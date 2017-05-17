В Государственной Думе Российской Федерации будет создан Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям. Новая структура будет работать при спикере Вячеславе Володине, пишет газета «Известия».

Ссылаясь на источники, близкие к аппарату Госдумы, издание передает, что совет, как ожидается, займется вопросами «морального климата в обществе», «воспитания патриотизма» и профилактикой экстремизма в сфере культуры.

В настоящее время при спикере Думы действуют два совета: по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств.

По словам советника председателя Госдумы на общественных началах, представителя Русской православной церкви Александра Щипкова, создание таких советов – «обычная практика». Напомним, в Госдуме шестого созыва при тогдашнем спикере Сергее Нарышкине работали восемь советов.

Состав и устройство совета будут определены до 20 мая. «Когда станут известны имена, станет понятно, почему совет объединит три направления – культуру, религию и межнациональные отношения», – приводит газета объяснение Щипкова.

Опрошенные изданием эксперты высказали мнение, что одним из направлений работы совета может стать тема профилактики экстремизма в культурной сфере. Высказывалось также предположение, что совету придется сосредоточиться на пробелах в законодательном регулировании национальной и культурной политики России, а также – что совет мог бы уделять внимание вопросам религиозного экстремизма.

Архитектура Востока / pixabay.com

«Будет неправильно, если в центре его внимания окажутся скандальные и резонансные сюжеты. Это уведет работу совета не в ту сторону, поскольку на него обрушится целый вал неоднозначных вопросов, от фильма «Матильда» и выступлений депутата Милонова до сюжета вокруг передачи церкви Исаакиевского собора», – приводит газета слова политолога Ростислава Туровского.

Прокомментировать для «Полит.ру» идею создания такого совета согласился политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

«Думаю, здесь можно отметить два момента. Первый такой: достаточно большое количество законопроектов, которые проходят через Думу, связаны с темой культуры, нравственности. Наверное, есть желание обсудить эти вопросы предварительно на Совете, чтобы потом не было каких-то неожиданностей. То есть, это будет такой дополнительный консультативный орган.

Как я понимаю, он не единственный в своем роде: будет целая группа таких органов. Так что в данной ситуации я не выделял бы только этот совет. Уже есть, насколько мне известно, Совет по цифровой экономике, например. Словом, это просто один из советов, другое дело, что темы культуры и нравственности являются самыми эмоционально воспринимаемыми, поэтому и обращают внимание именно на этот совет.

А второй момент, о котором я хотел сказать, имеет отношение как раз к эмоционально воспринимаемым сюжетам. Думаю, что кроме текущей законотворческой деятельности этот Совет будет рассматривать и вопросы, вызывающие общественный резонанс. Причем не только ситуацию по Исаакиевскому собору, например, но и по ряду других зданий, менее известных. Словом, будет рассматривать случаи, когда возникает вопрос о взаимоотношениях между церковью и музейными работниками, а также между церковью и собственниками тех помещений, которые когда-то принадлежали церкви – например, семинарии или монастырские здания.

Так как есть закон о реституции, то есть, церковь должна получить эти здания обратно, возникает вопрос о том, как совместить разные интересы. Большинство из этих тем не вызывают большой общественной реакции, но, например, тема Исаакия такова, что там добиться компромисса очень и очень сложно. Соответственно, этот Совет, возможно, будет заниматься и такими обсуждениями. Конечно, он не будет иметь права принимать решение, но обсуждениями подобного рода конфликтов он мог бы заняться.

Вид на Исаакиевский собор / Wikimedia Commons

Словом, двух этих направлений – законотворчества и обсуждения острых вопросов – Совету может быть вполне достаточно. Причем часто в деятельности таких органов бывает, что они начинают с общих вопросов, но потом сама жизнь приводит их к тому, что начинают обсуждаться вопросы частные, но общественно значимые.

Не думаю, что от этого совета будет какая-то дополнительная реакция. Просто есть ощущение, что сама история с Исаакиевским собором показывает: государство стало осторожнее относиться к тому, чтобы идти навстречу только одному участнику этих процессов, только церкви. Так что я не ожидаю того, чтобы в обозримой перспективе были приняты новые консервативные решения в этой сфере.

Есть всякие предложения: есть предложения, связанные с фактическим введением цензуры – например, в театральной сфере – с участием представителей разных конфессий. Но такие предложения столкнут государства с частью его же сторонников.

То есть, будь это оппозиция, наверно, таких вопросов не стояло бы. Но театральная, культурная общественность – это тоже люди, которые не хотят конфликтовать властью. Люди, которые в случае чего могут ее и поддержать – подписать какое-нибудь письмо, значимое для власти (если мы вспомним, в 2014 году по Крыму многие письмо подписали). Или, например, могут стать доверенными лицами президента в предстоящей избирательной кампании. Поэтому обижать из власти не очень хотелось бы.

Так что, думаю, будут делаться попытки найти некий баланс. И, может быть, в том числе – на площадке этого Совета», – сказал Алексей Макаркин.