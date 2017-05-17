Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 мая 2017, среда, 13:43
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
17 мая 2017, 09:04
Илья Карпюк

Заголовки утра. 17 мая

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Президент Порошенко порвал сети» пишет, какие Украина вводит санкции против российских соцсетей, СМИ, банков и компаний.

«Энергетика Севастополя входит в состав РФ»: начата передача сетей города российской компании.

Из статьи «Девелоперы выстроились» можно узнать, что в Новой Москве 90% квартир продают десять крупнейших компаний.

РБК в статье «Порошенко не "Вконтакте"» задает семь вопросов о новых санкциях Украины.

«Банки отстают от рынка»: ЦБ признал структурный сдвиг в финансовой системе России.

Почему президента США обвиняют в передаче данных Сергею Лаврову написано в статье «Хотел поделиться с Россией».

«Известия»: «Пенсии к 2030 году составят лишь четверть зарплаты». Коэффициент замещения может упасть до 23%, если не принять мер по изменению пенсионной системы.

«Введение tax free уперлось в расходы»: проект о запуске системы не могут принять из-за согласования затрат на обновление информационных систем ФТС и ФНС.

«Таможенники хотят маркировать сельхозпродукцию из ЕАЭС»: таким образом можно решить проблему незаконного перетока продукции.

«Газета.ru» в статье «Дружбы хватило на 20 минут» пишет переговорах между Дональдом Трампом и Реджепом Эрдоганом, которые прошли в США.

«Крым вернул туристов Турции»: Турпоток в Крым снизился на 2% с начала года.

Какими могут быть последствия запрета российских соцсетей властями Украины написано в статье «Без контакта».

The Economist: «Ой: Трамп проинформировал русских?» (Oops: Did Donald Trump brief the Russians?). В «овальном офисе» опять скандал, и на этот раз весьма большой.

«Коррупционные подозрения тревожат крошечную Мальту» (Corruption allegations trouble tiny Malta). В этом году Мальта оказалась в роли председателя ЕС, и вокруг нее сразу начались коррупционные волнения.

Bloomberg: «Макмастер заявил, что раскрытие Трампом информации русским было "уместным"» (McMaster Says Trump Disclosure to Russians Was ‘Appropriate’). Герберт Макмастер, советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности, утверждает, что Трамп на встрече с представителями России говорил только «уместное» и не ставил под угрозу нацбезопасность США.

«Французская экономика в глубоком кризисе» (The French Economy Is Bad in a Crisis). Главный вызов для нового французского президента Эммануэля Макрона — это реанимация экономики, которая сейчас находится в вялом состоянии.

The Wall Street Journal: «Трамп и турецкий лидер собираются обсудить новости» (Trump, Turkish Leader to Hold News Briefing). Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган проведут встречу, где будет обсуждаться расстановка приоритетов в Сирии.

«Британская Лейбористская партия раскрыла левую платформу в преддверии выборов» (U.K.’s Labour Party Unveils Left-Wing Platform Ahead of Election). Главная оппозиционная партия Британии пообещала национализировать некоторые части британской промышленности и поднять налоги, взимаемые с богатых.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Минюст России
Минюст отказался менять статью о многократных нарушениях на митингах
Заседание Госдумы
Володин получит контроль над всеми вносимыми в Госдуму законопроектами
Обрушение подъезда в Волгограде
В СКР назвали причину взрыва газа в жилом доме в Волгограде
П.Порошенко на совещании
Human Rights назвала запрет Киевом российских сайтов ударом по свободе слова
Пятиэтажки в Москве
Законопроект о допгарантиях жителям пятиэтажек принят Мосгордумой
13:25 Покупатель РБК объединит его с «Комсомольской правдой» и газетой Metro
13:19 Законопроект о допгарантиях жителям пятиэтажек принят Мосгордумой
13:11 Эксперты предрекли рост цен на нефть и рекорд добычи в РФ в 2017 году
12:54 Human Rights назвала запрет Киевом российских сайтов ударом по свободе слова
12:50 Госдума разрешит одномандатникам встречаться только со своими избирателями

