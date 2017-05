Топ новостей 16 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Украина ввела санкции против «Яндекса», «ВК» и «Одноклассников», в жилом доме в Волгограде прогремел взрыв, а Роскомнадзор пригрозил Telegram блокировкой.

Петр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка лиц из санкционного списка Украины. В него вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Под санкции попали «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также их дочерние ресурсы. Ограничения затронули Mail.Ru Group, разработчиков антивирусных продуктов «Лаборатория Касперского» и DrWeb, а также ABBYY, «1С». Санкции введены против сайтов телеканалов РЕН ТВ, НТВ Плюс, РБК, ТНТ и других. В Кремле пригрозили в ответ запретить украинские ресурсы и СМИ.

В Волгограде при взрыве обрушился подъезд жилого дома

В четырехэтажном жилом доме в Волгограде произошел мощный взрыв. Это привело к полному обрушению подъезда, разрушено 16 квартир, погибли трое и как минимум 9 человек пострадали. Скорее всего, взорвался бытовой газ. По словам местных властей, произошло нарушение техники безопасности при ведении ремонтных работ.

На прошлой неделе Роскомнадзор отправил Telegram Messenger LLP письмо с просьбой к руководству мессенджера предоставить данные пользователей для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. При отказе от сотрудничества доступ к мессенджеру заблокируют. Официально эту информацию в РКМ не подтвердили. Между тем пользователи уже создали петицию с просьбой к руководству мессенджера последовать требованиям ведомства.

Дональд Трамп на встрече с Сергеем Лавровым мог разгласить секретную информацию о каналах получения информации о террористах из Сирии. Он мог указать город на территории, контролируемой ИГ (запрещено в РФ), откуда поступает информация, однако государство-информатор не давало права на разглашение. Теперь же Москва сможет вычислить этот источник. Кремль и МИД РФ отрицали факт получения данных.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....