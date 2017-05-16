Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который накладывает санкции на множество российских компаний, в том числе и на те, для которых закрытие бизнеса на Украине является заметным ударом. Ранее под украинскими санкциями находились примерно 700 человек и более 200 компаний, теперь в перечне оказались 1228 человек и 468 юридических лиц.

Указ Петра Порошенко заменяет несколько ранее действовавших документов и, таким образом, становится единственным правовым актом, который определяет список юридических и физических лиц, на которые наложены санкции, а также сами ограничения.

Киев впервые ввел санкции против крупнейших российских интернет-компаний, в том числе были заблокированы их адреса в интернете. В санкционном списке оказался «Яндекс», Mail.Ru Group, а также подконтрольные ему социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо запрета на вывод капитала, куплю-продажу акций и т. д., украинским провайдерам предписано закрыть доступ пользователей к этим интернет-ресурсам на три года. При этом иногда запрет прописан крайне странно, например на Украине теперь должны быть заблокированы все сервисы «Яндекса», от поиска до «Яндекс.Такси», но доступ к «Яндекс.Погоде» сохраняется практически полностью, исключением стали только адреса, по которым можно посмотреть погоду в Москве и Киеве.

Яндекс-такси /wikipedia.org

Судя по реакции рынков, что-то подобное ожидалось давно. Акции «Яндекса» упали на 2%.

Подтверждены санкции в отношении «Лаборатории Касперского» и DrWeb — теперь на Украине будут заблокированы и их сайты. Помимо этого санкции введены в отношении разработчика словарей и программ для распознавания текста ABBYY и крупнейший поставщик софта для делопроизводства 1С.

Под запрет попал независимый телеканал РБК, правда, его вещание было приостановлено еще раньше. Помимо него в списках — НТВ, Первый канал, «Россия 24», «ТВ Центр», ВГТРК, «Звезда», ТНТ, «Москва 24», РЕН и государственное информагентство «Россия сегодня».

Также своим указом Порошенко подтвердил введение санкций в отношение Банка Москвы, Сбербанка, Газпром Банка, банка «Россия» и РНКБ. Под санкциями все еще находятся «Аэрофлот», «ЮТейр», «ВИМ-Авиа», и «Уральские авиалинии», а также множество предприятий оборонного комплекса.

Киев. Демонтаж вывески банка / mosday.ru

Персональные санкции затрагивают не только россиян, но и украинцев, а также граждан Соединенных Штатов, Франции, Греции, Италии, Испании, Израиля, Болгарии и других стран. Им запрещено посещать Украину, у них блокируются активы, а также они лишаются всех государственных наград. Причины попадания людей под санкции напрямую чаще всего не указываются.

Но, пожалуй, самым интересным и уж точно самым забавным стала реакция российских властей на блокировку сайтов российских компаний на Украине. Российское правительство, напомним, само постоянно блокирует сайты, где размещается информация, которая по какой-то причине считается экстремистской, причем определение этого термина в законодательстве крайне размыто.

Так, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил RNS, что введение Украиной санкций против «Яндекса» и других российских интернет-компаний является воспитанием правового нигилизма, блокировка популярных интернет-ресурсов повлечет всплеск использования украинскими пользователями интернета анонимайзеров и других программ по обходу блокировок.

А заместитель секретаря генсовета «Единой России», член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко в беседе с ТАСС сказал, что «в интернете действовать запретами глупо и нерационально, люди так или иначе найдут способы их обойти».