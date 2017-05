«Коммерсантъ» в статье «Президент Порошенко порвал сети» пишет, какие Украина вводит санкции против российских соцсетей, СМИ, банков и компаний.

«Энергетика Севастополя входит в состав РФ»: начата передача сетей города российской компании.

Из статьи «Девелоперы выстроились» можно узнать, что в Новой Москве 90% квартир продают десять крупнейших компаний.

РБК в статье «Порошенко не "Вконтакте"» задает семь вопросов о новых санкциях Украины.

«Банки отстают от рынка»: ЦБ признал структурный сдвиг в финансовой системе России.

Почему президента США обвиняют в передаче данных Сергею Лаврову написано в статье «Хотел поделиться с Россией».

«Известия»: «Пенсии к 2030 году составят лишь четверть зарплаты». Коэффициент замещения может упасть до 23%, если не принять мер по изменению пенсионной системы.

«Введение tax free уперлось в расходы»: проект о запуске системы не могут принять из-за согласования затрат на обновление информационных систем ФТС и ФНС.

«Таможенники хотят маркировать сельхозпродукцию из ЕАЭС»: таким образом можно решить проблему незаконного перетока продукции.

«Газета.ru» в статье «Дружбы хватило на 20 минут» пишет переговорах между Дональдом Трампом и Реджепом Эрдоганом, которые прошли в США.

«Крым вернул туристов Турции»: Турпоток в Крым снизился на 2% с начала года.

Какими могут быть последствия запрета российских соцсетей властями Украины написано в статье «Без контакта».

The Economist: «Ой: Трамп проинформировал русских?» (Oops: Did Donald Trump brief the Russians?). В «овальном офисе» опять скандал, и на этот раз весьма большой.

«Коррупционные подозрения тревожат крошечную Мальту» (Corruption allegations trouble tiny Malta). В этом году Мальта оказалась в роли председателя ЕС, и вокруг нее сразу начались коррупционные волнения.

Bloomberg: «Макмастер заявил, что раскрытие Трампом информации русским было "уместным"» (McMaster Says Trump Disclosure to Russians Was ‘Appropriate’). Герберт Макмастер, советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности, утверждает, что Трамп на встрече с представителями России говорил только «уместное» и не ставил под угрозу нацбезопасность США.

«Французская экономика в глубоком кризисе» (The French Economy Is Bad in a Crisis). Главный вызов для нового французского президента Эммануэля Макрона — это реанимация экономики, которая сейчас находится в вялом состоянии.

The Wall Street Journal: «Трамп и турецкий лидер собираются обсудить новости» (Trump, Turkish Leader to Hold News Briefing). Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган проведут встречу, где будет обсуждаться расстановка приоритетов в Сирии.

«Британская Лейбористская партия раскрыла левую платформу в преддверии выборов» (U.K.’s Labour Party Unveils Left-Wing Platform Ahead of Election). Главная оппозиционная партия Британии пообещала национализировать некоторые части британской промышленности и поднять налоги, взимаемые с богатых.