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17 мая 2017, 13:32
публичные лекции фоторепортаж

Лекция Дарьи Димке о муниципальной власти. Фоторепортаж

Дарья Димке
Дарья Димке
Фото: Юлия Шнайдер

15 мая в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикле состоялась очередная лекция. Сотрудник исследовательского центра «Res Publica» Европейского университета в Санкт-Петербурге Дарья Владимировна Димке выступила на тему «Становясь чиновником: как формируется оптика Левиафана».

Читайте репортаж Максима Руссо «Что и почему видит муниципальная власть» и смотрите фоторепортаж Юлии Шнайдер.

Областью исследования Дарьи Димке и ее коллег является деятельность российских муниципальных чиновников. Для муниципального управления нет понимания, как оно работает, даже на пользовательском уровне. Это осложняет задачу исследователя. Обычные методы работы, такие как анализ статистики и интервью, не позволяют полностью решить эту задачу.

При исследовании применялся метод включенного наблюдения, то есть ученые сами выполняли работу муниципальных чиновников, чтобы понять реальные принципы работы муниципального управления. Это происходило в ходе проектов «инициативного бюджетирования», которыми с 2013 года занимается Европейский университет. 

В рамках эксперимента некоторым муниципалитетам предлагалось выделить небольшую часть своего бюджета, распределением которой будут заниматься выбранные жители этих муниципалитетов. Такие проекты осуществлялись в Череповце, в городе Сосновый Бор Ленинградской области и некоторых муниципалитетах Кировской области. 

В ходе этой работы исследователи постарались также установить, как устроена повседневность муниципального чиновника, как чиновники видят мир и как они принимают решения.

Муниципальные чиновники постоянно составляют отчеты, посвящая этому большую часть времени и сил. Количество отчетной документации год от года растет, в последние десятилетие этот рост принял фантастические масштабы.

Поскольку центростремительная тенденция в структуре отечественной власти усиливается, увеличивается и число контролирующих институтов, а значит и количество отчетности, которую муниципальному чиновнику надо предоставлять. А кому он направляет отчеты? Законодательно, по Конституции России, муниципальная власть независима от региональной и федеральной.

Тем не менее, именно перед региональными и федеральными властями отчитываются муниципальные чиновники. Почему? Дело в том, что большую часть финансирования муниципалитеты получают не из собственной налоговой базы (лишь малая часть налогов, собираемых на их территории, остается у них), а с регионального и федерального уровня через межбюджетные трансферты. Поэтому если муниципалитет хочет получить необходимые средства, он должен представить правильный отчет.

Критерии отчетности задаются сверху: регионами и федеральными органами. Важная деталь – различные департаменты или отделы муниципалитетов отчитываются перед соответствующими органами регионального и федерального уровня. Те, кто занимается дорогами, пишут свой отчет, те, кто занят озеленением, свой и так далее. Отчетность составляется ими независимо.

Главное в отчетности о любом действии, будь то даже просто сооружение хоккейной коробки или детской площадки во дворе, указать, сколько пунктов это действие закрывает в текущих региональных и федеральных приоритетах (например, в тех, что перечислены в так называемых «майских указах» 2012 года).

Муниципальная власть видит в первую очередь возможности отчитаться о выполнении объявленных приоритетными задач и теряет способность различать многие реально существующие проблемы собственной территории.

В итоге муниципальный чиновник оказывается между молотом и наковальней. С одной стороны он общается с жителями своего муниципалитета, которые часто недовольны теми или иными фактами, а с другой его ждет масса отчетов, которые он должен предоставить в регион, в федерацию, в прокуратуру, в другие органы, причем сделать это так, чтобы позволить своему муниципалитету получить хоть что-то из необходимых средств.

Следующую лекцию в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла 19 мая прочтет доктор исторических наук, профессор факультета Политических наук и социологии ЕУСПб, член Совета Вольного исторического общества Иван Курилла. Тема лекции: «Российско-американские отношения в исторической ретроспективе».

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