu: В Госдуме создают совет по культуре и религии — Tatiana Iljina (@Ta_Iljina) 16 мая 2017 г.

Комитет Госдумы по культуре на выставке «Индустриальное наследие Донбасса»предложит создать на территории ДНР и ЛНР «постиндустриальный ландшафтно-рекреационный заповедник». «Это приведет к возникновению крупного туристического кластера», — считают авторы проекта.

Напомню, "туристический кластер" уже создавали в Абхазии и Южной Осетии. Да и из Чечни и Дагестана 15 лет уже "центр туризма" делают. — Pan Doktor (@pan_dok) 15 мая 2017 г.

Депутаты Госдумы предложили создать в ДНР и ЛНР ,,туристический кластер,,.Первые пять экскурсоводов уже отобраны. pic.twitter.com/cWrCWACaOY — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) 15 мая 2017 г.

России может появиться молодежное движение «Юные следователи» при поддержке Следственного комитета. Его целью станет воспитание будущих криминалистов, идею уже одобрил Александр Бастрыкин. «Участники встречи высказались за необходимость проработки вопроса о создании движения "Юный следователь", что будет способствовать развитию нравственных и профессиональных качеств будущих специалистов», - отметили в СК.

В США умер актер Олег Видов. Ему было 73 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. АКтер сыграл в фильмах «Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя» и др.