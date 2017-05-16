Две американские газеты – NY Times и Washington Post практически одновременно опубликовали в понедельник материалы о том, что президент США Дональд Трамп, встречаясь на прошлой неделе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком, раскрыл важную засекреченную информацию, касающуюся террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Специфика NY Times и WP в том, что обе занимают крайне критическую позицию в отношении Трампа. В своих статьях оба издания ссылаются на анонимных американских чиновников.

Если сообщения соответствуют действительности, пишет Wall Street Journal, это может означать, что Трамп нарушил важнейший консенсус об обмене информацией в борьбе против ИГ. Встреча Трампа с Лавровым и Кисляком произошла на следующий день после того, как Трамп отстранил от управления ФБР Джеймса Коми, объясняет WSJ. Во время этой встречи он якобы упомянул некоторые подробности, связанные с ИГ, таким образом, что российская сторона получила много информации. По словам одного из источников, от которых исходит эта история, эта информация была крайне чувствительной, ее трудно было получить, и она считается чрезвычайно важной.

Белый дом в понедельник отрицал, что Трамп раскрыл какую-либо информацию, касающуюся источников или методов американской разведки или ее союзников. Об этом, в частности, заявил генерал Макмастер, советник Трампа по национальной безопасности. Правда, он не утверждал, что Трамп не раскрывал российским представителям никакой информации, полученной этими методами и от этих источников.

Беспилотный разведывательный аппарат ВС США / YouTube.com

Вся эта история, комментирует WSJ, - очередной этап развития сюжета про расследования связей Трампа и его помощников с Россией. Предыдущим этапом было собственно увольнение Коми, который возглавлял следствие. Далее WSJ рассказывает о волне негодования, которую вызвали сообщения о якобы имевшем место раскрытии информации. Они насторожили конгрессменов, которые стали говорить, что администрации президента необходимо навести порядок внутри себя, чтобы держать ситуацию под контролем. Также начали возмущаться сотрудники служб нацбезопасности.

Впрочем, оговаривает WSJ, формально Трамп ничего противозаконного не сделал, даже если раскрыл какие-то сведения. Будучи президентом, он имеет право рассекречивать ту информацию, которую считает нужным. Свое возмущение недовольные мотивируют тем, что раскрытие информации может поставить под угрозу источники разведки за рубежом и отбить у них охоту сотрудничать с США, а это важно, потому что благодаря таким источникам, в частности, США предвосхищают теракты.

Reuters пишет, что эта история взбудоражила конгресс, причем в равной мере и демократов, и республиканцев. Демократы стали называть поведение президента опасным и безответственным, республиканцы выражали обеспокоенность ситуацией. Reuters, как и WSJ, вписывает сложившуюся ситуацию в контекст противостояния между администрацией президента и спецслужбами, восходящий к обвинениям администрации в том, что по сговору с ней Россия якобы вмешалась в американские президентские выборы.

Сторонник Хиллари Клинтон на митинге / thebiglead.com

Reuters также отмечает, что Трамп имел полное право раскрывать российским представителям любую информацию по своему усмотрению. Единственная претензия к нему (этическая, а не правовая) может состоять в том, что он сделал это без согласования с ЦРУ и с источником, который предоставил США информацию, которая была раскрыта.

Косвенным образом, оговаривают авторы, нынешняя история про Трампа и раскрытие информации перекликается с популярным сюжетом президентской гонки 2016 г., когда все обсуждали безответственное поведение кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, которая в бытность свою госсекретарем США хранила секретную информацию на частном сервере. Тогда ФБР в итоге заключило, что ничего преступного в этом не было.