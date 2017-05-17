Видео дня. Порошенко обрадовался отмене виз с ЕС

В интернете опубликовано видео подписания президентом Европарламента Антонио Таяни и главой МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абелой соглашения об отмене визового режима с Украиной. Присутствующий на церемонии украинский президент Петр Порошенко, судя по записи, очень обрадован происходящим.

Стоя за спинами подписантов, он сначала показывает большие пальцы рук, а затем одобрительно произносит «Вау». Затем украинский лидер пожимает руки Таяни и Абелы и соединяет их вместе. На его лице сверкает улыбка.

Теперь Украина рассчитывает, что соглашение о безвизе вступит в силу 11 июня.