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Леньков
Александр Сергеевич Леньков
17 мая 1943 года родился Александр Леньков, актер театра и кино
12:45 Китайский интернет-гигант поглощает ведущего российского CDN-провайдера
12:39 Бусы древних американцев были сделаны из метеоритного железа
12:28 Глава Минюста не увидел опасности в решении МСУ по жалобе о геях в Чечне
12:10 В СКР назвали причину взрыва газа в жилом доме в Волгограде
12:10 «ВК» и «Одноклассники» проинструктировали украинских пользователей по обходу блокировки
11:42 Заксобрание Петербурга сняло с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакию
11:40 Минюст отказался менять статью о многократных нарушениях на митингах
11:19 Шараповой не дали приглашение на «Ролан Гаррос»
11:06 МФО заподозрили в оскорблении чувств верующих за совмещение рекламы и молитвы
10:51 Путин пообещал поддержку исламскому миру в борьбе с терроризмом
10:49 Fine Art Club "Red October" приглашает на презентацию новой книги стихов Вениамина Голубицкого
10:41 Володин получит контроль над всеми вносимыми в Госдуму законопроектами
10:38 Сборы «Платона» выросли пропорционально увеличению тарифа
10:26 Скончался космонавт Виктор Горбатко
10:07 Пенсии в России к 2030 году составят лишь четверть зарплаты
10:00 В России хотят запретить сцены распития алкоголя по телевизору
09:47 Интернет-ассоциация Украины оценила стоимость блокировки российских сайтов
09:36 СМИ узнали о темных моментах карьеры Вороненкова
09:24 В Луганске назвали условие возвращения в состав Украины‍
09:20 Число жертв взрыва в Волгограде выросло до четырех
09:11 СМИ рассказали о деталях переданной Трампом Лаврову информации
16.05 21:03 Telegram пообещал предупредить о блокировке
16.05 20:44 Замминистра иностранных дел Германии стал послом ЕС в России
16.05 20:20 «Россия 24» рассказала о способах обхода блокировок
16.05 20:00 Россияне проиграли США в последнем матче группового этапа ЧМ
16.05 19:39 Из-за взрыва в Волгограде задержаны три человека
16.05 19:12 AP отказалось опровергать материал о Дерипаске
16.05 18:56 Google оплатила все штрафы ФАС
16.05 18:39 ВОЗ назвала Литву самой пьющей страной мира
16.05 18:29 В Израиле министр строительства призвал убить Асада
16.05 18:15 Москалькова передала в СК информацию «Новой газеты» о геях в Чечне
16.05 17:45 «Яндекс» и телеканалы прокомментировали блокировку своих сайтов на Украине
16.05 17:44 На Украине запрещена георгиевская лента
16.05 17:16 По факту взрыва в Волгограде возбуждено дело
16.05 17:09 Французские ЛГБТ-активисты подали иск к Кадырову в МУС
16.05 16:41 ФСБ получила право на изъятие земель для госнужд
16.05 16:18 Волгоградские власти возложили ответственность за взрыв на предпринимателя
16.05 15:57 В Кремле напомнили о принципе взаимности в связи с украинскими санкциями
16.05 15:40 В Кремле и РПЦ ответили Познеру на вопрос о преследовании за атеизм
16.05 15:21 Спасатели извлекли тело третьего погибшего из-под завалов в Волгограде
16.05 15:21 Медведев отказался вводить налог для малодетных
16.05 15:06 Кремль назвал сообщение о выдаче Трампом секретных данных ерундой
16.05 14:53 Умер актер Олег Видов
16.05 14:47 Древние гигантские ленивцы оказались строгими вегетарианцами
16.05 14:30 В Минкомсвязи заявили о бессмысленности блокировок российских сайтов на Украине
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.